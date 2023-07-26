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  •   Bitcoin’in Rekor Tazeleyeceği Tarih Netleşmiş Olabilir! Geçmiş Modeller Yeni Rekor İçin O Tarihi Gösteriyor!

Bitcoin’in Rekor Tazeleyeceği Tarih Netleşmiş Olabilir! Geçmiş Modeller Yeni Rekor İçin O Tarihi Gösteriyor!

Özet

  • Kripto para analisti Stockmoney Lizards, Bitcoin'in geçmiş fiyat hareketleri ışığında 2024'de rekor tazelemesini bekliyor.
  • Analistin ortaya koyduğu modele göre Bitcoin 2025'e kadar 100 bin dolar seviyesini aşacak ve ötesine geçecek.
  • PlanB gibi birçok uzman da Bitcoin için 2024 yılının rekor yılı olacağına inanıyorlar.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:40
26 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Anonim kripto para analisti Stockmoney Lizards, Bitcoin‘in (BTC) şu anda önceki blok ödülü yarılanması öncesi davranışına benzer grafik modelini tekrarladığını ve bunun gelecekte potansiyel bir yükseliş rallisinin işareti olabileceğini öne sürdü.

Bu Grafik Modeline 2025 Yılına Kadar Bitcoin’de 100 Bin Dolar Geçilebilir

Yakından takip edilen kripto para analisti Stockmoney Lizards’ın dikkat çektiği Bitcoin grafik modeli, yıl boyunca gözlemlenen fiyat hareketlerinin 2016 ve 2020’deki blok ödülü yarılanmalarından önce görülenlere büyük oranda benzerlik gösterdiğini ortaya koyuyor.

Grafik modeline göre, Bitcoin’in mevcut fiyat eğilimi, Mayıs 2024 civarında gerçekleşmesi beklenen büyük blok ödülü yarılanması etkinliği öncesi dönemin sonunda muhtemelen daha güçlü yukarı yöndeki bir fiyat hareketinin başlayacağına işaret ediyor. Analist, bu eğilimin Bitcoin’in yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşarak rekor tazelemesiyle sonuçlanabileceği ve fiyatın 2025 yılına kadar potansiyel olarak 110 bin dolar ve ötesine ulaşabileceğine inanıyor.

Analist, dikkat çekici bir şekilde en büyük kripto paranın mevcut fiyatlarını ortaya koyduğu sıçrama modelinden hareketle öngördüğü hedef fiyat seviyesi için bir temel olarak görüyor.

Hemen Hemen Herkes 2024’ü Rekor Yılı Olarak Görüyor

İlginç bir şekilde analistin ortaya koyduğu öngörüsü Google’ın yapay zeka (AI) aracı Bard, kripto para uzmanı PlanB‘nin Stoktan Akış (S2F) modeli ve çok uluslu İngiliz bankası Standard Chartered de dahil olmak üzere diğer kaynaklar tarafından yapılan tahminlerle benzerlik gösteriyor. Bu tip platformlar, modeller, uzmanlar ve kuruluşlar Bitcoin’in 2024 yılında 100 bin dolar ile 120 bin dolar aralığında bir seviyeye ulaşmasını bekliyorlar.

Genel olarak, analiz ve projeksiyonlar BTC‘nin geçmiş fiyat hareketleri ve grafik modellerinin önümüzdeki yıllarda yeni ATH’lere ve daha yüksek fiyat seviyelerine ulaşma olasılığıyla birlikte potansiyel bir yükseliş trendine işaret ediyor olsa da tüm finans piyasalarında olduğu gibi, dikkatli olmak ve Bitcoin’in fiyat hareketlerini etkileyebilecek diğer faktörlerini göz önünde bulundurarak yatırım kararları almak gerekiyor.

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