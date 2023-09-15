ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance‘in gerçekleştirdiği faaliyetlerle alakalı soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. SEC, borsayı belirli hareketleri gerçekleştirmeye zorlamak adına bir uyarı sundu.

Yeni dosyalama, 5 Haziran 2023’te menkul kıymetler yasalarını ihlal etmek ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kayıtsız bir borsa, komisyoncu ve takas kurumu olarak faaliyet göstermek üzere açılan ve devam eden SEC davasının bir parçası olarak ortaya çıktı.

SEC ve Binance Davası

ABD’li kurum SEC, Binance Holdings’in yanı sıra Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao’yu diğer kuruluşların yanı sıra ABD müşteri varlıklarının takibi, güvenliği ve varlığı hakkında aranan herhangi bir bilgiyi sağlamayı reddetmekle suçlamıştı. SEC yetkilileri mahkemeye, mahkemenin onay vermesinden yaklaşık iki aylık bir zaman zarfından sonra, Binance ortağı BAM Trading Services’in “son derece sınırlı bilgilerin ötesinde herhangi bir şey” sağlamayı reddettiğini de açıkladı.

SEC, 14 Eylül 2023 tarihli dosyada, BAM’ın müşteri varlıklarının Binance Zhao tarafından kontrol edilip edilmediğini değerlendirmek için bilgi arayışına devam ediyor. Buna ek olarak kurum, Binance’in şimdiye kadar sağladığı az bilgi ile mahkeme kararını ihlal edip etmediğini de araştırıyor. Dolayısıyla, mahkeme bu suçlamaları da incemelemeyi kabul ederse Binance SEC soruşturması yeni bir dönüşe ev sahipliği yapabilir.

Binance Yardım Etmiyor Mu?

SEC, tüm müşteri ve BAM varlıklarının uygun şekilde sunulduğuna ve değerlendirildiğine dair güvence sağlamak için yeterli bilgiye odaklanan talepleri yayınladığını açıkladı. BAM’ın sadece dört tanığın ifadesini almayı kabul ederken, ifade için önemli tanıklar göstermeyi reddettiğini de ekledi. Ancak dosyada şu ifadeler yer aldı:

BAM sadece yaklaşık 220 belge sunmuştur; bunların birçoğu Muvafakat Emri kapsamında gerekli olan raporlamayla ilgilidir ve birçoğu anlaşılmaz ekran görüntülerinden ve tarih ya da imza içermeyen belgelerden oluşmaktadır.

Tüm bu olaylar yaşanırken ilginç bir şekilde, SEC başvurusu, Binance ABD Hukuk Başkanı ve Baş Risk Sorumlusunun şirketten istifa ettiği ve son haftalarda üst düzey çıkışların devam ettiği bir zamanda yayınlandı.