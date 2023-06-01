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Bitcoin ve diğer kripto paralar uzun süredir belirsizlik içerisinde mücadele ediyorlar. 2021 yılının sonunda başlayan ve 2022 yılının ortasında alevlenen ayı piyasası koşulları genel ekonomik koşullarla birleşmiş ve piyasayı aşağıya çekmişti.

Bir yandan gelen FED baskısı, bir yandan gelen SEC kısıtlamaları derken kripto paralar bir türlü beklediklerini bulamaz duruma gelmişti. Geldiğimiz bu günde ise kripto paralar çıkış için yol aramaya devam ediyormuş gibi görünüyor. Peki bunların içerisinden CEEK VR nasıl bir performans sergiliyor gelin beraber bakalım.

Ceek VR Yorumu

CEEK VR, günümüzün en popüler insanları olan içerik üreticilerini hayranlarıyla bir araya getiren, ileriye adım atmak isteyen sanatçıların göz önüne gelmesine, dünyada bulunan geniş kitlelere ulaşmasına ve gerçekleştirdikleri çalışmalardan gelir elde etmesini sağlamasıyla tanınan bir metaverse projesi olarak biliniyor.

CEEK VR platformu CEEK isminde bir kripto paraya sahip. CEEK VR ve yerel kripto parası olan CEEK kripto pazarına dikkat çekici bir giriş yapmıştı. Giriş yaptığı 0.03 dolar seviyesini büyük bir hızla geride bırakmıştı. 2021 yılının sonunda başlayan Ayı piyasası koşulları Metaverse içerikli altcoin’i de vurmuş ve fiyatını aşağıya çekmişti. Token’ın fiyatı, Bitcoin’in tarihi bir zirveye ulaştığı Kasım ayında öncü kripto paraya eşlik ederek eşsiz bir yükselişe ev sahipliği yapmış ve neredeyse 1 dolara yükselmişti.

Yaşanan bu yükseliş çok uzun sürmemişti. Piyasaya hakim olan düşüş dalgası CEEK’i de yaralamıştı. Yaşanan ayı koşullarıyla birlikte altcoin, yatırımcılarının neredeyse elde ettiği tüm kazançları geri almış ve 0.07 dolar seviyesine geri dönmüştü. Altcoin’inin piyasaya çıktığı ilk günler düşünüldüğünde onu satın alanlar için %38’lik bir yükselişe işaret etse de bunu yapanların sayısının çok olmadığını düşünmekte fayda olabilir. Bu duruma bağlı olarak gelinen günde yatırımcıların büyük bir kısmının da zararda olduğunu göz önünde bulundurmak pek de yanlış bir davranış olmaz.

Ceek VR Alınır Mı?

Fiyatı bugün incelendiğinde CEEK son 24 saat içerisinde %3.3 oranında düşüş yaşadı ve 0.066 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu duruma Bitcoin’de yaşanan fiyat dalgalanması da sebep olmuş olabilir. Gün içerisinde yaşanan fiyat dalgalanması bir çok altcoin’de düşüşü beraberinde getirdi.

Mayıs ayı boyunca Ceek VR fiyatının genel olarak 0,08 dolar ile 0,06 dolar arasında işlem gördüğüne şahitlik ettik. Mayısın ilk haftasında şu anda da bulunduğu 0.066 dolar seviyesine düşen fiyatın ardından düşüş derinleşmiş ve 0,06 dolar seviyesinin de gelmesine sebep olmuştu.

Daha sonrasında fiyat toparlanmış ve 0,066 dolar seviyesini hızlı bir biçimde aşarak 0,78 dolar seviyesine kadar ilerlemişti. Bugün baktığımız noktada fiyatın bir kez daha kritik seviye olan 0,066 seviyesine geldiğini görüyoruz. Yatırımcılar bunu göz önünde bulundurarak fiyatın tekrar bu bölgede nasıl bir hareket gerçekleştireceğini takip edebilirler. Özellikle önümüzdeki günlerde gelebilecek olan borç tavanı anlaşması sonuçlarına bağlı olarak Bitcoin’de yaşanabilecek hareketler de altcoin’in durumunu ciddi bir biçimde etkileyebilir.

Yaşanabilecek aşağı yönlü bir harekette 0,062 dolar seviyesi yatırımcıların dikkat etmesi gereken ilk nokta olacakken olası bir yükseliş senaryosunda ise yatırımcıların 0,076 dolarlık bölgenin aşılmasını beklemeleri yatırımları açısından daha sağlıklı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.