Kripto para piyasaları yeniden canlanmaya başladı çünkü Gensler’ın başında olduğu kurum SEC büyük tokat yedi. Bu yıl duruşma tutanaklarını paylaştığımda ne dediğimi hatırlayın. SEC’in pek şansı yoktu ve mahkemeye elle tutulur bir argüman sunamadı. Bloomberg uzmanı James Seyffart tam olarak bunu söylüyor.

Spot Bitcoin ETF Onayı Ne Zaman?

Bloomberg uzmanlarından James Seyffart birkaç dakika önce X hesabından paylaştığı gönderide artık işin sonuna gelindiğini ima etti. Bu yıl paylaştığımız duruşma tutanakları SEC’in vadeli ETF onayı verirken spot ETF onayından neden kaçındığını açıklamamasına odaklanıyordu. Yargıç şaşkındı çünkü BTC fiyatı vadeli ve spot ETF için aynı belirleniyor. Peki vadeli ETF onayı verirken dolandırıcılık, manipülasyon riskini görmezden gelen SEC neden spot ETF onayında bunu öne sürüyor?

SEC istediği kadar arada fark olduğunu iddia etsin, mahkeme SEC’in haksız olduğunu resmen ilan etti. Buradaki mantık hatasının tek açıklaması SEC’in kriptoya karşı negatif ayrımcılığından ibaretti. Yatırımcılar için heyecan verici bekleyiş başladı. Cuma gününe kadar SEC, BlackRock’ın başvuruş dahil 7 ETF için ilk karar tarihinin sonuna gelecek.

Bu ETF’ler için kararı önümüzdeki yılın Mart ayına kadar toplamda 3 kez erteleme hakkına sahip. Peki reddetme hakkı var mı? Eğer bunu yaparsa dünyanın en büyük finans şirketi olan BlackRock ile mahkemede karşı karşıya gelme riskini göze alacak.

Bloomberg Uzmanı Bitcoin ETF

James Seyffart birkaç dakika önce karara dair son yorumunu yaptı. Yazı hazırlandığı sırada 18:38’de SEC sözcüsü atacakları bir sonraki adımı belirlemek için mahkeme kararını gözden geçirmeye başladıklarını açıkladı. SEC’in eli çok zayıf eğer süreci uzatmak istiyorsa temyize gidebilir ancak dünden bugüne ne değişecek? SEC hangi yeni argümanla temyize gidecek? Tüm bunlar kripto para yatırımcılarının umudunu besliyor.

Bloomberg uzmanı şunları yazdı;

“Biraz okudum ve sindirdim. Bu, SEC’in tüm spot Bitcoin ETF reddi kararlarının tam ve mutlak bir reddidir. Kıpırdama alanı yok, temelde SEC’in tüm argümanları burada vuruldu. Ancak kararlar SEC’e geri dönüyor. SEC ne yapabilir? İlk seçenek, tüm kripto yatırımcılarının umduğu gibi $GBTC dönüşümünü ve spot ETF başvurularını onaylamalarıdır. AMA SEC spot Bitcoin ETF’lerinin listelenmesini durdurmak istiyorsa, benim gözümde iki ana seçeneği var. SEC’in Personel Muhasebe Bülteni 121 (SAB 121) aracılığıyla ne kadar agresif olabileceğini zaten gördük. Ve eğer *GERÇEKTEN* bu şeylerin listelenmesini istemiyorlarsa, bu şeyleri hala reddetmek için gözetimle ilgili bir şeye dayanırlarsa beni şaşırtmaz. Veya Vadeli ETF onaylarını iptal eder.”

Coinbase birçok ETF başvurusunda gözetim anlaşmasına dahil edildi. Yine Bloomberg’den Sonali Basak X (Twitter) hesabında şunları yazdı;

“Bu ETF onayı anlamına gelmiyor ancak yolu açıyor. Bu süreç, her iki tarafın da bu kararı gözden geçirdiği temyiz prosedürü ile bağlantılı olarak 45 günlük bir süreyi içermektedir. SEC en banc duruşma talep edebilir. Grayscale’in başvurusunu yeniden yapması gerekip gerekmeyeceği belli değil.”

En banc duruşma bir grup yargıcın katılımıyla yapılacak bir duruşmadır. Güçlü bir neden olmadan bu yola başvurulamaz.