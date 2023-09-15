  • CoinTürk
  •   Binance US. İçin Tehlike Çanları Çalıyor! SEC Ceza Çıkmadan Bu İşin Peşini Bırakmayacak!

Binance US. İçin Tehlike Çanları Çalıyor! SEC Ceza Çıkmadan Bu İşin Peşini Bırakmayacak!

Özet

  • SEC, Binance US. tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri soruşturuyor.
  • SEC, Binance'in bilgi sağlama konusunda yetersiz olduğunu vurguluyor.
  • Binance US.'ta üst düzey isimlerin istifasının ardından SEC soruşturması devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
21:20
15 Eylül 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance‘in gerçekleştirdiği faaliyetlerle alakalı soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. SEC, borsayı belirli hareketleri gerçekleştirmeye zorlamak adına bir uyarı sundu.

Yeni dosyalama, 5 Haziran 2023’te menkul kıymetler yasalarını ihlal etmek ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kayıtsız bir borsa, komisyoncu ve takas kurumu olarak faaliyet göstermek üzere açılan ve devam eden SEC davasının bir parçası olarak ortaya çıktı.

SEC ve Binance Davası

ABD’li kurum SEC, Binance Holdings’in yanı sıra Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao’yu diğer kuruluşların yanı sıra ABD müşteri varlıklarının takibi, güvenliği ve varlığı hakkında aranan herhangi bir bilgiyi sağlamayı reddetmekle suçlamıştı. SEC yetkilileri mahkemeye, mahkemenin onay vermesinden yaklaşık iki aylık bir zaman zarfından sonra, Binance ortağı BAM Trading Services’in “son derece sınırlı bilgilerin ötesinde herhangi bir şey” sağlamayı reddettiğini de açıkladı.

SEC, 14 Eylül 2023 tarihli dosyada, BAM’ın müşteri varlıklarının Binance Zhao tarafından kontrol edilip edilmediğini değerlendirmek için bilgi arayışına devam ediyor. Buna ek olarak kurum, Binance’in şimdiye kadar sağladığı az bilgi ile mahkeme kararını ihlal edip etmediğini de araştırıyor. Dolayısıyla, mahkeme bu suçlamaları da incemelemeyi kabul ederse Binance SEC soruşturması yeni bir dönüşe ev sahipliği yapabilir.

Binance Yardım Etmiyor Mu?

SEC, tüm müşteri ve BAM varlıklarının uygun şekilde sunulduğuna ve değerlendirildiğine dair güvence sağlamak için yeterli bilgiye odaklanan talepleri yayınladığını açıkladı. BAM’ın sadece dört tanığın ifadesini almayı kabul ederken, ifade için önemli tanıklar göstermeyi reddettiğini de ekledi. Ancak dosyada şu ifadeler yer aldı:

BAM sadece yaklaşık 220 belge sunmuştur; bunların birçoğu Muvafakat Emri kapsamında gerekli olan raporlamayla ilgilidir ve birçoğu anlaşılmaz ekran görüntülerinden ve tarih ya da imza içermeyen belgelerden oluşmaktadır.

Tüm bu olaylar yaşanırken ilginç bir şekilde, SEC başvurusu, Binance ABD Hukuk Başkanı ve Baş Risk Sorumlusunun şirketten istifa ettiği ve son haftalarda üst düzey çıkışların devam ettiği bir zamanda yayınlandı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Binance CEO’su Sessizliğini Bozdu! Nedenini Açıkladı!
Sıcak Gelişme: Binance CEO’su Sessizliğini Bozdu! Nedenini Açıkladı!
Gündeme Bomba Gibi Düştü! SEC-Binance Davasında Gizli Belgelerin Mühürleri Açılıyor!
Gündeme Bomba Gibi Düştü! SEC-Binance Davasında Gizli Belgelerin Mühürleri Açılıyor!
Ünlü Kripto Avukatından Şok Binance Açıklaması: Öldüreceğizden Ezeceğize Dönüldü
Ünlü Kripto Avukatından Şok Binance Açıklaması: Öldüreceğizden Ezeceğize Dönüldü
Binance İçin Korkuyu Doruğa Çıkaran Yeni İddia! Hiç Olmadığı Kadar Kötü Olacak!
Binance İçin Korkuyu Doruğa Çıkaran Yeni İddia! Hiç Olmadığı Kadar Kötü Olacak!
Regülatörlerin Radarındaki Binance, Kan Kaybetmeye Devam Ediyor: Binance US CEO’su Görevinden İstifa Etti
Regülatörlerin Radarındaki Binance, Kan Kaybetmeye Devam Ediyor: Binance US CEO’su Görevinden İstifa Etti
Binance US, SEC’in ‘Mantıksız’ Taleplerine Yanıt Verdi: Hukuki Mücadelede Neler Oluyor?
Binance US, SEC’in ‘Mantıksız’ Taleplerine Yanıt Verdi: Hukuki Mücadelede Neler Oluyor?
Binance Terra Luna Classic Bombasını Patlattı! Büyük LUNC Desteği Açıklandı! LUNC Fiyatı Yükselecek Mi?
Binance Terra Luna Classic Bombasını Patlattı! Büyük LUNC Desteği Açıklandı! LUNC Fiyatı Yükselecek Mi?
Son Dakika: Kripto Para Borsası Binance’den Vadeli İşlemlerde Meydana Gelen Soruna İlişkin Açıklama
Son Dakika: Kripto Para Borsası Binance’den Vadeli İşlemlerde Meydana Gelen Soruna İlişkin Açıklama
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023