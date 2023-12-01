BITCOIN (BTC)

Bitcoin Fiyatı İçin Kritik Sinyal 2024 Baharına İşaret Ediyor! Uzman Yorumladı!

Özet

  • Deribit'in verilerine göre, Bitcoin opsiyonlarında ödenmemiş alım opsiyonlarının sayısı hızla artıyor.
  • Bu durum yatırımcıların 2024 baharı için Bitcoin fiyatındaki yükselişi beklediğini gösteriyor.
  • Deribit Ticari Direktörü Luuk Strijers, alım opsiyonlarındaki artışın piyasada uzun vadeli bir yükseliş eğilimine işaret ettiğini söyledi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Bitcoin‘in (BTC) fiyatının yükselmesi konusunda kritik bir sinyal daha yandı. Dünyanın en büyük kripto opsiyon borsası Deribit‘in verileri mevcut Bitcoin opsiyonlarının put-call diğer bir deyişle alım-satım oranı 2024 baharı için piyasadaki yükseliş hissiyatının yüksek olduğuna işaret ediyor.

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Yatırımcılar Bitcoin’in Fiyatındaki Artışın Devam Edeceğine İnanıyorKripto Türevlerindeki Aktivite Artıyor

Yatırımcılar Bitcoin’in Fiyatındaki Artışın Devam Edeceğine İnanıyor

Kripto opsiyon borsası Deribit’in verilerine göre, Bitcoin opsiyonlarında açık pozisyonlara kıyasla ödenmemiş alım opsiyonlarının sayısı hızla artıyor. Deribit Ticari Direktörü Luuk Strijers bu durumu değerlendirirken yatırımcıların en büyük kripto paranın fiyatının 2024 yılının ilk aylarında yükseleceğini öngördüğünü gösterdiğini söyledi.

The Block’a konuşan Strijers, “Bitcoin alım-satım oranı bu yıl 0,4 ile 0,5 arasında değişti. Daha uzun vadeli vadeler için bu oranın düştüğünü gözlemledik, bu da müşterilerin Mart ve Haziran 2024 vadelerine doğru pozisyon almak için alım opsiyonlarını daha sık kullandığını gösteriyor. Bu eğilim, piyasada daha uzun vadeli bir yükseliş eğilimine işaret ediyor ve satım opsiyonlarına kıyasla alım opsiyonlarının sayısı artıyor.” ifadelerini kullandı.

Bir seviyesinin altındaki bir alım-satım opsiyonu oranı, alım hacminin satış hacmini aştığını gösterir ve piyasadaki yükseliş eğilimine işaret eder. Bu yazının hazırlandığı sırada Deribit’te alım-satım oranının 0,43’e düştüğü görülüyordu. Dahası Deribit’in analizi, GreeksLive’ın opsiyonlar analiziyle örtüşüyor. GreeksLive, resmi X hesabından “Opsiyon verilerine baktığımızda, alım-satım oranının düşük olduğunu görebiliriz, bu da bu hafta ana işlemlerin alım yönlü olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulunmuştu. GreeksLive analizinde opsiyon yatırımcıların şu anda Ocak ayında onay çıkması beklenen spot Bitcoin ETF‘lerine odaklanarak fiyatın artmasına göre pozisyon aldıklarını ekledi.

Kripto Türevlerindeki Aktivite Artıyor

Öte yandan Strijers’e, Kasım ayı Deribit için en aktif aylardan biri olduğunu söyledi. Kripto türevleri piyasalarının genelindeki aktivite artış olduğunu da ekleyerek “Bu artan aktivite, artan DVOL (zımni volatilite) seviyelerinin yansıması veya nedenidir ve bu piyasadaki hacimin ve fırsatların buradan yönlendirildiğini gösteriyor” dedi.

Strijers, 29 Aralık’ta vadesi dolacak olan ay sonu, çeyrek ve yıllık opsiyonların vadesinin dolacağı tarihe kadar açık faizin artmasını beklediğini belirterek “Mevcut istatistiklere göre Aralık ayı sonunda 5.7 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonları ve 2.7 milyar dolarlık Ethereum opsiyonlarının vadesi dolacak.” ifadelerini kullandı.

Opsiyonlar, bir yatırımcıya dayanak varlığı belirli bir tarihte veya öncesinde önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma hakkı veren ancak yükümlülüğü olmayan türev sözleşmelerdir. Alım opsiyonu satın alma hakkı verirken satım opsiyonu satış yapma hakkı verir. Alım opsiyonu satın alan bir yatırımcının piyasada dolaylı olarak yükseliş eğiliminde olduğu, satım opsiyonu alıcısının ise düşüş eğiliminde olduğu kabul edilir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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