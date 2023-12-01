Kriz, Çöküş Fark Etmiyor! Binance Yine Başardı! Aynı Şeyi 16. Kez Tekrarlıyorlar! LUNC Fiyatı Yükselir Mi?

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto borsası konumunda bulunan Binance, LUNC yakımının 16.’sında neredeyse 4 milyar Terra Luna Classic (LUNC) token’ı yaktı. Gerçekleşen son LUNC yakımıyla birlikte, kripto borsasının bugüne kadar yaktığı toplam LUNC miktarı 43 milyarı aştı. Terra Luna Classic topluluğu tarafından yakılan toplam token’ların ise %52’sine denk geliyor.

Binance’in Terra Luna Classic (LUNC) Yakımı

Kripto borsası Binance, 1 Aralık’ta gerçekleşen işlemlere göre 3,90 milyar Terra Luna Classic (LUNC) token’ını yakım adresine aktardı. Binance, Changpeng “CZ” Zhao’nun tartışmalı bir biçimde Binance CEO’su olarak görevinden ayrılmasının ardından işlemlere devam ediyor. LUNC dolaşımdaki arzını azaltmak için topluluğun LUNC yakım sürecine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Özellikle, LUNC yakma mekanizmasının 16.’sı 31 Ekim – 29 Kasım dönemini kapsayan bir süreci işaret ediyordu. Gerçekleşen son işlemlerle ve yakımlarla birlikte Binance, LUNC spot ve marjin alım satım çiftlerindeki alım satım ücretlerinde toplamda 43 milyarın üzerinde Terra Classic token’ı yaktı. Topluluk ise şimdiye kadar yaklaşık 83 milyar LUNC token’ı yaktı.

Kasım ayında Binance, 760 milyon Terra Luna Classic (LUNC) token yakımı gerçekleşirdi ve bu şimdiye kadarki en düşük miktara eşitti. Yakım oranı, FUD, azalan geliştirici faaliyeti ve borsadaki LUNC işlem hacimlerindeki düşüşe bağlı olarak gözle görülür biçimde azalmıştı.

Ancak hafta içerisinden bu yana işlem hacimlerinde yaşanan büyük sıçrama, topluluğun son birkaç aydır görmediği bu büyük LUNC yakımını da beraberinde getirdi. Binance, borsanın işlem hacminde büyük ölçüde olumlu etki yaratan USTC sürekli sözleşmesi ve yeni USTC işlem çiftleri olan FDUSD ve TRY’yi başlattı.

LUNC ve USTC Fiyatı Yükselir Mi?

Terra Luna Classic ekosistem token’ları son 24 saat içinde düşüş yaşadı. LUNC ve USTC, daha geniş kripto piyasasında yatırımcıların kâr almasının ardından son zamanlarda elde ettiği bazı kazançları geri verdi.

Buna rağmen LUNC fiyatı bu hafta toplamda %65’lik yükseliş gerçekleştirdi. Fiyat yazım saati itibariyle 0.000116 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.000114 dolar ve 0.000121 dolar oldu.

Ancak buna rağmen işlem hacmi son 24 saat içinde azaldı. Bu arada, USTC ise inanılmaz bir fiyat hareketiyle birlikte bu hafta %350 yükseldi ve şu anda 0,051 dolar seviyesinde işlem görüyor.