SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) Karar Aşamasında! Shiba Coin Fiyatı Artar Mı?

Özet

  • Shiba Coin fiyatı uzun ve kısa vadeli okumalarda önemli bir kırılmaya hazırlanıyor.
  • Eğer beklenen kırılma yukarı yönlü olursa 0,0000110 dolara yükselebilir.
  • Düşüş senaryosundaysa hedef 0,0000072 dolar desteği.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı bugün yeni yıllık zirvesine ulaştı ve 38.833 dolara kadar yükseldi. Bu da Aralık ayına dair umutları artırdı. Shiba Coin fiyatı uzun süredir beklenen ölçüde yükseliş yaşayamadı eğer 2024’ün heyecanıyla piyasalar toparlanabilirse beklenen yukarı yönlü kırılmanın da yaşandığını görebiliriz. Peki güncel hedefler kaç dolara işaret ediyor?

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Shiba Coin YorumShiba Coin Fiyatı Artar Mı?

Shiba Coin Yorum

Shiba Coin fiyatı Ocak ayından bu yana azalan trend çizgisinin altında seyrediyor. Birçok kez test edilen bu trend çizgisi en son Kasım ayında aşılmaya çalışılmış ancak başarıya ulaşılamamıştı. Son deneme bundan yaklaşık 4 gün önce oldu. Uzun vadeli alçalan direnç çizgisi ve Haziran ayından gelen destek bölgesi birleştiğinde simetrik üçgen formasyonunun oluştuğu görülüyor.

Direnç altında oyalanan fiyat BTC yükselişinin desteğiyle yeni testini yapıp bölgeyi aşabilir. Özellikle 2024 yılı yaklaştıkça artan ETF onay beklentisinin genel piyasa hissiyatını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Aralık ayına etkileyici bir başlangıç yapan BTC sayesinde kripto paraların kümülatif değeri de 1,44 trilyon dolar eşiğini aştı.

Yine de 50 dolar dolaylarında seyreden kümülatif hacim ve ABD Adalet Bakanlığı yetkilisinden gelen tehditvari açıklamalar temkini elden bırakmamak gerektiğini söylüyor.

Shiba Coin Fiyatı Artar Mı?

RSI henüz nötr bölgede ve fiyat kırılmasından önce aşırı satış bölgesine girmesi gerek. Kısa vadede 6 saatlik grafikteki okumalar 11 Kasım’dan bu yana Shiba Coin’in azalan paralel kanalda işlem gördüğünü gösteriyor. En büyük ikinci meme coin bu kanaldan da henüz kurtulabilmiş değil. Tam tersine fiyat direnç altında konsolide oluyor.

Shiba Coin fiyatı şimdi karar aşamasında görünüyor. Eğer BTC fiyat artışından güç bularak yukarı yönlü kırılma görebilirse 0,0000110 dolar zirvesi muhtemel. Ancak tersi senaryoda kanalın reddiyle en yakın destek olan 0,0000072 dolara düşüş görülebilir.

Yazı hazırlandığı sırada Shiba Coin fiyatı 0,00000831 dolarda bulunuyor. Bitcoin ise 38.391 dolardan alıcı buluyor. Kasım ayını %8,81’lik kazançla kapatan BTC yeni ayda şimdilik %1,78 oranında yükseldi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Shiba Coin Grafiği Alarm Veriyor, Hedef Kaç Dolar?

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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