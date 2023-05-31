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Kripto yatırımcıları, 2022’de sektör için şimdiye kadarki en kötü gerilemelerden birinin ardından daha geniş piyasa toparlanmasının ortasında son birkaç aydır rahatlama hissinin tadını çıkarıyormuş gibi görünüyor.

Ripple SEC Davası Ve XRP Fiyatı

Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı yasal bir savaş vermeye devam ederken, bir menkul kıymet olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığına ilişkin düzenleyici statüsündeki belirsizliğe rağmen, özellikle XRP dikkat çeken bir kripto para olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta XRP fiyatı yaklaşık %12 artarak nihayet 0,5 odlar eşiğini aşmıştı. Kripto para birimi 31 Mayıs Çarşamba günü basın saatine göre, gün içinde %1,58 artışla 0,51 dolardan işlem görüyordu. Şu anda XRP 0,48689 dolarlık bir destek seviyesi yaşarken, direnç eşiği 0,54383 dolar seviyesinde bulunuyor.

İlginç bir şekilde, bu haftanın başlarında, önde gelen hukuk uzmanı John E. Deaton, kaç kripto yatırımcısının XRP’yi 0,48 dolar gibi nispeten düşük bir fiyattan satın alma fırsatını görmezden geldiği konusundaki şaşkınlığını dile getirdi ve dava çözüldükten sonra FOMO’nun 2 dolar civarında devreye girmesini beklediğini ekledi. Bu fiyat boğa döneminde bile XRP’nin göremediği bir seviye olarak dikkat çekti.

XRP Neden Yükseliyor?

XRP’nin son yükselişine katkıda bulunan birkaç faktör bulunuyor. Son olarak, piyasa değerine göre altıncı en büyük kripto para birimi, ağ etkinliğindeki önemli bir artışın ardından 30 Mayıs’ta piyasanın dikkatini çekti.

Blok zinciri 27 Mayıs’ta günlük aktif adres (DAA) sayısında beklenmedik bir sıçrama kaydederek 490.000’e ulaştı ve ağdaki en büyük ikinci adres aktivitesine işaret etti. Bu artış, DAA’nın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 880.000’e yükselmesinden sadece birkaç ay sonra gerçekleşti.

Bundan önce, Ripple’ın SEC’e karşı yasal anlaşmazlığında önemli bir zafer elde etmesinin ardından XRP’nin fiyatı tırmandı. Özellikle, 17 Mayıs’ta ABD Bölge Yargıcı Analisa Torres, SEC’i, eski Bölüm Direktörü William’ın Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) menkul kıymet olmadığı yönündeki yorumlarını içeren menkul kıymetler düzenleyicisinin iç iletişimine atıfta bulunan ‘Hinman belgelerini’ mühürleme girişimlerinde durdurdu.