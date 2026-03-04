Bitcoin ve Kripto Ekosisteminde Visa’dan Stablecoin Kartları İçin Küresel Hamle

Global ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Visa, ödeme ve finansal teknoloji alanında hizmet sunan Bridge ile iş birliğini genişletme kararı aldı. Bu iki şirket, 2026 sonuna kadar stabilcoin bağlantılı Visa kartlarını 100’den fazla ülkede erişime açmayı planlıyor. Bu gelişme, kripto varlıklara bağlı harcama kanallarının ana akım ödemelerde daha etkin bir rol oynamasının önünü açıyor.

Stablecoin Kartları İçin Kapsamlı Yaygınlaşma

Bridge, Stripe’ın bir iştiraki olarak faaliyet gösteriyor ve stabilcoin tabanlı kart altyapısı geliştiriyor. Hali hazırda 18 ülkede kullanımda olan bu kartlar, Avrupa’dan Asya Pasifik’e, Afrika’dan Orta Doğu’ya genişleme sürecine başlıyor. Kullanıcılar, bu kartlar aracılığıyla stabilcoin bakiyelerini Visa’nın dünya genelinde anlaşmalı olduğu 175 milyonu aşkın noktada doğrudan kullanabiliyor.

Phantom ve MetaMask gibi önde gelen cüzdan platformları, Bridge’in geliştirdiği kartlar sayesinde kullanıcılarının günlük harcamalarını stabilcoin üzerinden yapabilmesini sağlıyor. 2025’te başlayan program, farklı ülkelerde hızla yaygınlaştı ve birçok geliştirici çözüm üretmeye devam etti.

Bridge CEO’su Zach Abrams, projedeki uzun vadeli hedeflere ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“İşletmelere kendi finansal altyapılarını kurma yolunda uzun süreli bir yolculuk sunuyoruz.”

Abrams, bu genişleme ile işletmelerin kendilerine özgü stabilcoin çözümlerini kart programlarına doğrudan entegre edebileceğini de aktardı.

Visa’dan Blockchain Tabanlı Ödeme ve Mutabakat Pilotları

Kart programının ötesinde, Bridge’in Lead Bank ile olan iş birliği de dikkat çekiyor. Visa’nın stabilcoin mutabakat pilotunda, bazı kart ihraççıları artık işlemleri ilgili blokzincirler üzerinde doğrudan Visa’ya aktarabiliyor. Lead Bank, bu yıl pilot programa katılan kurumlar arasında yer aldı ve alt yapı Bridge tarafından sağlanıyor.

Bu yaklaşım, klasik kart mutabakat sistemiyle kıyaslandığında, dijital varlıkların finansal altyapıya entegrasyonu açısından önemli bir yenilik sunuyor. Geleneksel bankacılıkta aracı ağlara ihtiyaç duyulurken, yeni modelde mutabakat blokzincirinde gerçekleşiyor.

Visa’nın kripto bölümünün başındaki Cuy Sheffield, bu süreçle ilgili şöyle konuştu:

“Bridge ile olan iş birliğimizi büyütmek, stabilcoin’lerin hız, şeffaflık ve programlanabilirliğini doğrudan ödeme süreçlerimize entegre etmemizi sağlıyor.”

Sheffield ayrıca Visa ortaklarının değer transferinde daha fazla seçeneğe kavuşacağını belirtti.

Küresel Ödemelerin Geleceğinde Yeni Dönem

Visa, önümüzdeki dönemde Bridge’in piyasaya sürdüğü dijital varlıkları işlem akışına dahil etme olasılığını inceliyor. Bu kapsamda, söz konusu varlıkların Visa’nın küresel ağında nasıl bir rol oynayabileceği ve çözüm seçenekleri değerlendiriliyor. Konuyla ilgili teknik ve operasyonel ayrıntılar için çalışmalar devam ediyor.

Bu gelişmeler, stabilcoin’lerin artık klasik ödeme altyapılarına doğrudan entegrasyonunu gündeme taşıyor. Visa’nın ekosisteminde stabilcoin mutabakat modelleri öne çıkarsa, finansal kurumlar ve teknoloji şirketleri için varlık yönetimi ve sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönem başlayabilir. Bu durum, kredi kartı altyapısı ile blokzincir tabanlı ödeme kanallarının kesişme noktasını oluşturuyor.