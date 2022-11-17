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FTX krizi nedeniyle zor bir dönemden geçen kripto para piyasasında hareketlilik devam ediyor. Binance’tan önemli Solana (SOL) duyurusu geldi.

Askıya Alındı!

FTX krizinin etkileri devam ederken, bu süreçten en çok etkilenenlerin başında merkezi borsalar geliyor. Son dönemde rezerve kanıtı ve kurtarma fonlarını açıklama sürecine öncülük eden dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’tan önemli bir açıklama geldi. Binance şu kritik duyuru yaptı:

USDC (SOL) & USDT (SOL) yatırma askıya alındı.

Haberin ayrıntıları geliyor!