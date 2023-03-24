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Kral kripto para birimi dün yeniden 28.800 doları test etti ancak bu bölgeyi aşamadı. Fed sonrası bu yükseliş umut vericiydi. Şahin bir duruş sergileyen Powell piyasalardaki aşırı iyimserliği yerle bir etti. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Yatırımcıları neler bekliyor? Güncel verilere göre yükseliş devam edecek mi?

Bitcoin Yükselecek Mi?

Fed cephesinden bakarsak Haziran toplantısında faiz artışının pas geçilip artık tavanın ilan edilme ihtimali kuvvetlendi. Powell kredilerdeki sıkılaşmanın faiz artırımı kadar piyasayı baskılayacağını söyledi. Yani önümüzdeki 1 maksimum 2 faiz artışı kaldı ve Fed %5,1 hedefini yukarı yönlü revize etmedi. Bunlar pozitif şeyler, özellikle bankacılık krizi öncesinde %6 tavanının konuşulduğunu düşünürsek %5,1-3 civarında bir zirve daha ılımlı bir sonuç oldu. Piyasalar beklediği muhteşem senaryo gerçekleşmediği için düştü ancak önümüzdeki ay itibariyle Haziran beklentisini fiyatlarsa daha fazla yükseliş görebiliriz.

Diğer taraftan SEC adeta sıcak çatışmaya girmiş hırslı bir komando gibi kripto paralara saldırıyor. Bunun sinyallerini geçtiğimiz yıl sonunda zaten vermişti ancak böylesine agresif adımlar atıyor oluşu yatırımcıları endişelendirmeli. Birkaç aya Binance ve Coinbase’i dava edip tüm piyasaları sarsarsa bu şaşırtıcı olmaz.

Kripto Paralar Yorum

Kripto paraların kümülatif değeri 22 Mart’ta düşüş eğilimli bir yutan mum çubuğu oluşturduktan sonra düştü. Bu düşüş, fiyatın Ağustos 2022’deki en yüksek seviyesinin üzerine çıkmasından hemen sonra gerçekleşti. Ancak, kümülatif değer ertesi gün bir boğa yutan mum çubuğu oluşturdu ve o zamandan beri artıyor. Yukarı yönlü hareket devam ederse, kümülatif değer 1,3 trilyon dolar bölgesine kadar çıkabilir. Ancak, ralli ivme kaybederse, yeniden 1,04 trilyon dolara geri çekildiğini göreceğiz. Bu da altcoinlerin %20’yi aşan kayıplar yaşaması anlamına gelir.

Bitcoin fiyatı da dün yutan bir mum çubuğu oluşturarak bir önceki günkü düşüşü tersine çevirdi. Artış devam ederse, fiyat 31.600 dolar direnç alanına doğru hareket edebilir. Ancak, ralli ivme kaybederse, Bitcoin 24.500 dolara gevşeyebilir. 28.000 dolar üzerinde gelen kapanışlar yatırımcıları 32.000-43.000 dolar aralığı konusunda heyecanlandırıyor. Eğer Nisan ayında Genesis cephesinde büyük bir sorun görmezsek, Fed üyeleri yeniden %6 tavan hedefi konusunda ısrar etmezse, bankacılık krizi Powell’ı tedirgin etmeye devam ederse ralli sürebilir.

ABD Hazine Bakanı dün yaptığı açıklamada mevduatları garanti altına alabiliriz demişti evvelsi gün tam tersini ve önceki gün de onun tersini söylemişti. Bu komedinin iki sebebi var. Ya Hazine Bakanı söylemlerinin mevduat çıkışları üzerindeki etkisini ölçüyor ve 250 bin dolar üstüne garanti vermeyecekleri açıklaması bank run’ı hızlandırdı. Ya da kaos öylesine büyük ki artık kontrolü kaybettiler. İkinci seçenek parasal genişlemeye neden olacağı için Bitcoin’i ATH seviyesine taşır.