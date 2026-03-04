Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para Hukuku

Bitcoin ve Stablecoin Düzenlemelerinde Bankalar ile Trump Arasında Gerilim Artıyor

Özet

  • Trump, stablecoin düzenlemesinde bankaları eleştirerek Kongre’ye çağrıda bulundu.
  • Bankalar ve kripto şirketleri, getiri ödemeleri konusunda yasal boşluk nedeniyle karşı karşıya geldi.
  • CLARITY Yasası’nın akıbeti, ABD’de kripto para regülasyonunun geleceği açısından önem taşıyor.
ABD’nin kripto para regülasyonunda yaşanan son gelişmeler, özellikle stablecoin getirileri konusunda bankalar ile politikacılar arasında yeni bir gerilime sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl imzaladığı GENIUS Yasası’nın bankalar tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, Kongre’yi piyasa yapısını belirleyen düzenlemeleri geçirmeye çağırdı. Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, bankacılık sektörüyle kripto endüstrisi arasındaki çekişmeyi daha da tırmandırdı.

İçindekiler
1 Stablecoin Getirileri Üzerindeki Anlaşmazlık Derinleşiyor
2 Bankalar ve Kripto Platformları Arasındaki Farklı Yaklaşımlar
3 Kritik Yasal Süreçte Zaman Daralıyor

Stablecoin Getirileri Üzerindeki Anlaşmazlık Derinleşiyor

Bu tartışmanın temelinde, GENIUS Yasası’nın stablecoin ihraççılarının doğrudan faiz ödemelerini yasaklaması yatıyor. Ancak mevcut düzenleme, üçüncü taraf platformlar olan Coinbase ve Kraken gibi borsaların elde edilen getirileri kullanıcılara aktarmasına açık kapı bırakıyor. En büyük bankacılık lobilerinden Bank Policy Institute bu uygulamanın yasal bir boşluk olduğunu savunuyor. Analizlere göre bu yapı, bankalardan trilyonlarca dolarlık mevduat çıkışı riski barındırıyor. Bank of America CEO’su Brian Moynihan da stabilcoin bazlı faiz ürünlerinin, ticari banka mevduatlarının önemli bir kısmını başka platformlara çekebileceğini belirtti.

Bankalar ve Kripto Platformları Arasındaki Farklı Yaklaşımlar

Bankacılık sektörü, mevcut yasal boşluğun kapatılması için şu anda Senato’da görüşülen CLARITY Yasası’na odaklandı. Yasa tasarısı, kripto piyasasının yapısını ve denetimini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasında paylaştırmaya hazırlanıyor. Ancak, stablecoin getirileri üzerindeki tartışma bu süreci aksatıyor. JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, faiz benzeri ödeme sunan platformların bankalar gibi düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Dimon, işlemlere dayalı ödüllere izin verilebileceğini fakat bakiye üzerinden faiz benzeri ödemelere karşı olduğunu belirtti. Bankaların karşılamak zorunda olduğu sermaye yeterlilikleri, FDIC sigortası ve diğer mevzuat yükümlülüklerinin kripto şirketleri için de geçerli olması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, Coinbase CEO’su Brian Armstrong bankaların bu yaklaşımına karşı çıkıyor. Armstrong, dijital varlıkların rekabet baskısının etkisiyle geleneksel finans kuruluşlarının da stablecoin faiz ödemesine yöneleceğini öne sürüyor. Kripto alanında faaliyet gösteren 125’den fazla şirket de geçen yıl koordineli bir kampanya başlatarak mevcut düzenlemenin yeniden açılmasının piyasa istikrarını bozacağı görüşünü paylaştı.

Kritik Yasal Süreçte Zaman Daralıyor

Beyaz Saray, taraflar arasında uzlaşma sağlanması için mart başını hedeflemişti ancak süreç tıkanıklıkla ilerliyor. CLARITY Yasası halen Senato Bankacılık Komitesi’nde bekliyor ve henüz resmi bir tarih belirlenmiş değil. Düzenleyici kuruluşlardan OCC, geçtiğimiz hafta GENIUS Yasası’na ilişkin 376 sayfalık yeni bir öneri yayımlayarak stablecoin ihraççılarının getiri dağıtımına yönelik ek kısıtlamalar gündeme getirdi. Senatör Cynthia Lummis de Trump’ın açıklamalarını destekleyerek, yasal adımların hızla atılması çağrısında bulundu.

2026 ara seçimleri ve yaklaşan yaz tatili nedeniyle yasal takvim hızla daralıyor. Kısa süre içinde bir uzlaşma sağlanamazsa, ABD kripto para düzenlemelerinde küresel rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

COINTURK
By COINTURK
