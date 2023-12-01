XRP, Solana, AVAX Bu Listede Yok! Hepsi 1 Doların Altında! İşte Önümüzdeki Hafta Yükselmesi Muhtemel 3 Altcoin!

Kripto para piyasasında fırsatlar tükenmiyor. Yatırımcılar genel olarak Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto paralara odaklansa da değeri 1 dolar eşiğinin altında işlem görüyor. Mütevazı değerlerine rağmen, bu daha az bilinen altcoin’ler büyüme potansiyeli gösterebilir. Ancak, daha yüksek düzeyde risk içerdiklerini kabul etmek çok önemlidir.

Dogecoin (DOGE) Yorum

Dogecoin (DOGE) şu anda yükselişe devam etme yolunda önemli bir engelle karşılaşmış görünüyor. Ancak buna rağmen olası başarılı bir fiyat hareketi potansiyel olarak meme fiyatını iki katına çıkarabilir.

DOGE, haftalık grafikte 0,087 dolar seviyesinde önemli bir engelle karşılaşmış görünüyor. Bu önemli seviye, 0,786 Fibonacci seviyesinin ve 100 haftalık ve 200 haftalık üstel hareketli ortalamaların (EMA) yakınsamasıyla hesaplanır.

Konu hakkında analizde bulunan ünlü isim Ali Martinez 28 Kasım’da yaptığı paylaşımda, beklentinin gerçekleşmesi durumunda DOGE fiyatını neredeyse iki katına çıkarak 0,14 doları hedefleyebileceğini belirtti. Yazım saati itibariyle, Dogecoin 0,0836 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve son 24 saatte %2,22’lik bir artış yaşadı.

Cardano (ADA) Geleceği

Yakın bir zamanda büyüme yaşaması muhtemel bir diğer altcoin ise Cardano (ADA) olabilir. Uzmanlar ADA’nın içinde bulunduğu aşamanın önceki konsolidasyon aşamasına benzer birçok özelliğe sahip olduğunu belirtiyor.

4 saatlik grafik (aşağıda) incelendiğinde, 100-EMA ADA için bir toparlanma bölgesi olarak görülüyor. Bunun yanı sıra 0,396 dolar seviyesi güçlü bir direnç oluşturuyor.

Bunun yanı sıra, yine Martinez’in 27 Kasım’daki bir paylaşım yapmıştı. Yaptığı paylaşımda ADA trendinin yönünü doğrulamak için 0,396 dolar direncinin üzerinde veya 100-EMA’nın altında 4 saatlik bir mum çubuğu kapanışının gerçekleşmesi gerektiği yönünde bir yorumda bulunmuştu. Tüm bunlar konuşulurken ADA 0,38 dolar seviyesinde işlem görüyor ve önceki 24 saatte %1,14’lük pozitif bir fiyat hareketi gerçekleştirdi.

Hedera (HBAR) Coin Yorum

Son olarak, Alphabet (NASDAQ: GOOGL), Boeing (NYSE: BA) ve IBM (NYSE: IBM) gibi büyük şirketler tarafından desteklenen Hedera (HBAR), geleneksel blockchain’lerden farklı şekilde çalışmasıyla biliniyor. Bir blockchain yerine, sistem bileşenlerinin diğer kripto para birimlerine benzer şekilde bir işlem zaman çizelgesi oluşturmak için iletişim kurduğu hashgraph adı verilen bir yöntemi kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Avrupa’nın en büyük yenilenebilir enerji üreticisi ve bir Hedera Konseyi üyesi olan Électricité de France, 29 Kasım’da başarılı bir kavram kanıtı (POC) elde ettiğini açıklayarak yatırımcıları ve sektör meraklılarını heyecanlandırdı.

Yazım saati itibariyle, HBAR 0,06 dolardan işlem görüyordu ve bu da son 24 saat içinde %0,29’luk bir kazanç elde etmişti. Aylık incelemede ise %17,28’yükseliş yaşayan HBAR, son 7 gün içinde değerinde %-2,74’lük bir düşüş yaşadı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.