Cardano 2020’den bu yana görülmeyen seviyelere gerilerken, analistler $0.14 ile $0.16 bandını kritik destek olarak izliyor

Cardano‘nun yerel varlığı ADA, $0.19 ile $0.20 aralığındaki önemli desteğin altına inerek 2020’den bu yana görülmeyen fiyat bölgesine geriledi. Bu kırılma, kısa vadeli görünümde satış baskısını öne çıkarırken, alıcı ilgisinin mevcut seviyelerde sınırlı kaldığına işaret etti.

Kısa vadede kritik eşikler öne çıktı

Teknik analist Ali Charts, günlük grafikte TD Sequential alım sinyali oluştuğunu kaydetti. Bu gösterge, genellikle uzun süren satışların ardından kısa süreli tepki yükselişi olasılığına işaret ediyor. Buna karşın analist, olası bir yükseliş denemesinin kalıcı olmayabileceği uyarısında bulundu.

Ali Charts, günlük grafikte görülen TD Sequential sinyalinin kısa vadeli bir tepki ihtimalini gündeme getirdiğini, ancak $0.160 ile $0.176 aralığında bir boğa tuzağı riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Analiste göre ADA’da olası bir toparlanma denemesi, ilk etapta $0.160 ile $0.176 aralığında dirençle karşılaşabilir. Fiyatın özellikle $0.176 seviyesinden geri çevrilmesi halinde, piyasa üzerindeki kontrolün satıcılarda kalmayı sürdürdüğü yönündeki görüş güç kazanabilir.

ADA şu anda haftalık grafikte $0.14 ile $0.16 arasındaki talep bölgesinde işlem görüyor. Bu alan, geçmişte alım tepkilerinin görüldüğü bir bölgeyle çakışıyor. Söz konusu bandın korunamaması durumunda, sıradaki önemli destek alanı $0.08 ile $0.10 aralığında bulunuyor.

Gösterge Seviye Anlamı Kayıp destek $0.19 ile $0.20 Kısa vadeli görünümde zayıflama Yakın direnç $0.160 ile $0.176 Tepki yükselişinde izlenen bölge Talep bölgesi $0.14 ile $0.16 Mevcut ana destek alanı Sonraki destek $0.08 ile $0.10 Alt destek senaryosu

Haftalık grafikte göreli güç endeksi aşırı satım bölgesine girdi. Bu durum satış ivmesinde yorgunluğa işaret etse de, ADA’nın yeniden $0.19 seviyesinin üzerine çıkmaması halinde genel teknik yapının zayıf kaldığı değerlendiriliyor.

Uzun vadeli beklentilerde iyimser senaryolar korunuyor

Kısa vadeli baskıya rağmen bazı analistler daha uzun vadede olumlu bir tablo çizmeyi sürdürüyor. TraderaEdge, mevcut seviyelerden gelecek piyasa döngüsü boyunca 5 kat getiri ihtimalinin masada kalabileceğini savunuyor. Bu değerlendirme, çok döngülü bir direnç çizgisine dayalı projeksiyonla 2028 için yaklaşık $0.50 seviyesini işaret ediyor.

TraderaEdge, son dönemdeki olumsuz haber akışına rağmen uzun vadeli projeksiyonunun korunduğunu, hatta fiyatın $0.10’a gerilemesinin bile daha geniş yükseliş tezini tek başına bozmayacağını belirtiyor.

Cardano, akıllı sözleşme desteği sunan bir katman 1 blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağın yerel varlığı ADA, işlem ücretleri, staking ve ekosistem içi kullanım alanlarında değerlendiriliyor.

Piyasa duyarlılığı üzerinde ek baskı oluşturan gelişmelerden biri de SecondFi cüzdanındaki güvenlik olayı oldu. Daha önce Yoroi markası altında faaliyet gösteren bu cüzdan uygulamasında yaklaşık 129 milyon ADA, yani yaklaşık $20 milyon değerinde varlığın ele geçirildiği aktarıldı. Cardano topluluğu ise sorunun blokzincirin kendisinde değil, cüzdan yazılımında ortaya çıktığını vurguladı.

Ağ verileri fiyat zayıflığına rağmen büyümeye işaret etti

Fiyat tarafındaki zayıflığa karşın ağ verileri daha güçlü bir tablo sundu. Günlük aktif kullanıcı sayısı son altı ayda %1.992’nin üzerinde artış gösterdi. Özellikle haziranın başı ve sonlarına doğru belirgin hareketlilik dikkat çekti.

Geliştirici faaliyetlerinde de Cardano öne çıkan ağlar arasında yer aldı. Everstake verilerine göre ekosistemde son 30 günde 774 kod güncellemesi kaydedildi. Bu performans, Cardano’yu katman 1 ağlar arasında yedinci sıraya taşıdı ve toplam geliştirme faaliyetinin %3.7’sini oluşturdu.

ADA, haberin yayımlandığı sırada $0.14 ile $0.16 talep bölgesinde işlem görürken, en yakın direnç seviyesi $0.176 olarak izleniyor.