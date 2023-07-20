ABD mahkemesinin SEC’in açtığı davada verdiği kararla Ripple‘ın kısmen zafer ilan etmesi sonrası başlayan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. ABD’li Cumhuriyetçi milletvekili Jane Adams‘ın attığı bir tweet’te XRP‘nin bir menkul kıymet olduğunu belirtmesi tepkilere neden oldu. Avukat John E. Deaton da dahil olmak üzere XRP topluluğunun önde gelen birçok ismi XRP’yi bir menkul kıymet olarak sınıflandırmasından dolayı Adams’a karşı çıkarak hatasını düzeltmeye çalıştı.

Adams’ın Menkul Kıymet Nitelendirmesine XRP Topluluğu Karşı Çıktı

Bazı ABD’li politikacıların düşük kripto okuryazarlığına sahip olma eğilimi kripto para piyasasını bilerek ya da bilmeyerek olumsuz yönde hedef almalarına neden oluyor. XRP destekçisi avukat John E. Deaton, SEC-Ripple davasında mahkemenin dönüm noktası niteliğindeki kararının yalnızca kurumsal satış kısmından bahsederek XRP’yi bir menkul kıymet olarak nitelendiren Cumhuriyetçi Jane Adams’ın tweet’ini retweet’leyerek bunun büyük bir hata olduğunu belirtti.

Deaton, Adams’a verdiği karşılıkta 2013 yılında görülen Shavers davasında menkul kıymet olarak satılan BTC’lerin Bitcoin‘i (BTC) menkul kıymet yapmadığınını hatırlattı. Benzer şekilde, Ripple’ın kurumlara yaptığı menkul kıymet satışlarında XRP‘den yararlanmasının XRP’yi bir menkul kıymete dönüştürmediğinin altını çizerek “Gerçeği bilmek için Torres’in kararının (davaya bakan hakim) yalın dilini okumak yeterli: XRP bir menkul kıymet DEĞİLDİR. Bir yatırım sözleşmesinin mevcut olup olmadığını belirleyen, dayanak varlığın satışını çevreleyen koşullardır.” yorumunu yaptı.

Bir başka avukat Bill Morgan da Adams’a karşılık vererek, XRP’nin kendisinin bir menkul kıymet olmadığını, kurumlara satışının menkul kıymet olduğunu çünkü bunların Torres Doktrini’ndeki yatırım sözleşmesi esası olduğunu açıkladı. Morgan, burada büyük bir ayrım olduğunu ve aradaki farkın kritik önemde olduğunu ekledi.

“XRP Fiyatı 1 Dolara Ulaşacak”

Ünlü kripto para analisti Credible Crypto, bugün attığı bir tweet’te, büyük bir rallinin yaklaştığı öngörüsünde bulunarak son XRP analizini paylaştı. Analist, fiyatın 0,50 doların üzerinde kalmaya devam ettiği sürede XRP’de düşüş beklemek için bir neden olmadığına inanıyor. Credible Crypto, önde gelen altcoin‘de alım yapmak isteyenlerin beklemelerini ve 0,65 dolara olacak bir geri çekilmeyi alım fırsatı olarak görerek değerlendirmeleri taviyesinde bulundu.

CoinMarketCap’in sunduğu verilere göre XRP son 24 saatte yüzde 2,51 yükselişle 0,8101 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in işlem hacminin de aynı zaman diliminde yüzde 35 oranında arttığı görülüyor.