Solana (SOL)

Yıl Bitmeden 100 Dolar Olabilecek Mi? Güncel Tahminler Solana (SOL) İçin Ne Diyor?

Özet

  • Solana TVL'i FTX çöküşü sırasındaki seviyelerine dönüyor.
  • 62 dolar direnci üzerinde kapanışlar 70 dolarda kırılmayı tetikleyebilir.
  • 58,4 ve 56 dolar destekleri olası geri çekilmede ilk duraklar.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 38.400 doların üzerinde ve Aralık ayına güzel bir başlangıç yaptık. Üstelik 2024 yılına da gün sayıyoruz. Solana gibi geçtiğimiz aylarda hızlı yükselişler yaşayan altcoinler eğer beklendiği gibi bir Aralık ayı yaşarsak yeni zirvelere imza atabilir. Bugün Solana (SOL) özelinde pozitif ayrışan altcoinlere dair beklentileri ele alacağız.

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Solana (SOL)SOL Coin Tahminleri

Solana (SOL)

Solana girişleri 360 milyon doları geçti ve GSOL fiyatındaki hafif toparlanmayla birlikte SOL Coin fiyat artışına dair beklenti de güçleniyor. Önümüzdeki yıl faiz indirimlerinden halving’e kadar birçok büyük gelişme yaşayacağız. Aynı zamanda 9-10 Ocak tarihlerinde spot Bitcoin ETF onayına dair büyük müjdenin de artık gelmesi umuluyor.

SOL Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 60 doların üzerinde bulunuyor. Kurumsal talep olumlu ve Kasım ayındaki 8 dolar dibinden sonra devasa kazançlar gördük. Yatırımcıların yeniden 260 dolar umutları böylece canlanmaya başladı. Solana’nın son birkaç haftada yaşadığı küçük iniş ve çıkışlar bir kenara bırakılırsa 100 dolar rotasından uzaklaşmadığını söyleyebiliriz.

Eğer üç haneli fiyatlar görülecekse boğaların 62 dolar desteğini sağlamlaştırması ve 70 dolar üzerinde bir kırılma görmesi gerekecek.

SOL Coin Tahminleri

51 dolarda test edilen desteğin ardından fiyatın yeniden 62 dolar direncine yükselmesi rallinin devamı ihtimalini destekliyor. MACD aynı şekilde 60 dolar üzeri kapanışların umut verici olduğunu gösteriyor direnç üzeri kapanışlar long pozisyonların da desteğiyle ralli hızını artırabilir.

Eğer 62 dolar direncinden bir geri dönüş olursa 58,41 dolar desteği güçlü bir savunma hattı olabilir. Ancak altındaki kapanışlar 56 dolarda yeni bir mücadeleye kapı aralayacak. Cryptocom EURO paritesini SOL ve XRP Coin için aktif hale getirdi, bu gelişmenin şimdilik büyük bir katkısı olmadı.

İyi haber Solana ağındaki toplam kilitli değerin yaklaşık 1 yıl öncesiyle aynı seviyeye yükselmesiydi.

TVL yazı hazırlandığı sırada 674 milyon dolarda bulunuyor ve 1 milyar dolar eşiği aşılırsa bu boğaların için gerçek bir geri dönüşe inancını pekiştirecek. 1,2 milyar doları aşan TVL ise 256 dolar ve üzerini hedefleyen yatırımcıların haklılık payını destekleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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