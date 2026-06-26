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Cardano (ADA)

ADA’da dikkat çeken hareketlilik! Aktif adresler sıçradı, şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ADA cephesinde aktif adresler, Haziran 2026 içinde ikinci kez sert yükseldi.
  • 📉 Fiyat Aralık 2020’den beri en düşük bölgelere yaklaşırken $ADA etrafındaki tartışmalar da hızlandı.
  • 🔐 Cardano tabanlı bir cüzdan protokolündeki ihlalde yaklaşık 129 milyon ADA çekildi.
  • 📊 Analistler, 0.160 ile 0.176 dolar aralığında olası tepki ve güçlü direnç riskini öne çıkarıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Cardano ağındaki aktif adres sayısı, ADA fiyatı Aralık 2020’den bu yana görülen en düşük seviyelere yakın seyrederken bu ay ikinci kez belirgin biçimde yükseldi. Zincir üstü hareketlilikteki artışa sosyal medyadaki görünürlük de eşlik etti.

İçindekiler
1 Fiyat baskısı sürerken ağ verileri öne çıktı
2 Hoskinson açıklamaları ve yönetişim tartışmaları baskıyı artırdı
3 Güvenlik ihlali sonrası kritik direnç bölgesi izleniyor

Fiyat baskısı sürerken ağ verileri öne çıktı

Piyasadaki sert fiyat baskısı ile topluluk içindeki tartışmaların aynı döneme denk gelmesi, Cardano’yu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Bu tablo, yatırımcıların ve analistlerin kısa vadede nasıl bir yön oluşacağını daha yakından izlemesine yol açtı.

Santiment verilerine göre Cardano’da aktif adresler ile sosyal hakimiyet göstergesi aynı anda yükseldi. Santiment, kripto piyasasına yönelik zincir üstü ve sosyal veri analizleri sunan bir araştırma platformu olarak biliniyor. Paylaşılan grafiklere göre bu görünüm ay içinde daha önce de iki kez ortaya çıktı ve her iki durumda da sınırlı bir toparlanma yaşandı.

Santiment tarafından paylaşılan değerlendirmede, Cardano’nun fiyatı 2020’den bu yana en düşük bölgelere gerilerken aktif adresler ve topluluk tartışmalarının keskin biçimde arttığı, daha önce görülen benzer yapıların ise kısa süreli yukarı yönlü tepki hareketlerinden önce ortaya çıktığı aktarıldı.

Mevcut görünümün önceki örneklerle büyük ölçüde benzer olduğu belirtildi. Buna karşın fiyat tarafındaki baskının devam etmesi, ağ verilerindeki canlanmanın tek başına kalıcı bir dönüş sinyali olarak görülmesini zorlaştırıyor.

Hoskinson açıklamaları ve yönetişim tartışmaları baskıyı artırdı

İlginin önemli bir bölümü, Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın son açıklamalarından kaynaklandı. Hoskinson, mevcut koşullarda Cardano tabanlı daha fazla projenin başarısız olabileceği uyarısında bulundu. Kamusal görünürlüğünü azaltacağını açıklaması da topluluk içindeki belirsizliği büyüttü.

Hazine fonlarının kullanımı konusundaki yönetişim anlaşmazlıkları da ekosistem içinde görüş ayrılıklarını derinleştirdi. Bu tartışmalar sosyal platformlarda olumsuz havayı güçlendirirken, ADA hakkında konuşmaların ve etkileşimin artmasına da neden oldu. Günlük aktif adreslerdeki sıçrama ise kullanıcı ilgisinin zayıflamadığına işaret etti.

Güvenlik ihlali sonrası kritik direnç bölgesi izleniyor

Cardano tabanlı bir cüzdan protokolünü etkileyen güvenlik ihlali, ADA üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Saldırıda yaklaşık 129 milyon ADA çekildi. Bu miktarın güncel fiyatlarla yaklaşık 20 milyon dolara karşılık geldiği belirtildi.

Buna rağmen analist Ali Charts, ADA’nın günlük grafiğinde TD Sequential alış sinyali oluştuğunu söyledi. Teknik analizde kullanılan bu gösterge, kimi zaman kısa vadeli tepki yükselişlerine işaret edebiliyor.

Mini sözlük: TD Sequential, piyasalarda olası yorulma ve dönüş noktalarını tespit etmeye çalışan teknik bir göstergedir. Tek başına kesin yön vermez; genellikle destek, direnç ve hacim verileriyle birlikte değerlendirilir.

Ali Charts değerlendirmesinde, Cardano tabanlı cüzdan protokolündeki güvenlik ihlaline ve yaklaşık 129 milyon ADA kaybına rağmen günlük grafikte bir TD Sequential alış sinyali görüldüğünü, ancak mevcut piyasa yapısının güçlü ve kalıcı bir toparlanmayı şimdilik desteklemediğini vurguladı.

Analiste göre olası bir tepki yükselişi 0.160 ile 0.176 dolar aralığında dirençle karşılaşabilir. Özellikle 0.176 dolar seviyesinin aşılamaması halinde alım yapanların sıkışabileceği ve fiyatın yeniden daha düşük seviyeleri test edebileceği uyarısı yapıldı. Bu nedenle alış sinyali ile olumsuz haber akışının aynı anda görülmesi, ADA görünümünü karmaşık hale getiriyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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