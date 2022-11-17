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  •   Son Dakika! Binance’tan Kritik Solana (SOL) Duyurusu Geldi! İşte Ayrıntılar!

Son Dakika! Binance’tan Kritik Solana (SOL) Duyurusu Geldi! İşte Ayrıntılar!

FTX krizi nedeniyle zor bir dönemden geçen kripto para piyasasında hareketlilik devam ediyor. Binance'dan önemli Solana (SOL) duyurusu geldi. 
15:20
17 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika
FTX krizi nedeniyle zor bir dönemden geçen kripto para piyasasında hareketlilik devam ediyor. Binance’tan önemli Solana (SOL) duyurusu geldi.

İçerik Rehberi

Askıya Alındı!

FTX krizinin etkileri devam ederken, bu süreçten en çok etkilenenlerin başında merkezi borsalar geliyor. Son dönemde rezerve kanıtı ve kurtarma fonlarını açıklama sürecine öncülük eden dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’tan önemli bir açıklama geldi. Binance şu kritik duyuru yaptı:
USDC (SOL) & USDT (SOL) yatırma askıya alındı.
Haberin ayrıntıları geliyor!

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