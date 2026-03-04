Bitcoin ve Kripto Piyasalarda Japonya’da SANAE TOKEN Krizi: Düzenleyici Sınavı Gündemde

Japonya’nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi’nin adını ve görselini kullanan bir kripto para, Takaichi’nin resmi açıklaması sonrası büyük değer kaybına uğradı. Solana blokzincirinde başlatılan ve herhangi bir resmi onay alınmadan duyurulan SANAE TOKEN, birkaç saat içinde yüzde 58’lik sert bir düşüş yaşadı. Kripto paranın arkasında olduğu belirtilen şirketler ve girişimciler, yaşananların ardından kamuoyuna açıklama yaparken, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) süreçle ilgili soruşturma başlattı.

SANAE TOKEN’da Ani Değer Kaybı

Sanae Takaichi’nin uzun yıllar Japon siyasetinin öne çıkan isimlerinden biri olması ve LDP’nin son seçimde aldığı güçlü sonuçlar, SANAE TOKEN’ın piyasaya sürülmesinde etkili oldu. Kripto para, 25 Şubat’ta Solana üzerinde NoBorder DAO topluluğunun “Japan is Back” başlıklı projesi kapsamında başlatıldı. Proje web sitesinde Takaichi’nin adı ve illüstrasyonları kullanıldı ve öncesinde girişimci Yuji Mizoguchi, YouTube’daki bir programda Takaichi’nin ekibiyle iletişimde olduklarını aktardı. Bu iddia, coin’in resmi bağlantısı olduğuna yönelik spekülasyonları artırdı.

2 Mart’ta Başbakan Takaichi, sosyal medyada yaptığı paylaşımla projeyi hiçbir şekilde onaylamadıklarını ve adının izinsiz kullanıldığını açıkladı. Takaichi, kendi adını taşıyan token ile ilgili kendisine ya da ofisine hiçbir bilginin ulaşmadığını ve hiçbir izin verilmediğini vurguladı. Bu açıklamanın ardından SANAE TOKEN’ın fiyatı hızla 0,0137 dolardan 0,0058 dolara indi. Piyasa değeri de 4 Mart itibarıyla 62 bin dolara kadar geriledi.

FSA Soruşturma Başlattı

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), token’ın arkasındaki şirketler üzerinde inceleme başlattı. Yapılan tespitlere göre, token’ı piyasaya süren ekibin FSA’nın zorunlu kripto para borsası lisansına sahip olmadığı ortaya çıktı. Japonya’da ödeme hizmetleri yasası kapsamında kripto varlıkların satışı ya da değişimi için kurumun onayından geçmek gerekiyor. Bu şartları yerine getirmeyenlere 5 yıl hapis ya da ciddi para cezaları uygulanabiliyor.

Token’ın tasarımından sorumlu olduğunu belirten, CEO’su Ken Matsui olan “neu” isimli şirket, sosyal medya üzerinden kamuoyuna özür mesajı paylaştı ve tüm operasyonun kendi bünyelerinde yürütüldüğünü açıkladı. Yuji Mizoguchi de paylaşımları üzerinden, sürecin medya önünde şeffaf şekilde yürütüleceğini ve gerçekler temelinde hareket edeceklerini ifade etti. Ancak, ilk açıklamalarla Takaichi’nin net tutumu arasındaki çelişki hala giderilemedi. Düzenleyici kurum, neu firmasının borsa kayıtlarında yer almadığını ve herhangi bir başvuru yapılmadığını da bildirdi.

Siyasi Meme Token’lar ve Düzenleme Eksikliği

Japonya’da yaşanan SANAE TOKEN skandalı, dünya genelinde son dönemde politikacılarla adları ilişkilendirilen benzer meme token girişimlerinin yol açtığı tartışmaları gündeme getirdi. ABD’de Donald Trump’ın adını taşıyan $TRUMP token’ın büyük bir miktar arzının aile ve ortaklarca tutulması ve Argentina Başkanı Javier Milei ile bağlantılı $LIBRA token’ın ani yükseliş ve çöküş süreçleri, ülkelerde hangi noktada düzenleme yapılması gerektiği sorusunu yeniden ortaya çıkardı.

Birçok ülke mevzuatında meme token’lar menkul kıymet tanımına tam olarak girmediği için düzenleyici boşluklar bulunuyor. Japonya’nın ödeme hizmetleri yasası ise token türünden bağımsız olarak kripto borsa faaliyetlerini lisans şartına bağlıyor. Buna karşılık ABD’de ilgili kurumlar bu alandaki tanımları daraltmaya devam ediyor ve federal düzeyde kapsamlı bir düzenleme henüz hayata geçmiş değil.

Uluslararası ölçekte ise siyasi figürlerle ilişkilendirilen token’lara dair özel bir düzenleme mevcut değil. Bu da bireysel yatırımcıların, ünlü isimlerle bağlantı kurulduğu iddia edilen projeler karşısında korumasız kalmasına neden oluyor. Sektör gözlemcileri, Japonya’daki SANAE TOKEN vakasının, diğer ülkelerde benzer trendlerin nasıl ele alınacağı noktasında örnek teşkil edebileceğini değerlendiriyor.