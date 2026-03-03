Bitcoin Ve Piyasa, CLARITY Yasası Tartışmalarıyla Yön Arıyor

ABD’de dijital varlık piyasası için kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı hedefleyen Digital Asset Market Clarity Act of 2025 (CLARITY Yasası), kripto sektöründe netlik arayışını yeniden gündeme getirdi. Tasarıya yönelik tartışmalar, bu düzenlemenin ne getirdiği ve kime fayda sağladığı sorularında ikiye bölündü.

Kurumsal Katılım ve Piyasa Netliği

CLARITY Yasası, mevcut durumda mahkemeler ve farklı yorumlarla şekillenen regülasyon sürecinin yerine, federal düzeyde açık kurallar getirmeyi amaçlıyor. Yasa; dijital varlıkların nasıl sınıflandırılacağı, gözetim sorumluluğunun kimde olacağı ve token ile aracı kurumların hangi yasal çerçevede değerlendirileceği gibi alanları netleştirmeyi hedefliyor.

JPMorgan, bu tür bir düzenlemenin 2026’nın ikinci yarısı itibarıyla kurumsal yatırımcılar için ortamı daha öngörülebilir kılabileceğini savunuyor. Net kuralların, bankalar ve brokerlar gibi büyük aktörler için uyumluluk hazırlıklarını kolaylaştıracağı, dijital varlıklara yönelik kurumsal ilgiyi artıracağı ifade ediliyor. JPMorgan’ın analizine göre, bu yasal çerçevenin piyasadaki belirsizliği azaltarak tokenizasyon gibi yeni alanlarda büyümeye kapı aralaması bekleniyor.

Öte yandan, tasarının bu yıl içinde geçmesi halinde finans kurumlarının mevzuata uyum için yıl sonuna kadar planlama yapması mümkün olacak. Böylece düzenlemeler, yıl sonu itibarıyla piyasa yapısı üzerinde doğrudan etkisini gösterebilir.

Yenilik Karşıtı Eleştiriler Ve Girişimciler İçin Endişeler

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson ise tasarının, çoğu yeni kripto projesinin otomatik olarak menkul kıymet statüsünde başlamasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Hoskinson’a göre, projelerin menkul kıymet olup olmadığına dair kararın tamamen SEC’in takdirine kalması, sektörde yenilikçi girişimlerin önünü kapatabilir.

“Kötü bir yasa, Gary Gensler’ın sektöre yapmak istediği her şeyi kanun haline getirir. Kötü bir yasa, SEC’e her yeni projeyi keyfi şekilde bitirme imkânı tanır. Kötü bir yasa, tüm DeFi geliştiricilerine kişisel sorumluluk yükler ve devlet onaylı olmayanlar için likiditeyi yok eder.”

Hoskinson, böyle bir yaklaşımın geçmişteki büyük projeler için de geriye dönük sorun yaratabileceğini belirterek, en büyük riskin gelecekte kurucuların ABD dışında yeni projeler başlatmayı daha cazip bulmaları olduğunu öne sürdü. Ona göre bu, ABD’nin blokzincir geliştiricisi çekme konusunda iddiasını zayıflatabilir.

Stablecoin Ödülleri Tartışması

Mevcut tasarının Washington’daki en büyük tartışma başlıklarından biri ise stablecoin ödülleri oldu. Söz konusu düzenlemede, stablecoin ihraç eden şirketler veya ilişkili platformların kullanıcılarına getiri sunup sunamayacağı konusu kilit önemde.

Kripto firmaları, stablecoin tabanlı getiri programlarını mümkün kılacak şekilde düzenlemenin esnek olmasını isterken, bankalar bu tür ürünlerin geleneksel mevduat sistemine rakip olacağından endişe ediyor. Bankalara göre, stablecoin’lerden yüksek getiri elde eden kullanıcıların mevduatlarını bankalardan çekmesi, fonlama kaynaklarını ve para politikasının işleyişini zorlaştırabilir.

Bu çekişme, kripto alanında bir yenilik tartışması olmaktan çıkıp, finansal istikrar ve bankacılık sistemi üzerindeki etkileri açısından da dikkatle takip ediliyor. Yetkililer, stablecoin bakiyelerine doğrudan faiz verilmesine mesafeli yaklaşırken, kripto şirketleri çeşitli üyelik, ödül ve staking benzeri yapılarla dolaylı getiri sağlamanın yollarını aramaya devam ediyor.

Tasarının bu boyutu, sadece kripto piyasası için değil, geniş finans sektörü için de önemli sonuçlar doğurabilir.

Piyasada Olası Senaryolar Ve Belirsizlikler

CLARITY Yasası’nın hayata geçmesi halinde piyasada kısa vadede özellikle düzenlenmiş platformlar ve kurumsal servis sağlayıcıların avantaj sağlaması öngörülüyor. Alternatif olarak, yasada stablecoin ödüllerine sıkı sınırlama gelirse, talebin tokenize mevduat veya para piyasası fonları gibi yeni yapılara kayması, merkeziyetsiz finans tarafına geçici ilgi artışı yaşanması mümkün.

Eğer yasa çıkmaz veya önemli ölçüde ertelenirse, sektör oyuncularının şikâyet ettiği belirsizlik devam edecek ve bu durum, yeni projelerin başka coğrafyalarda kurulmasına neden olabilir. Söz konusu belirsizliğin, piyasa fiyatlarından ziyade, girişimci faaliyetin hangi ülkelere kayacağı üzerinden etki göstereceği ileri sürülüyor.