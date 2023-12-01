Son Dakika: Fed Başkanı Powell Önemli Açıklamalarda Bulunuyor

Kripto para yatırımcılarının 1 yılı aşkın süredir birçok akşamı Powell’ın açıklamalarını beklemekle geçti. Yüksek volatilite günleri gördük ve Bitcoin Fed politikasının da bir sonucu olarak hisse senetleriyle birlikte çakıldı. Şimdiyse Fed politikası tersine dönmeye hazırlanırken her yeni açıklamada daha fazla iyi haberin yolu gözleniyor.

Fed Başkanı Açıklamaları

Ücret artışları verisi olumlu ve işsizlik artıyor. Aynı zamanda PCE verisi de pozitif geldi, enflasyondaki devam eden düşüşten de her fırsatta bahsediyoruz. Tüm bunları topladığımızda Fed’in artık %2 enflasyon hedefine giden yolda ciddi yol aldığını söyleyebiliriz. Powell bu akşamki konuşmasında son durumu da değerlendirdi ve şunları söyledi;

“Yetersiz ve aşırı sıkılaştırma riskleri daha dengeli hale geldiğinden FOMC ‘dikkatli bir şekilde ilerliyor’. Fed enflasyonu düşürme konusunda önemli ilerleme kaydetti. Para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduğunu söylemek için ‘erken’. Harcamaların ve üretimin önümüzdeki yıl yavaşlamasını bekliyorum. Enflasyon verilerindeki son yumuşamayı memnuniyetle karşılıyorum. Fed’in eylemleri enflasyonla mücadele kredibilitesini korudu. Ücret artışı hala yüksek ancak daha sürdürülebilir bir seviyeye doğru ılımlı hale geliyor. İşsizlik artıyor ama hala tarihsel olarak düşük.”

Açıklamaların satır başlarını özetlediğimiz alıntıda düne göre çok daha iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Powell temkinli kalsa da bu açıklamalar ve mevcut durum kripto paraların lehine görünüyor.