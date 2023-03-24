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Büyük Adım Atılacak! Nasdaq Yakında Kripto Para Müjdesini Verebilir!

Kripto para piyasalarına talep katlanarak artacak. Nasdaq geleceği görüp harekete geçiyor.
16:50
24 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsaları artık geleneksel borsacılık devleriyle mücadele etmek zorunda kalabilir. Nasdaq beklenen adımı atacak. Kurumsal son fiyat dalgalanmasının ardından zayıflasa da yeterince uzun vadede Bitcoin fiyatının hep yükseldiğini gördük. Bundan sonraki süreçte de eğer aynı şeyi göreceksek Nasdaq doğru olanı yapıyor olabilir.

Nasdaq Kripto Para

Nasdaq Inc dijital varlıklara yönelik saklama hizmetlerinin, sektördeki iflasların ardından kripto aracısı rolünü üstlenebilecek geleneksel finans firmalarından oluşan büyüyen bir havuza katılmasıyla birlikte ikinci çeyreğin sonuna kadar başlamasını bekliyor. Nasdaq Dijital Varlıklar kıdemli başkan yardımcısı ve başkanı Ira Auerbach, Paris’te verdiği bir röportajda, küresel borsa grubunun gerekli tüm teknik altyapıyı ve düzenleyici onayları almak için harekete geçtiğini açıkladı.

İlk olarak Eylül ayında duyurulan proje, borsa operatörü için kriptoya ilk büyük adım olacak. Auerbach, Bitcoin ve Ether’in saklanmasının, grubun dijital varlıklar bölümü için geniş bir hizmet paketi oluşturmanın ilk adımı olacağını ve sonunda finansal kurumlar için yürütmeyi de içereceğini söyledi. Kripto para piyasalarındaki büyük düşüşe rağmen Nasdaq gibi devler uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmiş değil. Trilyon dolarlık varlık yönetim şirketi Fidelity yakın zamanda Fidelity Crypto’yu başlattı ve onlarca banka kripto odaklı ortaklıklarına devam ediyor.

Nasdaq Inc Nedir?

1971 yılında kurulan bir şirket olan Nasdaq başta ABD olmak üzere Kuzey Avrupa ve Baltık ülkelerinin borsalarını işletmektedir. Şirketin merkezi Amerika’da bulunmaktadır. Bugünlerde Adena Friedman yönetiminde olan şirket Gordon Macklin tarafından 8 Şubat 1971 tarihinde kurulmuştur. Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) aynı zamanda dünyanın ilk elektronik borsasıdır. Uluslararası bir sisteme ve dev şirketlerin önemli hisse senetlerine sahiptir.

Kripto paraların da teknoloji hisseleriyle uyumlu hareket ediyor olması dijital varlıkların teknoloji borsalarının dikkatini çekmesini sağlıyor. Bugün Bitcoin kimileri için bir para birimi, değer deposu iken altcoinlerin çoğu startup hissesi gibi görülüyor. Bu da Nasdaq gibi devlerin bu yeni alana girme konusundaki iştahını artırıyor.

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