Ekonomi

Son Dakika: Fed Başkanı Powell Önemli Açıklamalarda Bulunuyor

Özet

  • Powell nispeten olumlu açıklamalar yaptı.
  • İstihdamın daha fazla gevşemesini ve enflasyondaki düşüşün devam etmesi gerektiğini söylüyor.
  • Aşırı sıkılaşma riskinden kaçınmak için Fed artık çok daha temkinli hareket ediyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para yatırımcılarının 1 yılı aşkın süredir birçok akşamı Powell’ın açıklamalarını beklemekle geçti. Yüksek volatilite günleri gördük ve Bitcoin Fed politikasının da bir sonucu olarak hisse senetleriyle birlikte çakıldı. Şimdiyse Fed politikası tersine dönmeye hazırlanırken her yeni açıklamada daha fazla iyi haberin yolu gözleniyor.

Fed Başkanı Açıklamaları

Ücret artışları verisi olumlu ve işsizlik artıyor. Aynı zamanda PCE verisi de pozitif geldi, enflasyondaki devam eden düşüşten de her fırsatta bahsediyoruz. Tüm bunları topladığımızda Fed’in artık %2 enflasyon hedefine giden yolda ciddi yol aldığını söyleyebiliriz. Powell bu akşamki konuşmasında son durumu da değerlendirdi ve şunları söyledi;

“Yetersiz ve aşırı sıkılaştırma riskleri daha dengeli hale geldiğinden FOMC ‘dikkatli bir şekilde ilerliyor’. Fed enflasyonu düşürme konusunda önemli ilerleme kaydetti. Para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduğunu söylemek için ‘erken’. Harcamaların ve üretimin önümüzdeki yıl yavaşlamasını bekliyorum. Enflasyon verilerindeki son yumuşamayı memnuniyetle karşılıyorum. Fed’in eylemleri enflasyonla mücadele kredibilitesini korudu. Ücret artışı hala yüksek ancak daha sürdürülebilir bir seviyeye doğru ılımlı hale geliyor. İşsizlik artıyor ama hala tarihsel olarak düşük.”

Açıklamaların satır başlarını özetlediğimiz alıntıda düne göre çok daha iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Powell temkinli kalsa da bu açıklamalar ve mevcut durum kripto paraların lehine görünüyor.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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