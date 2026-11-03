Bitcoin ABD ara seçimleri öncesi 77 bin doların altına indi

Bitcoin, ABD teknoloji hisselerindeki sert satışlar ve ara seçimler öncesinde artan temkinin etkisiyle 77 bin doların altına geriledi. Düşüşe ABD’deki spot kripto para fonlarından süren çıkışlar eşlik etti. Bitcoin ETF’lerinden 398,6 milyon dolar, Ethereum ETF’lerinden ise 139,7 milyon dolar net çıkış kaydedildi.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin 76.700 dolardan işlem görüyor. Önceki günkü toparlanmasını tamamen geri veren Bitcoin, 1 Kasım’da gördüğü yaklaşık 77.600 dolar seviyesinin de altına indi.

Satışlar büyük altcoin’lere de yayıldı. Zcash (ZEC) yaklaşık yüzde 10 düşüşle 1.140 dolara, Hyperliquid (HYPE) yüzde 5 kayıpla 84 dolara, Solana (SOL) ise yüzde 3 gerileyerek 92 dolara indi. Ether (ETH) 2.250 doların hemen üzerinde işlem görürken BNB 700 doların altına sarktı. Tron (TRX) ise yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

Teknoloji hisselerindeki satış Asya’ya yayıldı

ABD’de yarı iletken hisselerini izleyen endeks son üç işlem gününde yüzde 12 geriledi. Nasdaq 100 son zirvesinden yüzde 10 düşerek düzeltme bölgesine girerken S&P 500 yüzde 0,5 değer kaybetti. Asya’da Güney Kore’nin Kospi endeksi gün içinde yüzde 3’ten fazla düştü, MSCI Asya Pasifik Endeksi ise yaklaşık yüzde 1 geriledi. Çin hisseleri de yetkililerin piyasayı destekleyici adımlarına rağmen değer kaybetti.

ABD ile İran arasında barış anlaşması ihtimali petrol fiyatlarını sert biçimde aşağı çekse de risk iştahı toparlanmadı. Yatırımcıların bir diğer gündemi 3 Kasım’daki ABD ara seçimleri. İlk sonuçların Güney Kore saatiyle 4 Kasım’da, Asya piyasalarının açılışı civarında belirginleşmeye başlaması bekleniyor.

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde çıkış serisi sürdü

Farside Investors verilerine göre ABD’de işlem gören 12 spot Bitcoin ETF’sinden 2 Kasım’da toplam 398,6 milyon dolar net çıkış oldu. Böylece fonlar üst üste ikinci işlem gününü yüksek net çıkışla kapattı. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan 405,3 milyon dolar çıkarken Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) fonuna 6,7 milyon dolar net giriş oldu. Diğer fonlarda net giriş veya çıkış kaydedilmedi.

ABD’deki spot Ethereum ETF’leri de aynı gün 139,7 milyon dolar net çıkış kaydetti. Böylece bu fonlardaki net çıkış serisi altı işlem gününe uzadı.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş bile teknoloji hisselerindeki satışın risk iştahı üzerindeki etkisini dengeleyemedi. Spot ETF’lerdeki çıkışların da sürdüğü bu ortamda, seçim sonuçlarına teknoloji hisselerinin vereceği tepki Bitcoin’in kısa vadeli yönü açısından öne çıkıyor.