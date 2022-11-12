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Bitcoin’de Alarm Veren Kritik Metrik! Fiyat Hareketinde Etkisi Ne?

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüş ivmesinin ardından bu metrik Bitcoin'de (BTC) alarm veriyor! Düşüş devam edecek mi?
19:00
12 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen son ekonomik veriler, Ekim 2022 tarihinde enflasyonun beklenenden daha keskin bir şekilde düştüğünü gösteriyor. Federal Rezerv’in ilerleyen süreçteki faiz kararları kripto para piyasalarına ne gibi etkileri olabilir?

ABD TÜFE Verilerinde Gelişme

ABD’nin düşüş ivmesinde olan enflasyon verileri tüketiciler için umut veriyor ve aylardır Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) düşürmeye çalışan Federal Rezerv (Fed) için iyi haber. ABD’nin TÜFE verileri Ekim tarihinde %7,7 oranındaydı. Belirtilen seviye analistlerin %7,9 olan konsensüs beklentisinden %0,2 oranında daha düşük. Ayrıca Eylül 2022 enflasyon oranından %8.2’lik önemli ölçüde düşük bir seviyede. Uzun vadeli grafikte ABD’de enflasyonun olası zirvesinin, TÜFE’nin %9.1 olduğu Haziran 2022’de olduğunu görebiliriz. O zamandan beri düşüyor ve bu eğilimin devam etmesi mümkün. Ayrıca geleneksel piyasalar ve kripto para birimleri dün DXY’deki düşüşe olumlu bir tepki verdi. SPX %5,54 artarken NASDAQ %7,72 oranında arttı. Böylece her iki endeks de Eylül 2022 tarihinin ikinci yarısından bu yana en yüksek seviyesinde kapandı.

TÜFE’nin Bitcoin’e Etkisi

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) açıklanan verilere oldukça olumlu bir tepki verdi. Kripto para birimi açıklanan veriler sonrasında %10.54 oranında artarak 17.000 dolar seviyesini geri kazandı. Yükseliş Bitcoin’le kalmayıp popüler akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’da %17.82 ve Binance Coin’de %13.81 oranında bir artışa yol açtı. Dolayısıyla enflasyondaki düşüş ile ABD doları endeksindeki düşüş riskli varlık piyasalarındaki toparlanma arasında açık bir ilişki olduğunun bir işareti olabilir.

Öte yandan Bitcoin, dolar endeksi ile uzun vadeli negatif bir korelasyona sahip. Ayrıca bu durumun enflasyona karşı bir riskten koruduğu konusunda devam eden bir tartışma mevcut. ABD doları endeksi mevcut döngüde gerçekten zirveye ulaştığında, Bitcoin’in bir makro dip oluşturmaya yakın olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte DXY toparlanır ve düzeltme sonrası rallisine devam ederse, kripto para piyasası zaten FTX gibi önde gelen bir borsanın çöküşüyle mücadele etmesinden BTC çok daha düşük fiyatlarla karşı karşıya kalabilir.

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