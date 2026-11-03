NEAR ve XRP zayıf seyrini korurken SHIB’de satış baskısı arttı

Kripto para piyasasında NEAR, XRP, Zcash ve Shiba Inu fiyatlarında kısa vadeli yön arayışı sürüyor. Son teknik görünüm, NEAR, XRP ve SHIB tarafında baskının devam ettiğine, Zcash cephesinde ise daha dengeli bir tablonun korunduğuna işaret ediyor.

NEAR’da 4 dolar seviyesi öne çıktı

NEAR, eylüldeki yükselişin ardından kısa vadeli bir düzeltme sürecine girdi. Fiyatın yaklaşık 1,80 dolardan ekimde 5,90 dolara kadar tırmanmasının ardından ivme zayıfladı ve daha düşük tepe seviyeleri oluşmaya başladı. Son işlemlerde NEAR yaklaşık 4,10 dolar çevresinde seyrederken kısa vadeli hareketli ortalamaların altında kaldı.

4,40 ile 4,50 dolar aralığının kaybedilmesi, bu bölgenin daha önce destek işlevi görmesi nedeniyle yakından izleniyor. Buna karşılık daha geniş görünümde NEAR, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde bulunuyor. Bu da ana yükseliş yapısının tamamen bozulmadığını gösteriyor.

NEAR’da 4 doların altındaki bir günlük kapanış, satışların 100 günlük ortalamaya doğru hızlanmasına yol açabilir.

Göreceli güç endeksi 40 ile 45 bandına geriledi. Bu görünüm, zayıflayan momentuma işaret ederken aşırı satım bölgesinin henüz net biçimde görülmediğini ortaya koyuyor. Aşağıda 4,00 doların ardından 3,80 ve 3,60 dolar seviyeleri izleniyor.

XRP 1,35 doların altında baskı altında kaldı

XRP, ekimde 1,60 dolara yaklaşan toparlanma denemesinin ardından yeniden güç kaybetti. Sonraki geri çekilme, daha düşük tepe ve diplerin oluşmasına neden oldu. Varlık şu sıralar 1,25 dolar civarında işlem görürken günlük grafikte öne çıkan tüm büyük hareketli ortalamaların altında bulunuyor.

1,30 ile 1,35 dolar bölgesi, daha önce yatay seyrin görüldüğü alan olması nedeniyle önem taşıyor. XRP bu aralığın üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Son düşüşten sonra 1,24 ile 1,25 dolar çevresinde görece dengelenme görülse de işlem hacmindeki zayıf seyir alıcıların henüz güçlü biçimde dönmediğini düşündürüyor.

XRP’de kısa vadeli görünüm, fiyat 1,35 doların altında kaldığı sürece zayıf kalmayı sürdürüyor.

RSI göstergesi 35 ile 40 bandında yer alıyor. Bu tablo, satış baskısının sürdüğünü gösterirken 1,20 doların ilk destek olarak öne çıktığını ortaya koyuyor. Bu seviyenin altında 1,15 ve 1,10 dolar bölgeleri gündeme gelebilir.

Zcash yatay bantta, SHIB’de görünüm daha kırılgan

Zcash, eylüldeki sert yükselişin ardından 1.150 ile 1.350 dolar arasında yatay bir bantta hareket ediyor. Fiyat yaklaşık 1.250 dolar çevresinde tutunmaya çalışırken 1.300 dolar üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Yine de uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerindeki seyir, daha geniş yapının tamamen bozulmadığını gösteriyor.

Shiba Inu tarafında ise baskı daha belirgin. Fiyat, ağustostan bu yana izlenen yükselen destek çizgisinin altına indi ve yaklaşık 0.00000464 dolar seviyesinde, tüm ana hareketli ortalamaların altında işlem gördü. Son düşüşün ardından sınırlı bir dengelenme çabası görülse de düşük hacim, güçlü bir dönüş sinyali vermedi.

Varlık Mevcut görünüm İzlenen seviye NEAR Kısa vadede zayıf 4,00 dolar XRP 1,35 dolar altında baskılı 1,20 dolar Zcash Yatay bantta dengeli 1.150 ile 1.350 dolar SHIB Satış baskısı güçlü 0.00000450 dolar

SHIB için ilk destek 0.00000450 dolarda bulunuyor. Bunun altında 0.00000430 ve 0.00000410 dolar seviyeleri izleniyor. Yukarı yönlü tepkinin güç kazanabilmesi için 0.00000520 doların yeniden aşılması gerekiyor. Zcash tarafında ise 1.350 dolar üzeri kapanışlar, toparlanma görünümünü kuvvetlendirebilir.