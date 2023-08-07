Son haftalarda Bitcoin (BTC) önemli bir fiyat düzeltmesi yaşadı ve önde gelen kripto para birimi bu yılın başlarında geçtiği 30.000 dolarlık psikolojik eşiği geri almak için mücadele etti. Bu yılın başlarında artan kurumsal ilginin körüklediği keskin bir yükselişe rağmen kripto para biriminin kazanımlarını sürdürememesi endişeleri artırdı ve yatırımcıları volatiliteli piyasayı yakından izlemeye sürükledi.

“BTC 25.000 Dolara Düşebilir!”

Önde gelen yatırım yöneticisi Timothy Peterson’ın 7 Ağustos’ta attığı tweet’e göre, amiral gemisi kripto para biriminin yukarı doğru hareket etmesi yerine BTC’nin Eylül sonundan önce 25.000 dolara kadar düşmesi için %50 şans var gibi görünüyor. Ancak analist böyle bir düşüşün, Bitcoin’in bir sonraki uzun zamandır beklenen boğa koşusuna çıkmadan önceki son büyük düşüşü işaretleyeceğini de sözlerine ekleyerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’in Eylül ayı sonundan önce 25.000 doların altına düşme olasılığı %50. Bu, bir sonraki büyük boğa koşusu döngüsü başlamadan önceki son büyük düşüş olacak.

Peterson’ın önümüzdeki ay BTC fiyatında olası bir düşüşe ilişkin sözleri, kripto paranın tarihsel performansına dayanıyor. Özellikle analistin paylaştığı görüntüden de anlaşılacağı gibi Eylül fiyat performansı açısından Bitcoin için yılın açık ara en az elverişli ayı olabilir. Son 7 yıl içerisinde Bitcoin’in Eylül ayında pozitif fiyat artışları gördüğü tek zaman %6,4 arttığı 2016’ydı. Öte yandan Peterson’ın tablosuna göre, 2017’den 2022’ye kadar BTC bu ay boyunca her seferinde düşüşteydi ve kayıpları %-2,95 ile % -13,8 arasında değişiyordu.

Ancak Ekim en büyük kripto para için en iyi performans gösteren aylardan biri olarak gösterilebilir. 2010’dan bu yana Bitcoin’in bu ay negatif bir fiyat değişikliği kaydettiği tek durum, %4,5 oranında düştüğü 2018 yılıydı. Kasım ve Aralık önceki yıllarda Bitcoin için karışık fiyat performansına işaret etse de en keskin fiyat düşüşlerinin bir önceki ayda gerçekleştiği belirtiliyor. Yazı kaleme alındığında Bitcoin, son 24 saat içinde çok az hareketle 28.989 dolardan işlem görüyordu.

BTC’de Uzman Yorumu!

Geçen hafta BTC değerinin %1’ini kaybederken aylık kaybı şu anda %4 seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte yılbaşından bugüne BTC’nin kazanımları %75 civarında güçlü olmaya devam ediyor. 4 Ağustos tarihinde kıdemli kripto para analisti TradingShot, Bitcoin’in uzun vadeli bir yükseliş fiyatı sinyali olarak hizmet eden üçüncü golden cross modelini tamamladığını vurguladı.

Uzmana göre Bitcoin’in bu modeli tamamladığı önceki iki olay, ilk kripto para birimi için güçlü fiyat artışlarına yol açtı. Tahmin Peterson’ın, Bitcoin’in yakın vadeli bir baskıyla mücadele edebileceği, ancak uzun vadeli görünümün şu anda en büyük kripto para birimi için umut verici göründüğü şeklindeki yorumlarıyla bir şekilde uyumlu.