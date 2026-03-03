Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Bitcoin Yatırımcıları ve Şirketler Arasında Büyük Satışlar Dalgası Yaşanıyor

Özet

  • Core Scientific, neredeyse tüm Bitcoin varlıklarını satarak yapay zekâ altyapısına yöneliyor.
  • Değişen piyasa koşullarıyla birçok madenci şirketi Bitcoin birikiminden uzaklaşmayı seçiyor.
  • Sektördeki bu adımlar, dijital varlık hazinesinin geleceğine ilişkin tartışmaları artırıyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin madenciliği faaliyetleriyle bilinen Core Scientific, bu hafta yaptığı açıklamada neredeyse tüm Bitcoin varlıklarını satmayı ve elde ettiği kaynakla yapay zekâ (AI) ve yüksek performanslı bilişim altyapılarına yönelmeyi planladığını duyurdu. Bu hamle, kripto madenciliği sektöründe görülen genel dönüşüme işaret ediyor ve özellikle piyasa koşullarının zorlu olduğu bir dönemde şirketlerin elindeki Bitcoin’leri tutmanın anlamı üzerine soruları gündeme taşıyor.

İçindekiler
1 Core Scientific’in Strateji Değişikliği ve Varlık Satışı
2 Bitcoin Birikiminden Uzaklaşma ve Endüstrideki Yeni Trendler

Core Scientific’in Strateji Değişikliği ve Varlık Satışı

Amerika merkezli Core Scientific, yakın dönemde yaptığı SEC bildiriminde geçen Aralık ayı ile Şubat arasındaki dönemde 1.924 Bitcoin satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket bu işlemler sayesinde toplamda yaklaşık 176 milyon dolar kaynak yarattı. Şu anda ellerinde ise 613 adet Bitcoin bulunuyor. Şirket yöneticileri, elde edilen bu yeni sermaye ile veri merkezi yatırımlarını ve gelişmiş donanım altyapısını büyütmeyi hedefliyor.

Bu yeni yol haritası doğrultusunda, Texas’ın Pecos şehrinde bulunan madencilik tesisinin Bitcoin madenciliğinden, yüksek talep gören yapay zekâ altyapısına hizmet sağlayan kolokasyon modeline dönüştürüleceği belirtildi. Şirket yönetimi bu geçişin, enerji maliyetlerinin artması ve Bitcoin fiyatlarındaki zayıflamayla birlikte madencilik işinin kârlılığının azalmasından kaynaklandığını ifade etti.

Bitcoin Birikiminden Uzaklaşma ve Endüstrideki Yeni Trendler

Core Scientific’in son adımı, yalnızca bir yeniden yapılanma hamlesi değil, aynı zamanda şirketlerin Bitcoin biriktirme stratejisinden uzaklaşacağını gösteriyor. Sektörde benzer şekilde hareket eden başka firmalar da bulunuyor. CleanSpark, Riot Platforms ve IREN gibi şirketler de son dönemde gelirlerini daha çok altyapı hizmetlerinden elde ediyor.

Şirketin Bitcoin hazinesi listedeki üst sıralarda yer almasa da, böylesine kapsamlı bir satış operasyonu, dijital varlık hazinelerinin gelecekteki kârlılığına dair tartışmaları artırmış durumda. Aynı zamanda, sektördeki diğer büyük oyuncuların da benzer kararlar alıp almayacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Yakın dönemde MARA Holdings yönetimi de şirket politikalarında değişikliğe giderek, kendi bilançosunda tuttuğu Bitcoin’leri satmayı mümkün kıldı. Bu hareket, kurumun bugüne kadarki “tamamen elde tutma” politikasından belirgin bir uzaklaşma olarak kayda geçti. Söz konusu değişimler, dijital varlık hazinesi tutan (DAT) şirketlerin gelecek yol haritalarında daha esnek bir yaklaşım izleyebileceği yönünde yorumlanıyor.

Core Scientific’in bu tavrı aynı zamanda, Bitcoin fiyatının uzun süredir yeni zirvelere ulaşamaması ve geçen haftalarda belirgin değer kayıpları yaşamasıyla birlikte değerlendiriliyor. Güncel verilere göre Bitcoin son üç ayda toplam yüzde 27 oranında değer kaybetti. Bu durum, birçok şirkette portföy yönetimi ve bilançodaki ağırlığın azaltılması ihtiyacını gündeme getirdi.

Öte yandan, Strateji şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, sosyal medya üzerinden Bitcoin almaya devam ettiklerini belirtti. Şirket CEO’su Phong Le ise Kasım ayında yaptığı bir değerlendirmede, gelecek dönemde olağanüstü koşullarda Bitcoin satışına gidebileceklerini ima etmişti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Indiana’da Emeklilik Fonlarında Yasal Hale Geliyor

Bitcoin Soygununda Polis Kökenli Sanığa Suçlu Kararı Verildi

Bitcoin 2026 Konferansında Arthur Hayes Sahne Alacak

Bitcoin Ve Makro Piyasalar İçin Trump’ın Cuma Gecesi Stratejisine Dikkat

Bitcoin, Yapay Zeka Modellerinin Para Tercihlerinde Öne Çıkıyor

Bitcoin’in En Büyük İkinci Kurumsal Sahibi MARA Satış Yetkisiyle Politika Değiştirdi

Bitcoin Madencileri MARA ve Core Scientific Varlık Satışına Yöneliyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Devinde MARA, Hazine Politikasıyla Esneklik Kazanıyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Ve Kripto Piyasalarda ABD’den CBDC Adımı: Dijital Dolar Yasağı Gündemde
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve Stablecoin Düzenlemelerinde Bankalar ile Trump Arasında Gerilim Artıyor
Kripto Para Hukuku
Bitcoin Ve Kripto Piyasalarda ABD’den CBDC Adımı: Dijital Dolar Yasağı Gündemde
Kripto Para Hukuku
Bitcoin Devinde MARA, Hazine Politikasıyla Esneklik Kazanıyor
Kripto Para
Bitcoin Indiana’da Emeklilik Fonlarında Yasal Hale Geliyor
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Soygununda Polis Kökenli Sanığa Suçlu Kararı Verildi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?