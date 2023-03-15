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Popüler kripto para borsası olan Coinbase dakikalar önce yaptığı bir açıklamada altı altcoini delist edeceğini duyurdu. Kripto para borsası bu işlemi 29 Mart tarihinde gerçekleştireceğini de belirtti.

Coinbase’den Delist Haberi!

Coinbase açıklamalarında, Rally (RLY), DFI (YFII), Mirror (MIR), OMG Network (OMG), Loom Network (LOOM) ve Augur (REP) olmak üzere toplamda altı kripto para birimini 29 Mart tarihinde delist edilecek. Delist haberinin ardından belirtilen bazı altcoinlerde düşüş hızlandı. Yüzde 10’a varan kayıplarla en çok düşüş yaşayan kripto para birimi ise Loom Network. Delist edilecek kripto para birimlerinden en popüler olanına göz atacak olursak: DFI.Money (YFII), toplu likidite sağlama, kaldıraçlı işlemler, otomatik pazarlama yapımı üzerine ürünler geliştirmeyi amaçlayan bir DeFi platformudur. Platformun yönetişim token’ı YFII ise yearn.finance’in (YFI) fork’udur. Kullanıcılar, DFI.Money’nin birleştirilmiş likidite havuzuna likidite katkısı yaparak YFII token’ı kazanabilir ve token’ı platform yönetişimi için kullanabilirler.

Altcoin Performansları!

Bununla birlikte Coinbase’den alınan verilere göre Rally fiyatı, son 7 gün içinde %7,56 oranında ve son 24 saat içinde %7,70 düştü. Kritpo para biriminin fiyatı, sadece son bir saat içinde ise %0,66 oranında bir değer kaybı yaşadı. RLY’nin güncel fiyatı, token başına ₺0,31. Rally, ₺26,58 ile tüm zamanların en yüksek değerinin %98,82 altında işlem görüyor. Ayrıca Coinbase verilerine göre, Augur fiyatı, son 7 gün içinde %3,58 oranında yükseldi. Kripto para biriminin fiyatı son 24 saat içinde %0,25 düştü ve sadece son bir saat içinde %6,85 yükseldi. Güncel fiyat, REP başına ₺170,42. Augur, ₺2.340,15 ile tüm zamanların en yüksek değerinin %92,72 altında işlem görüyor. LOOM, OMG, MIR ve YFII’da ise sırasıyla fiyat performansı son 24 saatlik süre zarfında şu şekilde: yüzde 1o oranında düşüş, yüzde 9 oranında kayıp, yaklaşık yüzde on’a varan kayıplar yaşandı.