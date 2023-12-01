En Az 10x, En Fazla 22.5x Yapacak! Analist Bu Altcoin İçin İddialı!

Piyasa gözlemcilerine göre dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock‘un spot Ethereum ETF’sinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay alması durumunda ETH’nin fiyatı uçacak. Analist Austin Arnold, mevcut fiyatlara dayanarak altcoin kralının fiyatının en az 10 kat büyümesini bekleniyor.

Ethereum’a Olağanüstü Kurumsal Sermaye Akışı Bekleniyor

Ethereum‘un fiyatı BlackRock’un kripto para piyasasına yönelik çabalarını artırarak Bitcoin‘in için yaptığı spot ETF başvurusunun yanına Ethereum’u da eklemesiyle Kasım ayında önemli bir artış gördü. Spot Ethereum ETF‘sinin onaylanması durumunda ETF, Nasdaq’da listelenecek ve teknik, güvenlik veya likidite sorunları nedeniyle şimdiye kadar ETH almaktan kaçınan geniş bir yeni kitleye kapıyı aralayacak.

Bu, geleneksel yatırımcılar için bile ETH’nin meşru bir yatırım fırsatına dönüşmesi anlamına geliyor. Bu nedenle Ethereum’un fiyatının beklentilerle artarak şu anda 2 bin dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bazı analistler Ethereum’un bir sonraki boğa koşusunda nereye gidebileceği konusunda aşırı iyimser tahminlerde bulunuyor.

TheStreet analistlerinden Austin Arnold bu konuya değindi ve “Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, şu anda hem Bitcoin’i hem de Ethereum’u destekliyor ve bu durum her iki varlığın geleceği açısından büyük bir öneme sahip.” dedi Ardından Arnold, BlackRock’un varlık yönetimi (AUM) miktarını, spot Ethereum ETF’sine ne kadar tahsis edebileceğini ve bunun varlığın piyasa değerini nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi.

Arnold, ETF onayının ardından oluşabilecek boğa durumunu düşünerek Ethereum’un 41 bin dolara kadar çıkabileceğini ileri sürse de en büyük altcoin’in o kadar ileri gidemeyeceğinin altını özellikle çizdi. Analiste göre bu pozitif senaryoda en gerçekçi tahmin 28 bin dolar veya 10 bin dolar olabilir. Arnold, “28 bin dolar, 45 bin dolar, 10 bin dolar olması fark etmez, ben ETH’lerimi uzun vadeli tutuyorum” şeklinde konuştu. Dahası analist bir sonraki piyasa döngüsünde fiyatın yükselmesi konusunda bir sınır olduğunun da farkında. Ona göre ETH için en gerçekçi hedef seviye 10 bin dolar.

ETH Fiyatının Artması İçin Öne Çıkan Katalizörler

Arnold’un Ethereum konusunda aşırı iyimser olmasının altında yatan faktörlerden biri Bitcoin‘in ve Ethereum’un yapısındaki, tokenomisindeki ve kullanımındaki farklar. Arnold, “Biri dijital altın, bir değer deposu olmaya çalışıyor. Diğer taraftan Ethereum, küresel, merkeziyetsiz bir süper bilgisayarı çalıştırmak, merkeziyetsiz uygulamalar inşa etmek için kullanılan bir dijital petrol olmaya çalışıyor. Arabanın çalışabilmesi için benzin gerektiği gibi, Ethereum da sistemi çalıştıran yakıt olacak” dedi.

Analist ayrıca Ethereum’un arz yakım mekanizmasına atıfta bulunarak bu mekanizmanın ETH‘yi deflasyonist hale getirdiğinin altını çizdi. Analist, bunun, gelen ETF likidite girişleriyle birleşerek fiyatı önemli ölçüde ivmelendirmesini bekliyor.