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Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Özet

  • Kripto para piyasası güne yükseliş ile başladı.
  • Bitcoin, gün içinde 29.400 doları aştı.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,2 trilyon dolara ulaştı.
11:16
6 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.400 dolar seviyelerine ulaştı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) 1,2 trilyon dolar seviyesini aştı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükselişlerin ardından 1960 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

FED’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın hafta içindeki faiz kararları ve hafta boyu yaşanan gelişmeler, kripto para piyasasının yeniden hareketli günler geçirmesine neden oldu. Sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1’lik bir değer artışı kaydederek gün içerisinde 29.400 dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarıyla 1960 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CMC verilerine göre yeniden 1,2 trilyon doları aştı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Floki (FLOKI) ve Pepe (PEPE), dün Binance gibi büyük kripto para borsalarında listelenmesi ile birlikte yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, Floki (FLOKI), Pepe (PEPE), Sui (SUI), Solana (SOL) ve Uniswap (UNI) son 24 saatte en yüksek oranlarda yükselişler kaydeden kripto para birimleri oldu.

Ancak Floki ve Pepe Coin’deki yükselişlere dikkat çeken birçok analist, spekülatif kripto para birimlerinde yaşanan büyük yükselişlerin, kısa bir süre sonra da büyük düşüşlere neden olabileceğini dile getirerek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Öte yandan piyasadaki yükselişin aksine güne düşüş ile başlayan kripto para birimleri de oldu. PancakeSwap (CAKE), Optimism (OP), Stacks (STX), Conflux (CFX), Casper (CSPR) ve Immutable (IMX) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto varlıklar oldu.

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