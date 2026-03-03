Bitcoin Indiana’da Emeklilik Fonlarında Yasal Hale Geliyor

Indiana Valisi Mike Braun, eyalet çalışanlarının emeklilik ve tasarruf planlarında bitcoin ve diğer kripto varlıklara yatırım yapabilmesini sağlayan bir yasa tasarısını imzaladı. Braun, 2023’te ABD Senatosu’ndan Indiana Valiliği’ne geçiş yaptı ve şu anda eyalet yönetiminde aktif görevde yer alıyor.

Yasa Neleri Kapsıyor?

Kabul edilen yasa, kamu çalışanlarının emeklilik kurulları ve birikim programları üzerinden kendi yönettikleri hesaplarda en az bir kripto para yatırım tercihi sunulmasını zorunlu hale getiriyor. Uygulamanın resmi başlangıç tarihi 1 Temmuz 2027 olarak belirlendi. Katılımcılar, birikimlerinin bir kısmını bitcoin, diğer kripto varlıklar veya kriptoyla ilişkili borsa yatırım fonlarına yönlendirebilecek. Bu süreçte ilgili emeklilik planı yöneticileri, yatırım tercihleri ve denetimlerle ilgili esasları belirleyecek.

Yatırım Seçenekleri ve Denetim

Yeni düzenleme kapsamında emeklilik hesabı sahipleri, kripto varlık portföylerini hisse senedi, tahvil ya da geleneksel borsa yatırım fonları gibi enstrümanlarla birlikte yönetebilecek. Yatırım sınırlamaları, işlem ücretleri ve hesap değerlemeleri gibi konuların belirlenmesi ise emeklilik fonlarının yönetim organlarına bırakılıyor. Kripto varlık tanımı ise merkezsiz ve herhangi bir devlet veya kurum tarafından ihraç edilmeyen, şifreleme teknolojisiyle çalışan dijital para biçimi olarak ortaya kondu. Eyalet yasama meclisi üyeleri, bu tanımın kamu yatırım programlarının dijital varlıklara yaklaşımında şeffaflık sağladığını belirtti.

Indiana meclisi, “Kripto para; bir merkezden yönetilmeyen, şifreleme sistemiyle kontrol edilen ve dijital ortamda değişim aracı olarak kabul edilen bir varlık. Devletin yatırım programlarının değerlendirmesinde açık bir tanım sunulması, belirsizliği azaltacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Uygulama ile birlikte kamu çalışanları, isteklerine bağlı olarak hem geleneksel hem de dijital varlıklara yatırım yapabilecek. Emeklilik fonu yöneticileri ise portföy çeşitliliğini korumak amacıyla belli oranlarda sınırlandırma yetkisine sahip olacak.

Diğer ABD Eyaletlerinden Benzer Adımlar

Indiana’daki yasa ile birlikte eyalet, dijital varlıkların kamu portföylerinde kullanımı yolunda ABD genelinde öne çıkan örneklerden biri oldu. Son dönemde ülke genelinde birçok eyaletin benzer düzenlemeler üzerinde çalıştığı dikkat çekiyor. Güney Dakota, kamu fonlarının yüzde onuna kadar Bitcoin yatırımı yapılmasını öngören bir yasal düzenlemeyi meclise sundu.

Rhode Island’lı yasa yapıcılar ise, küçük Bitcoin işlemlerinin eyalet gelir ve sermaye kazancı vergilerinden geçici olarak muaf tutulmasını düzenleyen bir yasa teklifini gündeme getirdi. Söz konusu pilot uygulama, belirlenen tutarın altında kalan bireysel işlemlerin bir yıllık süreyle vergiye tabi olmaması esasına dayanıyor.

Mayıs 2025’te New Hampshire, Hazine departmanına Bitcoin ve yüksek piyasa değerine sahip diğer dijital varlıklara portföyün yüzde beşine kadar yatırım yapma izni verdi. Bu karar, eyaletlerin kamusal fon yönetiminde dijital varlıkların kullanımına yönelik ilgisini gösteriyor.