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Kripto para piyasalarında sürprizlere daha uzak olan yatırımcı grubu fan token traderlarıdır. Sevilla bekleneni yaptı. Şampiyonluk için favori adayın altcoini önemli ölçüde yükselmişti. Ancak fan tokeni Galatasaray’ın tokenine benzer bir kader yaşadı. Peki Sevilla Token Alınır Mı? İşte detaylar.

Sevilla Fan Token Alınır Mı?

Dakikalar önce UEFA Avrupa Ligi‘nde şampiyon belli oldu. Rakibi Roma’yı penaltılar sonunda yenen Sevilla şampiyon oldu. Bu tarz gelişmeler en yakın Galatasaray örneğinden de gördüğümüz üzere fan token fiyatında düşüşü beraberinde getiriyor. Beklenti satın alınıyor ve olay gerçekleştiğinde yatırımcılar satışa yöneliyor. Yüzde 20’yi aşan düşüşün bu sebeple sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Chiliz ekosistemindeki altcoin yazı hazırlandığı sırada %20,6 düşüşle 1,84 dolardan alıcı buluyor.

Muhtemelen yeni lig başlayana kadar fiyatın ciddi talep görmediğine şahit olacağız. Bu yüzden yatırımcıların daha fazla kayıp riskine karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

CHZ Coin Alınır Mı?

Futbol liglerinin sonuna gelindiği için CHZ Coin eğer yeni ortaklıklar açıklamazsa ciddi talep görmeyebilir. Altcoinlerin genelinde tarihsel döngüler çalışır CHZ ve ekosistemindeki fan tokenlerde ise durum biraz daha farklıdır. Burada sezonluk döngüler vardır. Ligler başlamaya yakın en iyi kadroları kuran takımların fan tokenlerine ilgi artmaya başlar. Sonrasında lig performanslarına göre fan tokenlerde öne çıkanlar olduğunu görürüz. Şampiyonluk için favori adaylar netleştiğindeyse fan token fiyatları sezonluk zirvesine yaklaşır.

Yani yatırımcıları CHZ Coin ve ekosistemindeki altcoinlerin performansına dair takip etmesi gereken kişiler teknik analistlerden çok futbol yorumcularıdır.

CHZ Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,0986 dolardan alıcı buluyor. Kritik 0,1 dolar desteği kaybedildi. 29 Mayıs tarihinde hız kazanan satışlar desteğin parçalanmasına neden oldu.

Fiyat Ocak ayında da bu fiyat aralığına düşmüş ancak genel piyasa toparlanması ve ligler nedeniyle 0,32 dolara kadar tırmanmıştı. Geçmişte birçok kez bu dip seviyesinden toparlandığını gördüğümüz için mevcut bölge kademeli alım için makul olabilir. Fiyat 2021 Mart ayı itibariyle 0,06 dolar üstünde kalıcılık elde etti ve önceki dipleri 0,083 dolar seviyelerinde oldu. Eğer düşüş devam ederse bu bölge son dip destek olarak izlenebilir.