Her pazar olduğu gibi bugün de kripto paralar için beklenen önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Makro cephedeki kritik olaylar sığ volatiliteyi sonuna geldiğimiz haftada bozamadı. Ancak Bitcoin fiyatının yeterince uzun süredir dar bir aralıkta sıkışıp kaldığını biliyoruz. Üstelik geçmişte birçok kez bu sıkıcı dönemlerin ardından büyük hareketler geldi.

Kripto Paralarda Yaşanacak Gelişmeler

Dar aralıkta işlem gören Bitcoin fiyatı için yakında volatilitenin yeniden arttığını görebiliriz. Bunun bahanesiyse önümüzdeki günlerde yaşanacak kritik makro gelişmelerden biri olabilir. Fed Başkanı tarafından yapılan açıklamalara bakarsak istihdam, enflasyon, ücret artışları gibi veriler çok daha önemli hale geldi.

31 Temmuz Pazartesi

04:30 Çin İmalat PMI (Beklenti: 49,2 Önceki: 49)

12:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Beklenti: %5,3 Önceki: %5,5)

12:00 Euro Bölgesi GSYİH (Beklenti: 0,5% Önceki: %1)

1 Ağustos Salı

16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 49 Önceki: 46,3)

17:00 ABD JOLTS (Beklenti: 9,620M Önceki: 9,824M)

DYDX Kilit Açılışı (13,63 Milyon $)

Baby Doge Coin (BABYDOGE) Token Yakımı (1,9 katrilyon token)

Hedera San Francisco Etkinliği (Yapay zeka, blockchain ve gelişen kurumsal ortam)

2 Ağustos Çarşamba

15:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Önceki: 497K)

3 Ağustos Perşembe

10:00 Türkiye TÜFE (Önceki: %38,21)

12:00 Euro Bölgesi ÜFE (Beklenti: -6,9% Önceki: -1,5%)

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 227K Önceki: 221K)

16:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 52,4 Önceki: 54,4)

SUI Kilit Açılışı (22 Milyon $)

Litecoin Halving (3-4 Ağustos Tarihleri Arasında)

4 Ağustos Cuma

15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,4%)

15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 184K Önceki: 209K)

(Beklenti: 184K Önceki: 209K) 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %3,6)

5 Ağustos Cumartesi

GAL Token Kilit Açılışı (9,9 Milyon $)

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

PMI verileri ekonominin güncel durumuna ışık tutacak. Fed Başkanı resesyon beklemiyoruz demiş olsa da bu veriler yakından izlenmeli. Anormal veriler resesyon endişesi veya ekonomideki aşırı büyüme nedeniyle her iki yönde risk piyasalarını baskılayabilir. ADP verisi Cuma günkü TDI için öncü gösterge olacak yüksek gelirse piyasalarda düşüş olabilir. Bunun dışında haftanın en kritik günü işsizlik, ücret artışı gibi verilerle Cuma günü olacak. Yatırımcılar bugün yüksek volatilite bekleyebilir.

Haftanın en kritik altcoin olaylarından biri Litecoin halving olacak. Madencilerin çalışma performansına bağlı olarak 3-4 Ağustos tarihi içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Fiyatta ciddi dalgalanma olabilir.