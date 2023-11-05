Altcoin Kralı İçin Yükseliş Kırılması Kapıda Olabilir! Balinadan Al Haberi!

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum yeniden 1.850 dolar seviyesini aştı. BTC ise 35.000 doları aştı. Kripto paraların kümülatif değeri ise uzun bir aranın ardından 1,5 trilyon doları hedefliyor. Makro cephede artan iyimserlik ve kriptonun kendine özgü güzel haberleriyle ETH yeni bir yükseliş kırılması yaşayabilir.

Ethereum Balina Hareketleri

Kripto para balinaları sektörde daha uzun zaman geçirmiş ve başarıya ulaşmış yatırımcılardır. Bu başarıları onların sermayesini belli miktarın üzerine çıkardığı için balina unvanını alırlar. 4 Kasım’da bir kripto balinası Binance borsasına 31,8 milyon dolar yatırdı ve birkaç saat sonra 8.698 ETH çekti. Bu bize yüksek seviyeden stratejik bir alım yaptığını gösteriyor.

Sadece iki gün önce, 2 Kasım’da aynı kripto balinası, Ethereum fiyatının yükselmesinin ardından Binance borsasına 45 milyon dolarlık ETH yatırıp 5,4 milyon dolarlık kar elde etmişti. LookOnChain’e göre gizemli balinanın trade performansı oldukça iyi. Balina 12 Şubat’tan bu yana yedisi kârlı olmak üzere sekiz işlem gerçekleştirdi. Bu 13 milyon doları aşan kümülatif kazançla onu dikkat çekici hale getiriyor.

Son satın alımını daha yüksek bir seviyeden yaptığı için bu gizemli balinamın yeni bir yükseliş kırılmasının kapıda olduğuna inanıyor olabilir.

Ethereum (ETH) Fiyatı Yükselecek Mi?

Altcoin kralının 1.880 dolar üzeri kısa vadeli kapanışlar yapması ve haftalık kazançları dikkat çekici. Diğer taraftan BTC’nin son direnç testinden sonra toparlanabilmiş olması da yatırımcılar için umut vericidir. Ali Martinez son balina hareketiyle birlikte ETH fiyatının güncel görünümüne dair şunları söyledi;

“ETH’nin yükselişe geçmesi için 1.960 dolardaki devasa arz duvarını aşmasını beklemeniz gerekebilir.”

On-chain verilere göre 33 milyon ETH bu ortalama bu bölgeden satın alındı ve bu da kar satışı yapmak isteyenlerle direncin sağlamlaşabileceğini söylüyor. Eğer meşhur balina kritik seviyeye yakın alım yapıyorsa burada bir kırılma bekliyor olabilir.

Eğer Ether fiyatı 1.960 dolar direncini de aşabilirse 2.000 dolar seviyesini destek olarak sağlamlaştırıp yeniden 5.000 dolar hedefli yolculuğuna çıkabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.