Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para Hukuku

Bitcoin Ve Kripto Piyasalarda ABD’den CBDC Adımı: Dijital Dolar Yasağı Gündemde

Özet

  • ABD’de yeni konut yasa tasarısı dijital dolar ihraç edilmesine geçici bir yasak getiriyor.
  • Tasarı, Fed’in tüketicilere yönelik merkez bankası dijital parası çıkarmasını 2030’a kadar engelliyor.
  • Yasağın süresi tartışma yaratırken, ileride CBDC konusunun tekrar gündeme gelebileceği aktarılıyor.
COINTURK
COINTURK

ABD Kongresi’nde gündeme gelen yeni bir konut yasa tasarısı, Federal Rezerv’in (Fed) tüketicilere yönelik dijital dolar ihraç etmesini 2030 yılına kadar geçici olarak yasaklayan bir madde içeriyor. Bu gelişme, ABD yönetiminin merkez bankası dijital parasına (CBDC) yaklaşımında dikkat çekici bir politika değişikliğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Senato’da Geniş Katılımla Konut Yasa Tasarısı İlerliyor
2 Dijital Dolar Tartışmasında Geçici Yasağın Etkileri

Senato’da Geniş Katılımla Konut Yasa Tasarısı İlerliyor

Senato’da oylanan 21. Yüzyıl Konut Yolu Yasası, iki partinin uzlaşmasıyla oluşturulan ve konut erişimini artırmayı hedefleyen bir düzenleme olarak sunuluyor. Tasarıda, tek ailelik evlerin büyük finans kuruluşları tarafından toplanarak piyasadan çekilmesinin önüne geçilmesine yönelik hükümler de yer alıyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin üzerinde uzlaştığı yasanın oylamasında 84 senatör lehte oy kullandı.

Tasarının 303 sayfalık metninde, Fed’in bireysel düzeyde dijital dolar veya buna benzer bir dijital varlık geliştirmesini yasaklayan düzenleme yalnızca iki sayfada ele alındı. Yasaya eklenen ilgili maddeye göre, bu yasak 2030 sonunda sona erecek.

“Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu veya bir Federal Rezerv Bankası, doğrudan ya da finansal aracı kurumlar aracılığıyla bireysel düzeyde merkez bankası dijital parası veya buna benzer herhangi bir dijital varlık ihraç veya oluşturamaz.”

Trump yönetiminin Beyaz Saray’ı, söz konusu yasa tasarısına güçlü destek verdiğini belirtti. Açıklamaya göre, tasarı aynı şekilde temsile sunulursa, Başkan’ın imzalaması bekleniyor.

Dijital Dolar Tartışmasında Geçici Yasağın Etkileri

CBDC düzenlemesinin geçiciliği, dijital dolar konusuna uzun süredir karşı çıkan çevreler için tartışmalı bir tablo ortaya koydu. Özellikle hükümetin finansal gözetim imkanlarını artırma potansiyeli, milletvekilleri arasında CBDC’ye ilişkin gizlilik kaygılarını gündeme getirmişti.

Donald Trump, seçim kampanyası döneminde ABD merkez bankası dijital parasına karşı olduğunu net biçimde açıkladı. Trump, bu girişimi finansal özgürlükleri tehdit edecek bir adım olarak tanımlamıştı.

“Böyle bir para birimi, federal hükümete paranız üzerinde mutlak kontrol sağlar. Paranızı alırlar ve sizin haberiniz dahi olmaz.”

Trump’ın göreve başlamasından kısa süre sonra yayımlanan “Dijital Finansal Teknolojide Amerikan Liderliğini Güçlendirmek” başlıklı başkanlık emriyle de, ABD’de CBDC oluşturulmasını, tedavülünü ve kullanımını yasaklayan maddelere yer verildi.

Ancak Senato’daki yeni tasarının koyduğu 2030 tarihli süre sonu, dijital dolara yönelik yasağın uzun vadede geçerli olup olmayacağı sorularını gündeme taşıdı. Bazı çevreler, sürenin sınırlı tutulmasını, Trump yönetiminin daha önceki sert karşıtlığıyla örtüşmediği şeklinde değerlendiriyor.

Yasa, hükümet gözetiminden endişe duyan bireyler için geçici bir koruma sağlarken, ileride ABD’de dijital merkez bankası parasına yönelik yeni tartışmalara kapı aralıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Stablecoin Düzenlemelerinde Bankalar ile Trump Arasında Gerilim Artıyor

Bitcoin Ve Piyasa, CLARITY Yasası Tartışmalarıyla Yön Arıyor

Bitcoin ve Kripto Ekosisteminde Japonya Merkez Bankası’nın Blockchain Atılımı

Türk Kripto Yatırımcısının Dikkatine Yüzde 40 Vergi Riski, Hangi Ay Başlıyor?

Bitcoin ve Altcoin Güvenliği: Güney Kore Vergi Dairesi’nde İki Ayrı Kripto Varlık Hırsızlığı

2 Mart: Türkiye Kripto Para Vergi Yasasının Tüm Detayları

Son Dakika: AK Partiden Kripto Para Vergi Kanunu Teklifi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Yatırımcıları ve Şirketler Arasında Büyük Satışlar Dalgası Yaşanıyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin ve Stablecoin Düzenlemelerinde Bankalar ile Trump Arasında Gerilim Artıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve Stablecoin Düzenlemelerinde Bankalar ile Trump Arasında Gerilim Artıyor
Kripto Para Hukuku
Bitcoin Yatırımcıları ve Şirketler Arasında Büyük Satışlar Dalgası Yaşanıyor
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Devinde MARA, Hazine Politikasıyla Esneklik Kazanıyor
Kripto Para
Bitcoin Indiana’da Emeklilik Fonlarında Yasal Hale Geliyor
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Soygununda Polis Kökenli Sanığa Suçlu Kararı Verildi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?