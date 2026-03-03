Bitcoin Yatırımcıları ve Şirketler Arasında Büyük Satışlar Dalgası Yaşanıyor

Bitcoin madenciliği faaliyetleriyle bilinen Core Scientific, bu hafta yaptığı açıklamada neredeyse tüm Bitcoin varlıklarını satmayı ve elde ettiği kaynakla yapay zekâ (AI) ve yüksek performanslı bilişim altyapılarına yönelmeyi planladığını duyurdu. Bu hamle, kripto madenciliği sektöründe görülen genel dönüşüme işaret ediyor ve özellikle piyasa koşullarının zorlu olduğu bir dönemde şirketlerin elindeki Bitcoin’leri tutmanın anlamı üzerine soruları gündeme taşıyor.

Core Scientific’in Strateji Değişikliği ve Varlık Satışı

Amerika merkezli Core Scientific, yakın dönemde yaptığı SEC bildiriminde geçen Aralık ayı ile Şubat arasındaki dönemde 1.924 Bitcoin satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket bu işlemler sayesinde toplamda yaklaşık 176 milyon dolar kaynak yarattı. Şu anda ellerinde ise 613 adet Bitcoin bulunuyor. Şirket yöneticileri, elde edilen bu yeni sermaye ile veri merkezi yatırımlarını ve gelişmiş donanım altyapısını büyütmeyi hedefliyor.

Bu yeni yol haritası doğrultusunda, Texas’ın Pecos şehrinde bulunan madencilik tesisinin Bitcoin madenciliğinden, yüksek talep gören yapay zekâ altyapısına hizmet sağlayan kolokasyon modeline dönüştürüleceği belirtildi. Şirket yönetimi bu geçişin, enerji maliyetlerinin artması ve Bitcoin fiyatlarındaki zayıflamayla birlikte madencilik işinin kârlılığının azalmasından kaynaklandığını ifade etti.

Bitcoin Birikiminden Uzaklaşma ve Endüstrideki Yeni Trendler

Core Scientific’in son adımı, yalnızca bir yeniden yapılanma hamlesi değil, aynı zamanda şirketlerin Bitcoin biriktirme stratejisinden uzaklaşacağını gösteriyor. Sektörde benzer şekilde hareket eden başka firmalar da bulunuyor. CleanSpark, Riot Platforms ve IREN gibi şirketler de son dönemde gelirlerini daha çok altyapı hizmetlerinden elde ediyor.

Şirketin Bitcoin hazinesi listedeki üst sıralarda yer almasa da, böylesine kapsamlı bir satış operasyonu, dijital varlık hazinelerinin gelecekteki kârlılığına dair tartışmaları artırmış durumda. Aynı zamanda, sektördeki diğer büyük oyuncuların da benzer kararlar alıp almayacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Yakın dönemde MARA Holdings yönetimi de şirket politikalarında değişikliğe giderek, kendi bilançosunda tuttuğu Bitcoin’leri satmayı mümkün kıldı. Bu hareket, kurumun bugüne kadarki “tamamen elde tutma” politikasından belirgin bir uzaklaşma olarak kayda geçti. Söz konusu değişimler, dijital varlık hazinesi tutan (DAT) şirketlerin gelecek yol haritalarında daha esnek bir yaklaşım izleyebileceği yönünde yorumlanıyor.

Core Scientific’in bu tavrı aynı zamanda, Bitcoin fiyatının uzun süredir yeni zirvelere ulaşamaması ve geçen haftalarda belirgin değer kayıpları yaşamasıyla birlikte değerlendiriliyor. Güncel verilere göre Bitcoin son üç ayda toplam yüzde 27 oranında değer kaybetti. Bu durum, birçok şirkette portföy yönetimi ve bilançodaki ağırlığın azaltılması ihtiyacını gündeme getirdi.

Öte yandan, Strateji şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, sosyal medya üzerinden Bitcoin almaya devam ettiklerini belirtti. Şirket CEO’su Phong Le ise Kasım ayında yaptığı bir değerlendirmede, gelecek dönemde olağanüstü koşullarda Bitcoin satışına gidebileceklerini ima etmişti.