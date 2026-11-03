BITCOIN (BTC)

Bitcoin ABD ara seçimleri öncesi 77 bin doların altına indi

Bilmeniz Gerekenler

  • 💸 Spot Bitcoin ETF’lerinden iki gün üst üste yüksek çıkış oldu. Son gün net çıkış 398,6 milyon dolardı.
  • 🔻 Spot Ethereum ETF’lerinden 139,7 milyon dolar çıktı. Çıkış serisi altı işlem gününe ulaştı.
  • 📉 Nasdaq 100 son zirvesinden yüzde 10 gerileyerek düzeltme bölgesine girdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Bitcoin, ABD teknoloji hisselerindeki sert satışlar ve ara seçimler öncesinde artan temkinin etkisiyle 77 bin doların altına geriledi. Düşüşe ABD’deki spot kripto para fonlarından süren çıkışlar eşlik etti. Bitcoin ETF’lerinden 398,6 milyon dolar, Ethereum ETF’lerinden ise 139,7 milyon dolar net çıkış kaydedildi.

İçindekiler
1 Teknoloji hisselerindeki satış Asya’ya yayıldı
2 Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde çıkış serisi sürdü

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin 76.700 dolardan işlem görüyor. Önceki günkü toparlanmasını tamamen geri veren Bitcoin, 1 Kasım’da gördüğü yaklaşık 77.600 dolar seviyesinin de altına indi.

Satışlar büyük altcoin’lere de yayıldı. Zcash (ZEC) yaklaşık yüzde 10 düşüşle 1.140 dolara, Hyperliquid (HYPE) yüzde 5 kayıpla 84 dolara, Solana (SOL) ise yüzde 3 gerileyerek 92 dolara indi. Ether (ETH) 2.250 doların hemen üzerinde işlem görürken BNB 700 doların altına sarktı. Tron (TRX) ise yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

Teknoloji hisselerindeki satış Asya’ya yayıldı

ABD’de yarı iletken hisselerini izleyen endeks son üç işlem gününde yüzde 12 geriledi. Nasdaq 100 son zirvesinden yüzde 10 düşerek düzeltme bölgesine girerken S&P 500 yüzde 0,5 değer kaybetti. Asya’da Güney Kore’nin Kospi endeksi gün içinde yüzde 3’ten fazla düştü, MSCI Asya Pasifik Endeksi ise yaklaşık yüzde 1 geriledi. Çin hisseleri de yetkililerin piyasayı destekleyici adımlarına rağmen değer kaybetti.

ABD ile İran arasında barış anlaşması ihtimali petrol fiyatlarını sert biçimde aşağı çekse de risk iştahı toparlanmadı. Yatırımcıların bir diğer gündemi 3 Kasım’daki ABD ara seçimleri. İlk sonuçların Güney Kore saatiyle 4 Kasım’da, Asya piyasalarının açılışı civarında belirginleşmeye başlaması bekleniyor.

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde çıkış serisi sürdü

Farside Investors verilerine göre ABD’de işlem gören 12 spot Bitcoin ETF’sinden 2 Kasım’da toplam 398,6 milyon dolar net çıkış oldu. Böylece fonlar üst üste ikinci işlem gününü yüksek net çıkışla kapattı. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan 405,3 milyon dolar çıkarken Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) fonuna 6,7 milyon dolar net giriş oldu. Diğer fonlarda net giriş veya çıkış kaydedilmedi.

ABD’deki spot Ethereum ETF’leri de aynı gün 139,7 milyon dolar net çıkış kaydetti. Böylece bu fonlardaki net çıkış serisi altı işlem gününe uzadı.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş bile teknoloji hisselerindeki satışın risk iştahı üzerindeki etkisini dengeleyemedi. Spot ETF’lerdeki çıkışların da sürdüğü bu ortamda, seçim sonuçlarına teknoloji hisselerinin vereceği tepki Bitcoin’in kısa vadeli yönü açısından öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

FBI, Binance saldırısında Kuzey Koreli grubu işaret etti

Bitcoin’de yeni alım hazırlığı: Strategy’den 30 milyar dolarlık mesaj

Bitcoin’de sert hareket uyarısı: 11 milyar dolarlık opsiyonun vadesi yarın doluyor

Tim Draper, Bitcoin benimsenmesinin bankalarda para çekilişini artıracağını savundu

Şimdi Yatırım Yapılabilecek En İyi Kripto Para Hangisi? Bitcoin, Fed ve MemeToro Yapay Zeka Ön Satışı

BlackRock, Bitcoin ETF’sine 151,46 milyon dolar giriş sağladı

Bitcoin’de kritik gün: Fed kararı toparlanmanın yönünü belirleyecek

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı NEAR ve XRP zayıf seyrini korurken SHIB’de satış baskısı arttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

NEAR ve XRP zayıf seyrini korurken SHIB’de satış baskısı arttı
RIPPLE (XRP)
Mercado Bitcoin güvenlik ihlali sonrası transferleri geçici durdurdu
RIPPLE (XRP)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?