Bitcoin’de Kurumsal Satışlar: Core Scientific’in Yapay Zeka Hamlesi Piyasayı Nasıl Etkiliyor

ABD merkezli Core Scientific, 2026 yılı boyunca elindeki Bitcoin rezervlerinin neredeyse tamamını satmayı hedefliyor. Şirket, 2025 yılını yaklaşık 2.537 BTC bakiyesiyle kapatırken, yalnızca Ocak ayında 1.900 BTC’yi elden çıkardı ve bu satıştan 175 milyon dolarlık gelir elde etti. Core Scientific’in yönetimi, elde edilen nakdi 1,5 gigavat kapasiteli yeni yapay zeka veri merkezi portföyü geliştirmek için kullanmayı planlıyor ve 10 milyar dolarlık sözleşmeli gelir hedefliyor.

Kurumsal Satış Stratejilerinde Ayrışma

Core Scientific, Bitcoin’i uzun vadeli bir yatırım aracı olarak tutmak yerine, varlığını hızla nakde çevirerek yeni iş kollarına yönelen bir madenci olarak öne çıkıyor. Şirket, 2025 sonunda elinde 2.537 BTC bulunduruyordu ancak Ocak ayında 1.900 BTC’lik satış gerçekleştirerek bakiyesini yaklaşık 630 BTC’ye düşürdü. Satışlar 2026 yılının ilk çeyreğinde de devam edecek ve şirket Bitcoin rezervlerini tamamen tasfiye etmeyi hedefliyor.

Bu yaklaşım, Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketinin pozisyonunun tam tersi bir görüntü sunuyor. Strateji aynı dönemde 3.015 BTC daha eklerken, Core Scientific rezervlerini elden çıkarıyor. Her iki şirket de kurumsal Bitcoin portföyünde öne çıkan oyuncular arasında bulunuyor. Biri her düşüşte alım yaparken, diğeri tüm varlıklarını GPU kümeleri için satıyor. Kurumsal Bitcoin stratejilerindeki farklılaşma bu dönemde dikkat çekiyor.

Gelir Modelinde Kökten Dönüşüm

Madencilikten elde edilen gelir bir yıl öncesine göre yüzde 40 oranında gerileyen Core Scientific, 2025 yılının son çeyreğinde hisse başına 0,42 dolar zarar açıkladı. Hem Bitcoin’deki blok ödülü yarılanması (halving) hem de küresel hash oranındaki yükseliş kâr marjlarını olumsuz etkiledi. Ayrıca, Bitcoin fiyatının 126 bin dolardan aşağıya kayması operasyonel baskıyı artırdı.

Bu ortamda şirket, 10 milyar dolarlık sözleşmeli gelir potansiyeline sahip yeni bir yapay zeka veri merkezi iş koluna ağırlık verme kararı aldı. CoreWeave ile yapılan yüksek yoğunluklu bilişim iş birliği, madencilik tesislerinin AI altyapısına dönüştürülmesini gerektiriyor. Şirket, böylece Bitcoin madenciliğindeki daralan gelir alanından uzaklaşıp büyüyen yapay zeka pazarına geçiş yapıyor.

Core Scientific yönetimi, “Bitcoin rezervimizin şirketin esas faaliyeti olmadığını, madencilikten kaynaklanan bir yan ürün olarak değerlendiriyoruz. 10 milyar doları bulan sözleşmeli talebi fonlamak için rezervleri tasfiye etmek açıklanması zor bir karar değil,” şeklinde bilgilendirme yaptı.

Madencilerde Yeni Dönem: Bitcoin’den AI’ya Yöneliş

Core Scientific, 2028’e kadar 1,5 gigavat kiralanabilir enerji kapasitesine ulaşmayı amaçlıyor ve bu kapasitenin tamamı zamanla AI projelerine ayrılacak. Bu hedef şirketi Microsoft, Amazon ve Google gibi devlerin rekabet ettiği bir alana taşıyor. Diğer önde gelen madenciler de benzer stratejik yönelimler sergiliyor. Örneğin, Riot Platforms şirketi AMD iş birliğiyle yeni tesisler kurarken, MARA Holdings de Bitcoin satışını yapay zeka yatırımları için kullanmaya başladı.

Madenciler, enerji varlıklarını yapay zeka merkezlerine tahsis edip finansmanı Bitcoin rezervlerinin tasfiyesiyle sağlama eğilimine giriyor. Ancak her birinin uyguladığı strateji farklılık gösteriyor: Core Scientific tüm rezervlerini hızla elden çıkarırken, MARA satışları gerektiğinde yapmayı planlıyor, Riot ise yaklaşımlarında özsermaye ihraç yolunu kullanıyor.

Piyasa Dinamiklerinde Son Gelişmeler

2026 Ocak ayında Core Scientific’in gerçekleştirdiği 1.900 BTC satışı, koin başına yaklaşık 92.000 dolar ortalamayla piyasaya girdi. Bu miktar piyasa üzerinde tek başına belirleyici olmasa da, kurumsal satışların oluşturduğu genel arz baskısına katkı sağladı. Aynı ay, Bitcoin yüzde 10,1 değer kaybıyla mevcut düşüş serisinin en zayıf dönemini yaşadı. Core Scientific’in satışının bu tablodaki etkisi net olarak ölçülemese de, dönemsel olarak arz tarafındaki baskının parçası olarak değerlendiriliyor.