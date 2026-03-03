Bitcoin Ve Makro Piyasalar İçin Trump’ın Cuma Gecesi Stratejisine Dikkat

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2025 ortasından bu yana imza attığı altı önemli jeopolitik ve ekonomik hamlenin ortak noktası, tamamının ABD hisse senedi piyasaları kapandıktan sonra, Cuma geceleri yapılması oldu. Trump’ın bu zamanlamayı özellikle tercih ettiği, son dönemde yapılan analizlerle daha net bir şekilde ortaya konuyor. Eski ve yeni dönemleriyle finans dünyasında dikkatle izlenen bu strateji, özellikle kripto para ve makroekonomik göstergeler üzerinde belirgin izler bırakıyor.

Trump’ın Cuma Gecesi Hamlelerinin Piyasa Üzerindeki Etkileri

Cuma gecesini seçmek, finansal piyasalarda yaşanan ani şokların etkisini dağıtma ve fiyat dalgalanmalarının kontrolünü kolaylaştırma amaçlı kullanılıyor. Bitget CEO’su Gracy Chen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, farklı ülkelerdeki askeri ve ekonomik operasyonların kapanış sonrası duyurulmasının piyasaya zaman kazandırdığına dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Trump hafta sonlarını Venezuela ve İran’daki askeri adımlar için özellikle seçti. Bu tercih, Wall Street açılmadan önce piyasa şokunu minimize etmeyi ve zamandan kazanmayı sağladı. Ancak esas yapısal değişim şu: Piyasalar eskiden hafta sonları dinlenirdi, şimdi ise bu durum değişti.”

Tekrarlayan bu zamanlama tercihi, Trump yönetiminin piyasaların şokları nasıl sindirdiğine dair sistemli bir bilgiyle hareket ettiğini gösteriyor. Özellikle cuma kapanışı ile pazar akşamı arasındaki 60 saatlik pencere, Bitcoin’den hisse senetlerine, petrolden tahvil piyasalarına kadar geniş bir etki alanı oluşturuyor.

Tescilli Olaylar: Altı Kritik Cuma Gecesi Müdahalesi

Kobeissi Letter adlı finans araştırma şirketinin yayımladığı listeye göre, 21 Haziran’da ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesisleri vurması, 1 Eylül’de ABD ordusunun Karayipler’deki yatlara yönelik operasyonu, 10 Ekim’de Çin’e uygulanacak gümrük vergisinin aniden gündeme gelmesi, 29 Kasım’da Venezuela hava sahasının kapatılması, 25 Aralık’ta Nijerya’da askeri operasyon başlatılması ve 28 Şubat 2026’da İran’a karşı doğrudan müdahale, bu taktiğin örnekleri arasında yer aldı. Tüm bu gelişmelerin ortak özelliği, piyasalardaki işlem saatleri dışında hayata geçirilmiş olması.

Trump yönetimi, bu dönemde kurumsal pazarlıklarda da aynı yaklaşımı sürdürdü. 11 Ağustos 2025’te Intel ile ilgili duyuru, günlerce şirket yönetimi üzerinde oluşturulan baskının ardından, yine işlem saatleri dışında açıklandı.

Bu adımların hemen ardından özellikle Bitcoin ve kripto varlıklarda yüzde 5 ila 12, altcoinlerde ise yüzde 15 ila 25 arasında değer kayıpları gözlendi. S&P 500 vadeli işlemleri ortalama yüzde 1,5 ila 3 arası düşüş yaşarken, petrol fiyatı yüzde 5 ila 10 arasında yükseldi, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise keskin şekilde geriledi.

Cuma Gecesi Zamanlamasının Arkasındaki Piyasa Psikolojisi

Analizlere göre, jeopolitik gelişmelerin işlem saatleri dışında açıklanması piyasadaki paniğin yayılarak büyümesini engelliyor. Yatırımcılar ve kurumlar hafta sonunu gelişmeleri değerlendirmek, strateji oluşturmak ve danışmanlarıyla görüşmek için kullanabiliyor. Bu süreçte borsalar kapalı olduğu için, satış baskısı ya da ani fiyatlama tepkileri ilk olarak pazar akşamı vadeli piyasalara yansıyor.

Pazar akşamı birinci dalga şok genellikle kısa ve sert oluyor. Pazartesi sabahı itibarıyla ise kısmi bir toparlanma görülüyor. Ancak bu kısa vadeli düzelme, çoğu zaman aldatıcı bir sinyal oluşturuyor ve ardından yeni bir satış dalgası başlıyor.

Söz konusu üç aşamalı fiyatlama, tespit edilen altı ana olayda da tekrarlandı: ilk şok, geçici toparlanma ve ardından esas, daha kalıcı piyasa hareketi.

Tarihteki örneklerde, bu ilk dönemler boyunca, özellikle kripto piyasasında işlem yapmak isteyenler için asıl fırsatın ilk panik dalgasından 48-72 saat sonra oluştuğu kaydediliyor.

Tahvil piyasası ise tüm bu gelişmelerde önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Özellikle 10 yıllık tahvil faizlerindeki ani hareketler, Beyaz Saray’ın gidişatı değiştirme eğilimini tetikliyor. Bu nedenle, analizler hisseler ve kriptodansa tahvil tarafındaki fiyatlamaların daha erken ve sağlıklı sinyal verdiğini ortaya koyuyor.