Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın dört bir yanından takip edilen popüler analist her fırsatta bunu söylüyor ve onun geleceğinden umutla bahsediyor. Alanında tam anlamıyla tekelleşmiş bir altcoin ancak coin faydası noktasında atması gereken adımlar var. Yine de kripto analisti Poppe’nin favori kripto parası hep o oldu.

En İyi Kripto Para

Michael Poppe eğer takip ediyorsanız uzun süredir Chainlink (LINK) hakkında övgüler diziyor. Ona göre 6-8 dolar aralığındaki LINK Coin fiyatı ömür boyu alım fırsatı ve yatırımcısını üzmeyecek. Elbette Poppe bir kahin değil ancak Chainlink’in blockchain tabanlı Oracle çözümleri alanında tekelleşmiş durumda. Birçok popüler akıllı sözleşme fiyat beslemeleri konusunda ondan destek alıyor.

Tek sorun LINK Coin’in fayda üretimiydi onu da geçtiğimiz yok sonunda Ekonomi 2.0 ile çözme gayretine giriştiler.

Şimdi fiyata dönecek olursak gösterge okumaları ve günlük zaman dilimi fiyat hareketi artışı desteklerken, haftalık zaman dilimi uzun vadeli eğilimin düşüş yönünde olduğunu gösteriyor. Haftalık zaman dilimi görünümü, LINK fiyatının Mayıs 2021’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştüğünü gösteriyor. O sırada fiyat tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 53 dolara yeni ulaşmıştı.

Düşüş, Haziran 2022’de 5,30 dolarlık dibe yol açtı. Fiyat o zamandan bu yana birkaç kez sıçrama yapmış olsa da, 5,60 dolarlık yatay destek alanına çok yakın işlem gördü. Nisan ayının sonunda LINK, azalan direnç çizgisi tarafından reddedildi ve mevcut aşağı yönlü hareketi katalize etti.

LINK Coin Fiyat Yorumu

Uzun vadeli görünüm düşüşe işaret etse de günlük zaman dilimindeki teknik analiz daha yükseliş eğilimli bir görünüm sağlıyor. Bunun ana nedeni RSI’dır. Gösterge 9 Mayıs’tan bu yana yükseliş sapması oluştururken, fiyat çift dip formasyonunu tamamladı. Bir momentum düşüşü bir fiyat düşüşünü desteklemediğinde yükseliş sapması meydana gelir.

Eğer bu çelişki yükselişi başlatırsa LINK Coin yatırımcıları 7,76 dolarda yeni bir zirve görebilir. Bu alan aynı zamanda uzun vadeli azalan direnç çizgisiyle de çakışıyor. Sonuç olarak, fiyatın bu bölgeyi aşması zor olacak ve muhtemelen fiyat burayı yerel zirve olarak işaretleyecek.

Yükseliş senaryosu 6,2 dolar altı kapanışta geçersiz olur ve 5,6 dolar testi gündeme gelir.