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  •   Alex Krüger: Bitcoin ve Ethereum İçin 2023 Beklentim Bunlar! Ünlü Ekonomistin Kripto Yorumları!

Alex Krüger: Bitcoin ve Ethereum İçin 2023 Beklentim Bunlar! Ünlü Ekonomistin Kripto Yorumları!

Özet

  • Alex Krüger yıl sonuna kadar kripto para piyasalarında yükselişin sürmesini bekliyor.
  • Analiste göre Fed artık faiz artışlarında sona geldi.
  • Fed üyelerinin son açıklamaları Haziran ayında artış yapılmayabileceği yönündeydi.
00:15
1 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

İlk 4 ay güzeldi ancak Mayıs ayı kripto paralar için zorlayıcı oldu. Bitcoin fiyatındaki volatilite dibi gördü. Öyle ki son 3 yılın en düşük volatilite seviyesine kadar gerilediğine şahit olduk. Bu da artık yakın zamanda çok büyük bir fiyat hareketi görmemiz gerektiğini söylüyor. Uzmanların önemli bir kısmı Haziran ayında bu hareketi görmemizi bekliyor.

Bitcoin ve Ethereum Ekonomist Yorumu

Ekonomist ve kripto trader Alex Krüger, Bitcoin (BTC) ve Ethereum için yılın geri kalanına dair beklentilerini paylaştı. Birçok altcoin Ocak ayı seviyelerine kadar gerilemişken Bitcoin neredeyse yerinde saydı. Krüger, Federal Rezerv’in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırma sürecinin sonuna yaklaştığını ve Aralık ayında muhtemelen bir değişikliğe gideceğini söylüyor.

Krüger’e göre piyasalar Fed‘in bu hamlesini bekleyecek ve Ağustos ayı gibi erken bir tarihte ralli yapmaya başlayacak.

“Fed, tarihteki en hızlı ve en agresif faiz artırım döngüsünde 20 x 25bps (baz puan) faiz artırımı gerçekleştirdi. Bu da Fed artışlarının en az %90’ının (hepsi olmasa da) geride kaldığı anlamına geliyor. Benim için önemli olan tek şey bu ve uzun süre kalmayı kolaylaştırıyor. Tüm yıl boyunca benim görüşüm bu oldu.

Benim temel görüşüm, Aralık ayında bir pivot ve Ağustos başında bunu ön plana çıkarmak için vites yükselten bir boğa piyasası. Neden mi? Ekonomi soğuyor ve enflasyon düşüyor. Fed geçmişteki hataları nedeniyle aşırı artırıma zorlanıyor… Bu da veriler tersine döndüğünde pivot yapma olasılığını artırıyor.”

2023 Kripto Para Tahminleri

Yılın neredeyse yarısına geldik ve Alex kalan kısmı için de ivme kazanan bir yükselişten bahsediyor. Bugün Fed üyelerinin yorumları Haziran ayında faizlerin sabit bırakılabileceği yönündeydi. Peki enflasyon bu durumdayken söylediği şey mümkün mü? Krüger, enflasyonun daha yapışkan olduğu kanıtlansa ve Fed Aralık ayında faiz artırımına gitmese bile, piyasaların 2023 yılını bugünkünden daha yüksek bir seviyede kapatacağına inandığını söylüyor.

“Çekirdek enflasyon yapışkan kalırsa, 2023’te pivot olmayacak, ancak Fed ne olursa olsun (ve yapay zeka devrimi) yıl sonuna kadar en az %90’ı tamamlanmışken, yukarı yönlü hala iyi bir bahis.”

Alex aynı zamanda hem BTC hem de ETH’de ciddi long pozisyonları olduğunu da vurguladı.

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