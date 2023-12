Dev Madencilik Şirketlerinden Dikkat Çeken Ortaklık: New Hut İçin Süreç Nasıl Devam Ediyor?

Kripto madencilik şirketleri Hut 8 Mining Corp. ve US Bitcoin Corp (USBTC), Hut 8 Corp (New Hut) adında Amerika Birleşik Devletleri merkezli yeni bir kuruluş açmak için operasyonlarını birleştirme kararı aldı. Kanada merkezli Hut 8, New Hut CEO’su Jaime Leverton tarafından kripto sektöründe gerçekleşen en büyük birleşme ve satın alma işlemi olarak adlandırılan ortaklığın 30 Kasım’da tamamlandığını duyurdu. Leverton, ortaklıktan önce üç yılı aşkın bir süre Hut 8’in CEO’su olarak görev yaptı.

Hut 8 ve USBTC Ortaklığı

Söz konusu ortaklık, Hut 8’in hisse senetlerinin 4 Aralık veya öncesinde Toronto Menkul Kıymetler Borsası ve Nasdaq’tan çıkarılması ile tamamlanacak. Bu hisse senetlerinin yerini HUT sembolü altında Yeni Hut hisse senetleri alacak.

Borsa kotundan çıkma ve yeniden borsa kotuna alınma sürecinde Hut8 yatırımcılar, sahip oldukları her bir Hut 8 hissesi için 0,2 oranında New Hut hisse senedine sahip olacak. New Hut’ın başkanı Asher Genoot, şirketin yaklaşan Bitcoin halving etkinliğine kendini hazırlama planını açıkladı. Duyuruda Genoot, şu ifadelere yer verdi:

“New Hut, kaynaklarını birleştirerek madencilik, barındırma ve yönetilen hizmet operasyonları ile altı tesiste yaklaşık 825 MW brüt enerjiye erişime sahiptir.”

Jack Dorsey’den Madencilik Sektörüne Yönelik Önemli Adım

Hut8, Eylül 2022’de USBTC ile birleşmek için British Columbia Yüksek Mahkemesi’nden nihai izni aldığını açıklamıştı ancak planlama süreci Şubat ayında başlamıştı. O dönemde birleşme ABD ve Kanada makamlarının mahkeme ve yasal düzenleyici onayına tabi tutuldu.

Yasal karmaşıklığa ek olarak USBTC, New York’ta Niagara Şelalesi Şehri ile madencilik faaliyetlerini gürültü kirliliği iddiası ile şikayetçi olan sakinlere karşı yasal bir anlaşmazlık yaşıyordu. Ele alınan bu anlaşmazlık 7 Nisan’da çözüme kavuşturuldu.

Twitter ve Block kurucu ortağı Jack Dorsey kısa bir süre önce Bitcoin madencilik operasyonlarının merkezsizleştirilmesine yönelik önemli adımlar attı. Dorsey kısa bir süre önce madencilik sürecine daha fazla şeffaflık sağlamak ve madencilerin blok ödüllerini madencilik havuzları yerine doğrudan Bitcoin üzerinden almalarını sağlamak için tasarlanan yeni merkezi olmayan Bitcoin madencilik havuzu Ocean’ın ana şirketi Mummolin için 6,2 milyon dolarlık bir tohum turuna öncülük etmişti.