Bitcoin 2026 Konferansında Arthur Hayes Sahne Alacak

Kripto para ekosisteminin önemli etkinliklerinden biri olan Bitcoin 2026, Las Vegas’ta düzenlenecek. BitMEX’in kurucularından Arthur Hayes, etkinliğin önde gelen konuşmacılarından biri olarak açıklandı. Hayes, makroekonomik analizleri ve finansal sistemlere ilişkin öngörüleriyle tanınıyor. BitMEX’teki çalışmalarının ardından Maelstrom adlı yatırım şirketini yöneten Hayes, sektörde ilgiyle takip edilen makaleler kaleme alıyor.

Arthur Hayes’ın Katılımı ve Beklenen Konuşmalar

Etkinlikte konuşma yapacak isimler arasında yer alan Hayes, küresel finansal sistemin mevcut düzene göre nasıl dönüşebileceğine dair görüşlerini aktarması bekleniyor. Hayes’in etkinlik çerçevesinde şu ifadeye yer verdiği duyuruldu:

Bitcoin, büyüyen bir Fed bilançosuyla birlikte değer kazanacak.

Hayes’in geçmişte yazdığı ekonomik analizler, hem bireysel yatırımcıların hem de kurumsal oyuncuların dikkatini çekmiş durumda. Özellikle enflasyon, borç krizi ve jeopolitik gelişmelerin Bitcoin piyasasına etkileri üzerinde duran açıklamalarıyla biliniyor.

Bitcoin 2026: Katılımcılar ve Etkinlik İçeriği

Bitcoin 2026, 27–29 Nisan tarihleri arasında Las Vegas’taki The Venetian otelinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte yazılımcılar, yatırımcılar, madenciler, kamu yetkilileri ve teknoloji profesyonellerinin dünya genelinden bir araya gelmesi hedefleniyor. Organizasyon kapsamında hem yeni başlayanlar hem de sektörde deneyimli kişiler için çeşitli bilet türleri sunulacak.

Etkinlik içerisinde birçok sahne, teknik atölye çalışmaları ve önde gelen konuşmacıların yer aldığı sunumlar planlanıyor. Ayrıca, uluslararası katılımcılar için farklı içeriklerde paneller ve ağ kurma fırsatları da bulunuyor. Önceki yıllara ait konferanslarda artan katılımcı sayıları, etkinliğin küresel çaptaki etkisinin arttığını gösteriyor.

Konferans Geçmişi ve Bilet Seçenekleri

Bitcoin konferansı, geçtiğimiz beş yılda Miami, Nashville ve Las Vegas gibi farklı ABD şehirlerinde düzenlendi. Katılımcı sayısı yıllar içinde istikrarlı şekilde artış gösterdi. 2025’te Las Vegas’ta düzenlenen etkinlik 35 bin kişilik katılımla öne çıktı. Bu yıl ise daha büyük bir etkinlik planlanıyor.

Biletler, genel katılımdan profesyonel ve ayrıcalıklı deneyimlere kadar farklı seçenekler sunuyor. Genel giriş biletleri temel sahnelere ve etkinlik salonlarına erişim sağlarken, profesyonel ve “Whale” kategorilerinde networking alanlarına, özel resepsiyonlara ve lüks imkanlara ulaşım imkânı bulunuyor. Ayrıca, akşam etkinlikleri ve yan etkinliklerle katılımcılara ekstra fırsatlar sunuluyor.

Etkinlikte yer almak isteyenler; takım halinde katılımda indirimler ve otel bileti paketleri gibi fırsatlardan faydalanabiliyor. Gönüllü olarak katılanlara ise çeşitli ayrıcalıklar tanınıyor. Organizasyonun, Bitcoin’in benimsenme sürecine yönelik önemli bir küresel buluşma noktası olması hedefleniyor.