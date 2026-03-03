Bitcoin Soygununda Polis Kökenli Sanığa Suçlu Kararı Verildi

Los Angeles’ta bir mahkeme, kentte 2024 yılında meydana gelen ve genç bir kripto para sahibini hedef alan ev baskını ile ilgili yargılama sonucunda, eski Los Angeles Polis Departmanı mensubu Eric Halem hakkında adam kaçırma ve soygun suçlarından mahkumiyet kararı verdi.

Ev Baskını ve Bitcoin Hedefi

Savcılık, Halem’in üç şüpheliyle birlikte Koreatown’daki bir apartman dairesine polis süsü vererek girdiğini aktardı. Şüpheliler giriş için kullandıkları taktikle 17 yaşındaki bir genci ve kız arkadaşını ellerini kelepçeleyip zapt etti. Suçlular, yaklaşık 350.000 dolar değerinde bitcoin’in özel anahtarlarının saklandığı bir harici diski aldı.

Olay sırasında mağdur Daniel, sadece isminin ilk bölümüyle tanık olarak verdiği ifadede, grup tarafından ölümle tehdit edildiğini belirtti. Şüphelilerin, içlerinden birinin desteğiyle kiralanmış dairenin giriş kodunu kullandığı ifade edildi.

Mahkeme Süreci ve Suçlamalar

Jüri, yaklaşık iki hafta süren yargılamadan sonra Halem’i adam kaçırma ve soygun suçlarından suçlu buldu. Halem’in hâlen Los Angeles Polis Departmanı’nda görev yaptığı tarihte, olay anında ise yedek polis olarak çalıştığı bilgisi verildi. Yargılamada iddia makamı, Halem’in ayrıca lüks araç kiralama şirketi DriveLA’yı işlettiğini ve başka girişimler de denediğini belirtti.

Karar, jüri üyelerinin bir günden az bir sürede verdikleri oybirliğiyle çıktı. Sanığın cezası için ise 31 Mart’a tarih belirlendi. Açıklamaya göre Halem’in ömür boyu hapisle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Songelen Mesajlar ve Savunma Stratejisi

Savcılığın mahkemede sunduğu delillere göre, baskının ardından Halem’in, soyguna ilişkin telsiz dinlemeleriyle ilgili mesajlar gönderdiği tespit edildi. Ayrıca iş ortaklarından ikisinin gözaltına alınmasından sonra ise tanıdıklarının kendisini uyardığını yazdığı bir başka mesaj gündeme geldi.

Halem’in avukatı Megan Maitia ise, davada sunulan metin mesajlarının kapsamı ve polisin soruşturma biçimini sorguladı. Savunma, dedektiflerin yalnızca belli mesajlara odaklandığını ve mağdurun anlatısının doğrulanmadığını iddia etti.

Ayrıca Daniel’in ifadesi sırasında, bitcoin varlıklarını dolandırıcılıkla elde ettiğine ilişkin beyanı gündeme geldi; bu detay ise soygun suçlamasına engel oluşturmadı.

Yargılamayla ilgili savunmanın bir diğer argümanı, grubun olay yerine Halem’in araç kiralama şirketine ait ve GPS izleyicili iki lüks otomobille gitmesinin organize bir yapıya işaret etmediği yönündeydi.

Halem mahkemede ifade vermedi ve savunma tarafından da herhangi bir tanık gösterilmedi. Sanığın birlikte yargılanan üç ortağı ise henüz mahkemeye çıkmadı; bu kişilerden biri dolandırıcılık suçundan sabıkalı olarak kayıtlarda geçiyor.