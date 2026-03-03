Bitcoin, Yapay Zeka Modellerinin Para Tercihlerinde Öne Çıkıyor

Bitcoin Policy Institute tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, ileri düzey yapay zeka modellerinin tercihlerinde dijital yerli para birimlerinin dikkate değer biçimde öne çıktığını gösteriyor. Çalışmada, Bitcoin’in diğer finansal enstrümanlara kıyasla daha fazla tercih edildiği ortaya kondu.

Geniş Kapsamlı Deneyler ve Bulgular

Araştırmada, Anthropic, OpenAI, Google, xAI ve DeepSeek gibi alanında önde gelen beş sağlayıcıya ait toplam 36 yapay zeka modeli kullanıldı. 9.072 deneyde, modellerin para transferi, değer saklama, hesap birimi ve mutabakat gibi finansal karar süreçlerindeki tercihleri incelendi. Modeller, herhangi bir ön bilgi veya yönlendirme olmadan kendi tercihlerine göre yanıt verdi.

Deneyler sonucunda, yapay zeka yanıtlarının yüzde 48,3’ü Bitcoin yönünde oldu. Stabilcoin tercih oranı yüzde 33,2 seviyesinde kalırken, geleneksel para birimi ve banka parası yalnızca yüzde 8,9’luk payda kaldı. Diğer dijital varlıkların oranı ise yüzde 5’in altında kaldı.

Bitcoin’in Değer Saklama Rolü

Bitcoin, uzun vadeli değer koruma senaryolarında büyük bir farkla öne çıktı. Satın alma gücünün yıllar boyunca korunması üzerine tasarlanan senaryalarda, toplamda verilen 2.268 cevap arasında 1.794’ü, yani yüzde 79,1’i Bitcoin’i seçti. Stabilcoin tercihi yüzde 6,7, geleneksel para tercihi ise yüzde 6 seviyesinde ölçüldü.

Modellerin açıklamalarında, Bitcoin’in sabit arzı, merkezi otoritelerden bağımsız oluşu ve kendi kendine saklama imkânı önemli nedenler arasında gösterildi. Diğer kripto varlıklar, Ethereum da dahil olmak üzere, bu kategoride nadiren tercih edildi.

Stabilcoin’lerin Ödeme Fonksiyonu ve Yeni Para Tanımları

Araştırma, işlem ve ödeme senaryolarında ise stabilcoin’lerin tercih edildiğini ortaya koydu. Sınır ötesi transfer, mikro ödeme ve gündelik işlem gibi örneklerde, stabilcoin seçilme oranı yüzde 53,2’ye çıktı. Bitcoin cevapların yüzde 36’sında seçilirken, geleneksel para ve diğer dijital varlıklar çok daha düşük oranlarda yer aldı.

Araştırma sırasında dikkat çeken bir başka nokta ise, yapay zeka modellerinin 86 farklı durumda tamamen yeni para biçimleri önermesi oldu. Özellikle hesap birimi sorularında, enerji ya da işlemci süresi gibi kaynaklar (örneğin joule, kilowatt-saat veya GPU-saat) üzerinden değer birimi tanımlayan çözümler üretildiği gözlendi.

Modelin teknik düzeyi ve geliştirici şirketlerin eğitim yaklaşımları da sonuçları etkiledi. Anthropic’in farklı model sürümlerinde, Bitcoin tercih oranının her yeni nesilde belirgin şekilde arttığı tespit edildi. Örneğin Claude 3 Haiku modeli yüzde 41,3 ile başlarken, Claude Opus 4.5’da bu oran yüzde 91,3’e ulaştı.

Toplamda incelenen tüm yanıtlarda dijital yerli para birimlerinin tercih oranı yüzde 91’e yaklaştı. Hiçbir model, genel tercih anlamında geleneksel parayı en üst sıralara koymadı. Sağlayıcılar arası karşılaştırmada ise Anthropic’in Bitcoin’e olan eğilimi yüzde 68’e ulaşırken, OpenAI modellerinde bu oran yüzde 26 olarak kaydedildi.