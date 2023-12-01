Shiba Inu (SHIB) Karar Aşamasında! Shiba Coin Fiyatı Artar Mı?

Bitcoin fiyatı bugün yeni yıllık zirvesine ulaştı ve 38.833 dolara kadar yükseldi. Bu da Aralık ayına dair umutları artırdı. Shiba Coin fiyatı uzun süredir beklenen ölçüde yükseliş yaşayamadı eğer 2024’ün heyecanıyla piyasalar toparlanabilirse beklenen yukarı yönlü kırılmanın da yaşandığını görebiliriz. Peki güncel hedefler kaç dolara işaret ediyor?

Shiba Coin Yorum

Shiba Coin fiyatı Ocak ayından bu yana azalan trend çizgisinin altında seyrediyor. Birçok kez test edilen bu trend çizgisi en son Kasım ayında aşılmaya çalışılmış ancak başarıya ulaşılamamıştı. Son deneme bundan yaklaşık 4 gün önce oldu. Uzun vadeli alçalan direnç çizgisi ve Haziran ayından gelen destek bölgesi birleştiğinde simetrik üçgen formasyonunun oluştuğu görülüyor.

Direnç altında oyalanan fiyat BTC yükselişinin desteğiyle yeni testini yapıp bölgeyi aşabilir. Özellikle 2024 yılı yaklaştıkça artan ETF onay beklentisinin genel piyasa hissiyatını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Aralık ayına etkileyici bir başlangıç yapan BTC sayesinde kripto paraların kümülatif değeri de 1,44 trilyon dolar eşiğini aştı.

Yine de 50 dolar dolaylarında seyreden kümülatif hacim ve ABD Adalet Bakanlığı yetkilisinden gelen tehditvari açıklamalar temkini elden bırakmamak gerektiğini söylüyor.

Shiba Coin Fiyatı Artar Mı?

RSI henüz nötr bölgede ve fiyat kırılmasından önce aşırı satış bölgesine girmesi gerek. Kısa vadede 6 saatlik grafikteki okumalar 11 Kasım’dan bu yana Shiba Coin’in azalan paralel kanalda işlem gördüğünü gösteriyor. En büyük ikinci meme coin bu kanaldan da henüz kurtulabilmiş değil. Tam tersine fiyat direnç altında konsolide oluyor.

Shiba Coin fiyatı şimdi karar aşamasında görünüyor. Eğer BTC fiyat artışından güç bularak yukarı yönlü kırılma görebilirse 0,0000110 dolar zirvesi muhtemel. Ancak tersi senaryoda kanalın reddiyle en yakın destek olan 0,0000072 dolara düşüş görülebilir.

Yazı hazırlandığı sırada Shiba Coin fiyatı 0,00000831 dolarda bulunuyor. Bitcoin ise 38.391 dolardan alıcı buluyor. Kasım ayını %8,81’lik kazançla kapatan BTC yeni ayda şimdilik %1,78 oranında yükseldi.