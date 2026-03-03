Bu Olmadıkça Solana (SOL) da 135 Doları Aşamayacak

Kripto para yatırımcıları korkularıyla yüzleşti ve şimdilik değişen şartların korkulduğu kadar kötü sonuçlar doğurmadığını gördü. Bu alanda klasikleşen şey en kötüsünün en hızlı biçimde abartılı olarak fiyatlanmasıdır. İran ve Yüksek Mahkeme tarife kararı da böyleydi. Bunlar artık gerçekleşti ve geride kalıp etkilerinin ortadan kalkmasını bekleyeceğiz. Peki Solana (SOL) 135 doları geri alabilecek mi?

İran Borsalarından Kaçış

ABD Hazine Bakanı Bessent İran yetkililerinin yurt dışına itibari para göndermeye devam ettiğini 2 aydır söylüyor. Saldırıların ardından İranlı yatırımcılar da varlıklarını dışarı çıkarmaya başladı. Chainalysis verilerine göre saldırıların başladığı ilk saatte net 2 milyon dolarlık çıkış oldu. Elliptic, İran’ın en büyük kripto borsası Nobitex’ten çıkan fonların ilk saatte 2,89 milyon dolara dayandığını raporladı.

Rakamlar küçük gibi görünse de çıkışlarda net sekiz katlık artış var. Cumartesi ve Pazartesi günleri arasında 10,3 milyon dolara ulaşan çıkışların devam etmesi bekleniyor. Chainalysis şunları yazdı;

“Bu akışların bir kısmı, artan risklere tepki olarak fon aktaran sıradan İranlılar olduğu neredeyse kesin. Diğerleri ise likiditeyi yeniden düzenleyen veya ağ üzerindeki operasyonlarının görünürlüğünü azaltmaya çalışan borsalar ya da fon aktarmak için ana akım platformları kullanan devlet bağlantılı aktörler olabilir.”

Aşırı Kaldıraçtan Uzak Durun

Evanss6 takma isimli analist borsanın halen yüksek seviyelerde olmasına dikkat çekerek önceki hareketleri hatırlattı. Son 2 çeyrektir en büyük endişelerden biri borsanın yüksek olması sebebiyle yaşanacak düzeltmenin zaten yıpranmış olan kripto para piyasalarını çöküş moduna sokma riski.

Önceki büyük kripto düşüşleri sebepleri farklı olsa da temelde borsanın yaşadığı kayıplarla bağlantılıydı. Borsa toparlandığı sıradaysa gümrük tarifeleri, İran riski ve Fed’in bağımsızlığı gibi gündemlerin etkisiyle “geleceği erken ve abartılı fiyatlayan kripto paralar” yükselemedi. Analist şunları yazdı;

“Bir hafta sonra geri çekilecek olan (Çin ve AB restleşmeleri vs) gümrük vergileri SPX’i 6000’den 4800’e düşürdü. 4-5 hafta sürmesi beklenen savaş SPX’i 7000’den 6800’e düşürdü. Bu düşmek istiyordu, bunun için bir bahaneye ihtiyaç vardı. Yeni Fed başkanı göreve başlıyor. Özel kredi, döngüsel AI konuları, küresel net likidite tablosunun kötüleşmesi ve hisse senetlerinin tarihsel değerleme aralıklarının en üst seviyesinde olması nedeniyle iş kaygıları. Sürekli endişe duvarları var. Dikkat etmeniz gereken zamanlardasınız. Endeks coşkulu ATH’lerin %3 altında iken akışın intihar gözetiminde olması, bu boğa piyasasının ne kadar çılgın olduğunu anlamak için bilmeniz gereken tek şey. Bilmiyorum. Varlıklar kendi değer seviyelerine ulaşana kadar aşırı kaldıraç kullanmayın.”

Solana 135 Doları Aşar Mı?

Bitcoin NRPL verileri, 68.000-70.000 dolar aralığının açık bir kar realizasyon bölgesine işaret ediyor. Fiyat yükselirken yatırımcılar küçük kazançlara bile kanıp hızla risklerini azaltıyor. Türk on-chain analisti @anlcnc1 69.000-70.000 dolar civarında güçlenen arzın kırılmadığı ortamda sürdürülebilir yükseliş ihtimalinin olası olmadığını söylüyor. Yani Solana eğer 135 doları aşacaksa BTC 70 bin dolar üzerinde kalıcılık elde etmeli. Nitekim sürekli hacimli kar satışları burada geldi.

Orta vadede Bitcoln, Solana ve dolayısıyla kripto paraların geri kalanı için iyi şeyler de oluyor.

“Bitcoin uzun vadeli holder arzı güçlenmeye devam ediyor. Satış yapmamayı tercih eden bazı kısa vadeli holderlar, satış yapmayan adreslerin yavaş yavaş LTH kategorisine geçmesiyle bu değişimi hızlandırıyor. Fiyata yansımadığı için henüz önemini tam olarak fark edemeyebilirsiniz, ancak bu orta vadede güçlü bir olumlu sinyal.” – Anıl

SOL Coin’in 135 dolar yolculuğuna başladığı ortamda erken sinyalleri BTC grafiğinden nasıl alacağımızı artık biliyoruz. Peki SOL Coin için önemli bölgeler hangileri? Evvela 77 dolar destek olarak sağlam kalmak zorunda çünkü bunun altında 68 doların kaybı riski var. Bu da birkaç çeyrek fiyatın 80 doların altına saplanıp kalma riskini doğurur. Ancak RWA motivasyonu en ilgi çekici ikinci ağ olduğu için SOL Coin ETF girişlerini besliyor yani uzun vadede motivasyon kurumsal tarafta sıfır olmadığından daha derin dip ihtimali eskiye nazaran zayıfladı denebilir.

SOL Coin için 135 dolara dönüş 88 dolar üstü kapanışlarla 105 dolarlık efsanevi engelin aşılmasına bağlı. BTC 70 bin dolar üstü günlük kapanışlara başlarsa ilk iki hedef bunlar olacaktır. Ardından 127-135 dolar aralığı ve nihayetinde 200 doların geri kazanılmasını bekleyeceğiz.