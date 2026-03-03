Bitcoin Devinde MARA, Hazine Politikasıyla Esneklik Kazanıyor

Bitcoin arzı bakımından halka açık şirketler arasında önde gelen MARA Holdings, 2026 yılına yönelik hazine stratejisini genişletti. Güncellenen politika kapsamında artık yalnızca yeni çıkarılan Bitcoin değil, rezervdeki mevcut bakiyelerin de satışı mümkün hale getirildi. Bu değişiklik, şirketin dalgalı geçen bir yılın ardından, artan maliyetler ve büyük çaplı zararlardan etkilenmesiyle gündeme geldi.

Hazine Stratejisinde Dönüşüm ve Net Zarar Açıklaması

MARA, geçmişte uzun vadeli birikim odaklı yaklaşımıyla biliniyordu. Ancak şirketin 2025’in son çeyreğinde yaşadığı 1,71 milyar dolarlık net zarar, bu politikada köklü bir değişimi gündeme taşıdı. Açıklanan kaybın önemli bir bölümü ise nakit çıkışı gerektirmeyen 1,5 milyar dolarlık değer düşüklüğü zararından kaynaklandı. Aynı dönemde Bitcoin fiyatlarında 111 bin dolardan 87 bin dolara kadar ciddi bir düşüş gözlemlendi ve bu da şirketin finansal tablolarına olumsuz yansıdı.

31 Aralık 2025 itibarıyla MARA’nın elinde 53.822 adet Bitcoin bulunuyor. Toplam rezervin yaklaşık dörtte biri, yani 9.377 adet kripto varlık faiz geliri için ödünç verilmiş durumda. Ayrıca 5.938 adet Bitcoin, 350 milyon dolarlık kredi limiti için teminat olarak kullanılıyor. Bu aktif değerlendirme sayesinde şirket rezervlerini, getiri sağlama amacıyla da kullanmaya başladı. Ancak ticari işlemlerde yaşanan zararlar ve fiyat dalgalanmaları performansı aşağı çektiği için yönetim, hazine yönetiminde ek esneklik ihtiyacını öne çıkardı.

Artan Maliyetler ve Yapay Zekâ Atılımı Etkili Oldu

Bitcoin madenciliğinde maliyetler, 2025’in son çeyreğinde bir birimin çıkarılması için gereken harcamaların 48.611 dolara yükselmesiyle, önceki yıla göre belirgin artış gösterdi. Buna paralel olarak MARA, veri merkezi altyapısını yapay zekâ teknolojilerine odaklanarak dönüştürmek üzere Starwood Digital Ventures ile iş birliği yapma yoluna gitti. Rakip şirketlerden Bitdeer’in de benzer şekilde BTC rezervini tasfiye eden adımlar atmış olması, sektördeki yön değişimiyle uyumlu bir tablo oluşturuyor.

Şirket, MicroStrategy’den sonra en büyük kurumsal Bitcoin portföylerinden birine sahip olmayı sürdürüyor. Fakat yeni politika doğrultusunda, statik rezervler yerine, Bitcoin varlıklarının likidite ve sermaye yaratma amacıyla daha aktif biçimde kullanılabileceği aktarılıyor.

MARA Holdings yönetimi, yeni politikayla birlikte piyasa koşullarına bağlı olarak satış imkanlarına sahip olacaklarını vurguladı. Böylece, fiyatlardaki belirsizlik ve finansman ihtiyacı karşısında daha hızlı ve esnek hareket edilebileceği ifade edildi.

Ayrıca, sektör genelinde benzer strateji değişikliklerinin işaretleri görülüyor. Örneğin Core Scientific, 2026 yılının ilk çeyreğinde 2.500 Bitcoin’i satma planını duyurdu. Bu eğilim, halka açık madencilik şirketlerinde hazine yönetiminde daha dinamik uygulamalara geçildiğini gösteriyor.

MARA’nın strateji güncellemesi, şirketin Bitcoin varlıklarını klasik bir tasarruf kalemi yerine, gerektiğinde hızla değerlendirilebilen bir finansal araç olarak konumlandırmasını sağladı. Böylece, dalgalı piyasa dönemlerinde şirket yönetiminin daha fazla kontrol ve hareket alanı bulması amaçlanıyor.