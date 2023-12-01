Starknet Ekibinden Airdrop Duyurusu: STRK Token Süreci Nasıl Devam Edecek?

Starknet Vakfı, SRTK token’ına yönelik yaklaşan lansman için bir airdrop portalının ilk deneme aşımasından paylaşılan ekran görüntüleri üzerinden spekülasyonlara son vermek için dikkat çeken bir adım attı. Ekip, resmi X hesabı üzerinden yapılan bir duyuru ile token’ın ekosistem kullanıcılarına, ekosisteme katkıda bulunanlara ve yatırımcılara dağıtmak için planlar geliştirdiğini açıkladı.

Starknet Ekibinden Duyuru Geldi

Ethereum Layer-2 ölçeklendirme ağı Starknet, konuya dair daha önce Temmuz 2022’de Starknet token tasarımı için ilk planlarını açıklamıştı ve bu konuda dikkat çekmişti. Özellikle X üzerinden birçok kullanıcının paylaştığı ekran görüntüleri için ekip, hala geliştirilme aşamasında olan taslak planlar olduğunu açıkladı.

StarkWare’den bir sözcü konuya yönelik yaptığı açıklamada, resmi airdrop kriterlerinin ve STRK token’ın dağıtım mekanizmasının ayrıntılarının şirket bunları tamamladıktan sonra paylaşılacağını açıkladı ve konu ile alakalı şu ifadeleri kullandı:

“Kimin token alabileceğini veya kaç token alabileceğini belirlemek için kullanılan herhangi bir kriter için son tarih geçmişte kaldı ve şu anda hiçbir eylem veya faaliyet uygunluğu hiçbir şekilde etkileyemez.”

STRK Dağıtımına Yönelik Dikkat Çeken Paylaşımlar

Şirket ayrıca ekosistem kullanıcılarının STRK token dağıtımı konusundaki belirsizlikten faydalanmak isteyecek dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı. Birçok X kullanıcısı, Starknet airdrop sitesinin ekran görüntülerini ve STRK airdrop kriterlerini paylaşmak için belirli gereklilikleri ima eden paylaşımları kaleme aldı.

Eksik metin ve yazım hataları ile dikkat çeken bir başka görüntü ise GitHub geliştiricilerinin, erken Ethereum kullanıcılarının ve Ethereum Staker’ların yanı sıra Starkex kullanıcılarının da belirli kriterler altında STRK airdrop’u için uygun olabileceğini öne sürdü. Bu bilgi, StarkWare tarafından 2022 yılında paylaşılan ilk dağıtım planları ile çeliştiği için dikkate alınmadı.

StarkWare’in STRK için planlarını özetleyen ilk gönderisi ise on milyar token’ın zincir dışı basıldığını belirtiyor. Bu, STRK token’ın StarkWare’de öz sermayeyi, StarkWare’de katılım haklarını veya şirketten herhangi bir talep hakkını temsil etmediğini belirten bir sözleşme içeriyor.

Airdrop etkinliğine yönelik ilk planlar, toplam arzın %17’sinin StarkWare yatırımcılarına ve %32,9’unun StarkWare çalışanları, danışmanları ve Starknet geliştirici ortakları dahil olmak üzere ekosisteme katkıda bulunanlara ayrıldığı belirtmişti. Kalan %50,1’lik kısım ise Starknet Vakfı’na verildi ve aşağıdaki ekran görüntüsüne göre çeşitli durumlarda dağıtılmak üzere ayrıldı.