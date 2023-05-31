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Kripto para piyasaları için zorlu bir Mayıs ayını geride bırakıyoruz. Sadece dakikalar sonra kaos ayı geride kalacak. Temerrüt riski, Hazine Bakanının kaotik açıklamaları, davalar, siber saldırılar derken Mayıs ayında kripto para yatırımcılarının çoğunun yüzü gülmedi. Fakat azınlık olanlar yine kar elde etmeyi başardı.

KAVA Coin Yorum

30 günlük dönemde KAVA Coin fiyatı %33 oranında arttı. Bitcoin yatırımcıları Kasım ayından bugüne en kötü ayını yaşadı. 2023 yılında başlayan ralli sürpriz biçimde Mayıs’ta durdu. KAVA fiyatını yükselten olumlu katalizör, 17 Mayıs’ta yapılan ana ağ güncellemesinden geldi. KAVA fiyatı, verim ve güvenliği artıran güncellemeden 1 hafta önce yönünü yukarı çevirdi.

KAVA ayrıca token sahibinin projenin hibe ve ödül programlarını 2023 sonuna kadar sonlandırma önerilerinden de destek aldı. Fiyata bakacak olursak kısa vadede 1,14 dolar direnci güçlü görünüyor. Eğer aşılabilirse fiyatın 1,5 dolara tırmandığını görebiliriz. Tersi senaryoda 0,96 ve 0,8 dolar destekleri gündeme gelecek.

XRP Coin Yorumları

XRP ay boyunca %7,29’luk bir kazanç elde etti ve fiyat artışının çoğu son birkaç gün içinde gerçekleşti. Token, günlük transfer aktivitesinde, genellikle pozitif bir ralliden önce gelen bir artış kaydetti. XRP tokeninin arkasındaki fintech şirketi Ripple, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı açtığı menkul kıymetler davasını kazanmaya yakın. Karar Haziran ayı gibi erken bir tarihte çıkabilir. En azında yatırımcıların genel görüşü bu ve alıcıların motivasyonu buradan geliyor.

Teknik olarak XRP, Ekim 2022 ve 2023 yıllık zirve seviyelerinden 0,54 dolar civarında dirençle karşı karşıya. Bu bölge aşılırsa 0,79 dolar zirvesi hedeflenebilir.

Tron (TRX) Yorum

Tron‘un DeFi kullanımı sınırlı olsa da USDT ihracı için önde gelen blockchain platformudur. CoinMetrics’in arz verilerine göre, Tron’daki 40 milyar dolarlık USDT miktarı, Ethereum’daki stablecoin arzını 10 milyar dolar aşıyor.

Kaiko, Tron’un hakimiyetinin nedeninin, merkezi borsalardaki piyasa yapıcılar için işlemleri daha ucuz hale getiren düşük ücretler olabileceğini belirtti. Fiyat geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre neredeyse aynı yerinde duruyor. Diğer birçok altcoinin %70’i aşan kayıplar yaşadığını görürsek bu önemli bir başarıdır. TRX/USD çifti, yükselen üçgen formasyonundan 0,112 hedefiyle bir yükseliş kırılması yaşadı. Formasyonun yükseliş hedefine ulaşılmadan önce, alıcılar 2022’nin en yüksek seviyeleri olan 0,093 dolar civarında dirençle karşılaşacak.

Rocket Pool (RPL) Coin Yorum

Shapella en çok o ve LDO Coin’e yaradı. Ethereum Stake hizmetlerine ilgi yüksek ve RPL burada %3’lük paya sahip. Son altı ayda bu oran 2 kat arttı. RPL/USD paritesinin günlük grafiği, RPL’nin 52 dolar seviyesinden 60 doları hedefleyen bir yükseliş başlatmak üzere olduğunu gösteriyor.

RPL Coin için ATH seviyesi 61,9 dolar ve bunun üstünde ciddi bir dirençle karşılaşmadan yeni tarihi zirvesini belirleyebilir. Öte yandan fiyatın düşmeye başlaması durumunda 45,57 ve 37,95 dolara doğru geri çekilme yaşanabilir.

Render Token Yorum

Yılın başında token değerini artırmak için yola çıkan ekip bazı önemli değişiklikler yaptı. Başarılı da oldu. RNDR Mayıs ayında %5,5 değer kazanarak ayın ikinci yarısında güçlü bir yükseliş kaydetti.

Haziran ayında yükselişin devam etmesi halinde 3,19 dolar üstü kapanışlarda 5,29 dolar zirvesi hedeflenebilir. Tersi senaryoda 2,13 ve 1,62 dolar desteğine düşüş görülebilir.