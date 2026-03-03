Bitcoin ve Solana Meme Tokenlerinde Ani Hareketlilik: SANAE TOKEN’da Büyük Düşüş

Solana blokzincirinde geliştirilen meme token SANAE TOKEN, haftanın öne çıkan kripto para projeleri arasında yer aldı. Kısa süre içinde önemli bir piyasa değerine ulaşan token, ardından hızla değer kaybederek yatırımcıların dikkatini çekti.

SANAE TOKEN Kısa Sürede Yükseliş ve Düşüş Yaşadı

SANAE TOKEN, özellikle kripto topluluğunun ilgisiyle bir anda ciddi bir piyasa değeri elde etti ve piyasa değeri 27,7 milyon dolara çıktı. Ancak bu yükselişin ardından token yalnızca saatler içinde sert şekilde geri çekilerek değerini 6 milyon dolar seviyelerine düşürdü.

Token’ın kısa sürede hızla düşüş yaşamasında, büyük adreslerin ve ilk sahiplerin varlığı etkili oldu. GMGN tarafından paylaşılan verilere göre, ilk üç cüzdan toplam arzın %60’ına sahipti. Token’ın büyük kısmının az sayıda elde toplanması, fiyat oynaklığını artırdı.

Öne çıkan cüzdanlara yapılan transferler ve token girişleri, projeye yönelik incelemelerin artmasına yol açtı. Dolaşımdaki arzı yoğun şekilde elinde bulunduran cüzdanların hareketleri, fiyatın yönünü önemli ölçüde etkiledi.

Solana Ağında Meme Token Trendleri ve Arka Plan

Son dönemde Solana ağı, düşük işlem ücretleri ve hızlı onay süreleri nedeniyle yeni meme token projeleri için cazip hale geldi. Bu tip projelerde sıkça, ilk aşamada ciddi bir fiyat artışı yaşandığı ve daha sonra büyük satış dalgalarının geldiği görülüyor. SANAE TOKEN da benzer bir örnek olarak öne çıktı.

Meme tokenlarda, özellikle erken sahiplerin büyük miktarlarda token biriktirmesi tipikleşmiş bir hareket. Bu durum, piyasa hacmi yükseldikten sonra satış baskısı oluşturarak yeni yatırımcıların ciddi kayıplar yaşamasına neden olabiliyor.

Japonya Başbakanı Takaichi İsim Kullanımını Reddetti

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, SANAE TOKEN ile herhangi bir bağlantısının olmadığı yönünde açıklamada bulundu. Takaichi, X platformunda kendi ismini taşıyan bir kripto paranın piyasaya sürüldüğünü öğrendiğini ve bu konuda hiçbir şekilde bilgilendirilmediğini, adının kullanılmasına da onay vermediğini net biçimde ifade etti.

Sanae Takaichi, kendisinin ve ofisinin SANAE TOKEN adlı kripto parayla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını, adı için herhangi bir izin verilmediğini vurguladı.

Token’ın çıkış noktası, Japon girişimci Yuji Mizoguchi’nin yönettiği NoBorder isimli bir YouTube kanalına dayanıyor. NoBorder, geçen ay yaptığı bir duyuruyla “Japan is Back” isimli projeye bağlı teşvik amaçlı bu token’ı tanıtmıştı. Söz konusu proje, demokrasiye yönelik güncelleme hedefiyle yapay zeka ve Web3 teknolojilerinin buluşmasını amaçlıyor.

NoBorder, “sanae” adının, demokratik yollarla seçilmiş liderleri sembolize ettiğini aktardı. Ancak bu açıklamalar, token işleme açıldığında oluşan isim karışıklıklarını önlemekte yetersiz kaldı. Japonya Başbakanı’na atfedilen isim, piyasa ve kamuoyunda yanlış anlamalara sebep oldu.