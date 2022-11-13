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Şok! Dünya 14 Yaşındaki Bitcoin Milyonerini ve Araba Koleksiyonunu Konuşuyor!

Dünya FTX krizi nedeniyle milyonlarca insanın parasını kaybettiğini konuşurken, bir yanda da kripto paralar sayesinde milyoner olanların hikayelerini dinliyor. 
14:00
13 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünya FTX krizi nedeniyle milyonlarca insanın parasını kaybettiğini konuşurken, bir yanda da kripto paralar sayesinde milyoner olanların hikayelerini dinliyor.

Bitcoin, Hayallerini Gerçeğe Dönüştürdü!

Kripto para piyasası FTX krizi nedeniyle, yine imaj ve güven sorunu yaşarken, Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler sayesinde milyoner olma hayallerine hayata geçirenlere dair haberler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Malezya’da yaşayan 14 yaşındaki Haziq Nasri, Bitcoin yatırımı milyoner olduğunu iddia etti. TikTok’ta 40.000 fazla takipçisi bulunan Nasri, kripto paralar sayesinde kazandığı servetiyle süper otoobil koleksiyonu oluşturduğunu açıkladı.

Çocuk yaştaki milyoner, lüks araçlarını takipçilerine tanıtırken, büyük şaşkınlık yatattı. Nasri’nin dudak uçuklatan ve inanması zor araba koleksiyonunu gören takipçileri, genç fenomene inanıp inanmama konusunda şüphelerini dile getirdi. Tiktok’ta paylaştığı videoya “İşte 14 yaşındaki bir Bitcoin milyoneri olarak tüm araba koleksiyonum” ifadeleri ile başlayan Nasri, bir anda dünya basının da dikkatini çekti. Koleksiyonun ilk sırasında Toyota IQ var. Nasri, bu arabayı 2018’de 10 yaşındayken satın aldığını söyledi.

İnanılmaz Araba Koleksiyonu!

Genç sosyal meyda yıldızı, arabanın o zamanlar değerinin yarım Bitcoin olduğunu belirtti. 2018’den sonra da yatırımlarına ara vermediğini ifade eden Nasri, 12 yaşında siyah bir Range Rover Sport Autobiography satın aldığını iddia ediyor. Genç milyoner, kripto para piyasaında işlerin yolunda gitmesi nedeniyle, aynı yıl mavi bir Ferrari FF alıyor. Nasri daha sonra 350 bin sterlin’e bir Lamborghini Aventador aldığını ve bunların hepsini kripto yatırımlarına borçlu olduğunu sözlerine ekledi.

Tüm bu arabaları 4 yıl içinde aldığını belirten Nasri, “Bu arabaların hepsi dört yıl içinde satın alındı ​​ve bir Camaro gelecek, bu yüzden bizi izlemeye devam edin” açıklamasını yaptı.  Ancak, herkes Narsi kadar şanslı değil. FTX krizi piyasaya baskı yapmaya devam ediyor. Bu süreçte, Beyaz Saray, senatörler ve SEC başkanından gelen olumsuz açıklamalar piyasayı etkilemeye devam ediyor. Son birkaç gündür analistler de karamsar bir tablo çiziyor. Uzmanlara göre, kripto paralar bazı yatırımcılar için nimet bazıları için ise felaket olabiliyor. Kripto para sektörü ise olumlu yönde bir regülasyon için lobi çalışmalarına devam ediyor.

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