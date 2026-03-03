Bitcoin Ve Kripto Piyasalarda ABD’den CBDC Adımı: Dijital Dolar Yasağı Gündemde

ABD Kongresi’nde gündeme gelen yeni bir konut yasa tasarısı, Federal Rezerv’in (Fed) tüketicilere yönelik dijital dolar ihraç etmesini 2030 yılına kadar geçici olarak yasaklayan bir madde içeriyor. Bu gelişme, ABD yönetiminin merkez bankası dijital parasına (CBDC) yaklaşımında dikkat çekici bir politika değişikliğine işaret ediyor.

Senato’da Geniş Katılımla Konut Yasa Tasarısı İlerliyor

Senato’da oylanan 21. Yüzyıl Konut Yolu Yasası, iki partinin uzlaşmasıyla oluşturulan ve konut erişimini artırmayı hedefleyen bir düzenleme olarak sunuluyor. Tasarıda, tek ailelik evlerin büyük finans kuruluşları tarafından toplanarak piyasadan çekilmesinin önüne geçilmesine yönelik hükümler de yer alıyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin üzerinde uzlaştığı yasanın oylamasında 84 senatör lehte oy kullandı.

Tasarının 303 sayfalık metninde, Fed’in bireysel düzeyde dijital dolar veya buna benzer bir dijital varlık geliştirmesini yasaklayan düzenleme yalnızca iki sayfada ele alındı. Yasaya eklenen ilgili maddeye göre, bu yasak 2030 sonunda sona erecek.

“Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu veya bir Federal Rezerv Bankası, doğrudan ya da finansal aracı kurumlar aracılığıyla bireysel düzeyde merkez bankası dijital parası veya buna benzer herhangi bir dijital varlık ihraç veya oluşturamaz.”

Trump yönetiminin Beyaz Saray’ı, söz konusu yasa tasarısına güçlü destek verdiğini belirtti. Açıklamaya göre, tasarı aynı şekilde temsile sunulursa, Başkan’ın imzalaması bekleniyor.

Dijital Dolar Tartışmasında Geçici Yasağın Etkileri

CBDC düzenlemesinin geçiciliği, dijital dolar konusuna uzun süredir karşı çıkan çevreler için tartışmalı bir tablo ortaya koydu. Özellikle hükümetin finansal gözetim imkanlarını artırma potansiyeli, milletvekilleri arasında CBDC’ye ilişkin gizlilik kaygılarını gündeme getirmişti.

Donald Trump, seçim kampanyası döneminde ABD merkez bankası dijital parasına karşı olduğunu net biçimde açıkladı. Trump, bu girişimi finansal özgürlükleri tehdit edecek bir adım olarak tanımlamıştı.

“Böyle bir para birimi, federal hükümete paranız üzerinde mutlak kontrol sağlar. Paranızı alırlar ve sizin haberiniz dahi olmaz.”

Trump’ın göreve başlamasından kısa süre sonra yayımlanan “Dijital Finansal Teknolojide Amerikan Liderliğini Güçlendirmek” başlıklı başkanlık emriyle de, ABD’de CBDC oluşturulmasını, tedavülünü ve kullanımını yasaklayan maddelere yer verildi.

Ancak Senato’daki yeni tasarının koyduğu 2030 tarihli süre sonu, dijital dolara yönelik yasağın uzun vadede geçerli olup olmayacağı sorularını gündeme taşıdı. Bazı çevreler, sürenin sınırlı tutulmasını, Trump yönetiminin daha önceki sert karşıtlığıyla örtüşmediği şeklinde değerlendiriyor.

Yasa, hükümet gözetiminden endişe duyan bireyler için geçici bir koruma sağlarken, ileride ABD’de dijital merkez bankası parasına yönelik yeni tartışmalara kapı aralıyor.