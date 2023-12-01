Kripto Para

eToro CEO’sundan Kripto Paraların Geleceğine Dair Tahminler

Özet

  • eToro CEO'su Yoni Assia spot Bitcoin ETF onayının kurumsal benimsemeyi hızlandıracağını düşünüyor.
  • Kurumsal yatırımcılar her yeni varlık sınıfı için altyapı oluşturmaya istekli değil.
  • Bitcoin benimsemesi özellikle orta ve düşük gelir grubunun yoğun olduğu ülkelerde artıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2007 yılında kurulan finansal hizmetler şirketi eToro’nun CEO’su kısa süre önce piyasalara dair önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılında kripto para yatırımcılarını ilgilendiren çok fazla gelişme göreceğiz ve yatırımcılar kadar büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri de heyecanlı. Bunu peş peşe gelen spot Bitcoin ETF başvurularında da görüyoruz.

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Kripto Paraların Geleceği2024 ve Bitcoin Fiyatı

Kripto Paraların Geleceği

EToro CEO’su Yoni Assia, son Abu Dabi Finans Haftası’nda kripto paraların kurumsallar tarafından benimsenmesi için ETF’lerin öneminden bahsetti. Ona göre şirketler her yeni varlık sınıfı için yeni sistemler oluşturmaktan yana değil ve ETF onayıyla birlikte bu tarz büyük şirketlere kolay, güvenli ve iştah açıcı yatırım fırsatı da verilmiş olacak.

“Spot Bitcoin ETF’leri benimsenmede önemli bir itici güç olabilir çünkü kurumlar çok katı bir şekilde çalışıyor. Aynı altyapıyı arıyorlar ve ETF, birçok durumda kurumsalların işini kolaylaştırıyor”.

Assia aynı zamanda Spot Bitcoin ETF onayıyla birlikte bu varlık sınıfının meşruluğunun artacağını ve kurumsalların daha huzurlu biçimde bu alana giriş yapabileceğini söyledi. Birçok şirketin olası risklere önlem olarak bilançosunda tuttuğu çeşitli ETF’ler ve yatırım kolları aracılığıyla satın aldıkları varlıklar bulunuyor. Bunları ETF cinsinden alıp tutmak onlar için çok kolay bir yöntem ve fazlasıyla da tercih ediliyor.

2024 ve Bitcoin Fiyatı

Blockchain araştırma firması Chainalysis’in Eylül ayında yayınladığı bir rapor, dünya genelinde kripto benimsemesi yavaşlasa da Hindistan, Nijerya ve Ukrayna gibi düşük-orta gelirli nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerde ilgi artıyor. Yüksek gelirli ülkelerdeyse kurumsal benimsemede artış var.

“Bence genel olarak Bitcoin’in benimsenmesi, insanların müsadere edilemeyen, sansüre dayanıklı internet parasına olan ihtiyacı anlamasıyla ilgili. Ve bu zaman içinde büyüyor.

Kripto halen gelişmekte olan bir internet emtiası ve önümüzdeki on yıl boyunca Bitcoin’e olan ilginin zaman içinde arttığını görmeye devam edeceğiz. On yıl içinde daha yüksek fiyatlara sahip olacağından ve dünyada daha önemli bir güç olacağından hiç şüphem yok.”

Burada tek sorun benimsemedeki artışın dirençli bir para birimi ihtiyacından kaynaklı olduğudur. Yatırımcıların çoğu halen spekülatif kazanç, sermayesini hızla büyütme gibi motivasyonlarla bu alana yöneliyor. İşe yaramaz ve fayda üretmeyen tokenlerin gördüğü ve muhtemelen gelecekte göreceği ilginin de temel nedeni budur.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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