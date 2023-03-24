Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Yükseliş Devam Edecek Mi? Bitcoin ve Altcoinler İçin Sırada Ne Var? Fiyat Hedefleri?

Yükseliş Devam Edecek Mi? Bitcoin ve Altcoinler İçin Sırada Ne Var? Fiyat Hedefleri?

Kral kripto para birimi yükselişini sürdürebilecek mi? Altcoinleri bundan sonraki süreçte neler bekliyor?
14:30
24 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi dün yeniden 28.800 doları test etti ancak bu bölgeyi aşamadı. Fed sonrası bu yükseliş umut vericiydi. Şahin bir duruş sergileyen Powell piyasalardaki aşırı iyimserliği yerle bir etti. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Yatırımcıları neler bekliyor? Güncel verilere göre yükseliş devam edecek mi?

Bitcoin Yükselecek Mi?

Fed cephesinden bakarsak Haziran toplantısında faiz artışının pas geçilip artık tavanın ilan edilme ihtimali kuvvetlendi. Powell kredilerdeki sıkılaşmanın faiz artırımı kadar piyasayı baskılayacağını söyledi. Yani önümüzdeki 1 maksimum 2 faiz artışı kaldı ve Fed %5,1 hedefini yukarı yönlü revize etmedi. Bunlar pozitif şeyler, özellikle bankacılık krizi öncesinde %6 tavanının konuşulduğunu düşünürsek %5,1-3 civarında bir zirve daha ılımlı bir sonuç oldu. Piyasalar beklediği muhteşem senaryo gerçekleşmediği için düştü ancak önümüzdeki ay itibariyle Haziran beklentisini fiyatlarsa daha fazla yükseliş görebiliriz.

Diğer taraftan SEC adeta sıcak çatışmaya girmiş hırslı bir komando gibi kripto paralara saldırıyor. Bunun sinyallerini geçtiğimiz yıl sonunda zaten vermişti ancak böylesine agresif adımlar atıyor oluşu yatırımcıları endişelendirmeli. Birkaç aya Binance ve Coinbase’i dava edip tüm piyasaları sarsarsa bu şaşırtıcı olmaz.

Kripto Paralar Yorum

Kripto paraların kümülatif değeri 22 Mart’ta düşüş eğilimli bir yutan mum çubuğu oluşturduktan sonra düştü. Bu düşüş, fiyatın Ağustos 2022’deki en yüksek seviyesinin üzerine çıkmasından hemen sonra gerçekleşti. Ancak, kümülatif değer ertesi gün bir boğa yutan mum çubuğu oluşturdu ve o zamandan beri artıyor. Yukarı yönlü hareket devam ederse, kümülatif değer 1,3 trilyon dolar bölgesine kadar çıkabilir. Ancak, ralli ivme kaybederse, yeniden 1,04 trilyon dolara geri çekildiğini göreceğiz. Bu da altcoinlerin %20’yi aşan kayıplar yaşaması anlamına gelir.

Bitcoin fiyatı da dün yutan bir mum çubuğu oluşturarak bir önceki günkü düşüşü tersine çevirdi. Artış devam ederse, fiyat 31.600 dolar direnç alanına doğru hareket edebilir. Ancak, ralli ivme kaybederse, Bitcoin 24.500 dolara gevşeyebilir. 28.000 dolar üzerinde gelen kapanışlar yatırımcıları 32.000-43.000 dolar aralığı konusunda heyecanlandırıyor. Eğer Nisan ayında Genesis cephesinde büyük bir sorun görmezsek, Fed üyeleri yeniden %6 tavan hedefi konusunda ısrar etmezse, bankacılık krizi Powell’ı tedirgin etmeye devam ederse ralli sürebilir.

ABD Hazine Bakanı dün yaptığı açıklamada mevduatları garanti altına alabiliriz demişti evvelsi gün tam tersini ve önceki gün de onun tersini söylemişti. Bu komedinin iki sebebi var. Ya Hazine Bakanı söylemlerinin mevduat çıkışları üzerindeki etkisini ölçüyor ve 250 bin dolar üstüne garanti vermeyecekleri açıklaması bank run’ı hızlandırdı. Ya da kaos öylesine büyük ki artık kontrolü kaybettiler. İkinci seçenek parasal genişlemeye neden olacağı için Bitcoin’i ATH seviyesine taşır.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin’de (BTC) Düşüş Hızlanacak Mı?
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin’de (BTC) Düşüş Hızlanacak Mı?
Avalanche’da (AVAX) Şok Eden Olay! Kripto Para Birimine Etkisi Ne Olacak?
Avalanche’da (AVAX) Şok Eden Olay! Kripto Para Birimine Etkisi Ne Olacak?
Terra Classic 1 Dolar Tartışmasının Merkezinde! Tam 235 Milyar LUNC Yanmayı Bekliyor! Peki Mümkün Mü?
Terra Classic 1 Dolar Tartışmasının Merkezinde! Tam 235 Milyar LUNC Yanmayı Bekliyor! Peki Mümkün Mü?
Kemerlerinizi Bağlayın! Popüler Borsanın CEO’su Açıkladı: BTC Fiyatı Patlamaya Hazır!
Kemerlerinizi Bağlayın! Popüler Borsanın CEO’su Açıkladı: BTC Fiyatı Patlamaya Hazır!
Önce 27 Mart Sonra 30 Mart! Peki Neden? AVAX Küllerinden Mi Doğuyor? İşte Avax Yorumları!
Önce 27 Mart Sonra 30 Mart! Peki Neden? AVAX Küllerinden Mi Doğuyor? İşte Avax Yorumları!
Dogecoin (DOGE) Geliştiricisinden Yatırımcılara Müjde! Altcoin’i Neler Bekliyor?
Dogecoin (DOGE) Geliştiricisinden Yatırımcılara Müjde! Altcoin’i Neler Bekliyor?
Ripple’ın XRP’sinin Geleceği Nasıl? İşte XRP Coin Geleceği
Ripple’ın XRP’sinin Geleceği Nasıl? İşte XRP Coin Geleceği
Arbitrum (ARB) ve Ripple (XRP) Yorumları! ARB Coin Grafikleriyle Detaylı İnceleme!
Arbitrum (ARB) ve Ripple (XRP) Yorumları! ARB Coin Grafikleriyle Detaylı İnceleme!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023