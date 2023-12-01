XRP Coin Karar Aşamasına Geldi, Kaç Doları Hedefliyor? Ripple (XRP) Yorumları

SEC ile yıllardır başı belada ve tünelin ucundaki ışık görülse de halen yol bitmiş değil. XRP Coin yatırımcıları merakla 1 dolar eşiğinin geçileceği günü bekliyor. Popüler kripto para Temmuz ayında etkileyici bir ralli yaşamış 0,93 dolara kadar yükselmişti. Ancak temyiz süreci ve UST kararındaki menkul kıymet detayı nedeniyle bu uzun sürmedi.

XRP Coin Yorum

Sahte BlackRock ETF başvurusunun ardından XRP Coin fiyatı 0,65 dolarlık önemli eşiği kaybetti. Bu durum 0,75 dolar ile 0,65 dolar arsında dalgalanan fiyatı bir sonraki güçlü destek bölgesi olan 0,6 dolara itti. Ancak yine de haftalık grafikteki okumalar XRP fiyatının yılın başından bu yana yükselen trend çizgisinde artış yaşadığını gösteriyor. Bu destek bölgesinin korunması önemli.

Ekim ayında bu destek çizgisinden sıçrayan fiyat hızlı bir yükseliş hareketi başlatsa da içinde seyrettiği aralığın ötesine geçemedi. Bunun yerine oluşturduğu uzun üst fitiller kar satışlarının baskınlığı vurgulandı. Satış başkasının sebebi ciddi anlamda eriyen fiyatın Temmuz ayındaki haberle hızla toparlanmasıydı.

Yatırımcıların önemli bölümü 0,65 dolar maliyetle ralliye dahil olmak isterken olası kayıplarını sınırlandırmak bir kısmı da kazançlarını korumak için düşüşlerde hızlı davranmayı tercih ediyor.

RSI bir miktar düşse de 50’nin az da olsa üzerinde bulunuyor. Bu da fiyatın yönü için net bir tahminde bulunmayı güçleştiriyor.

XRP Coin Kaç Dolar Olur?

CryptoToesTA takma adıyla bilinen analist XRP Coin grafiğindeki TOBO’ya dikkat çekerek boyun çizgisinden kopuş beklediğini yazdı. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor.

EgragCrypto ise her zamanki gibi XRP Coin konusunda aşırı iyimser kalmaya devam ediyor. Uçuk XRP Coin tahminiyle ün salan analist şunları söyledi;

“Bekleyin, tarihsel kayıtlar iki potansiyel senaryo sunuyor:

5 Aylık Konsolidasyon: 5 aylık bir konsolidasyon aşamasından sonra, %1500’lük şaşırtıcı bir artış meydana geldi. Tarih tekerrür ederse, 1 Nisan 2024’te XRP 10 dolara yükselebilir. 12 Aylık Konsolidasyon: Başka bir örnekte, 12 aylık bir konsolidasyon % 8000 artıştan önce geldi. Tarih bu senaryoyu tekrarlarsa 50 doları önümüzdeki yıl görebiliriz.”

İki senaryo da gerçek olamayacak kadar iyi çünkü geçmişteki parabolik yükselişler sırasında arz böylesine devasa değildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.